حيل لتأثيث المطابخ الصغيرة

المطبخ الصغير مشكلة يمكنها أن تؤرق مستخدمي الفراغ فهو يقيدك و يشعرك بالضيق أحياناً و لكن ببعض الأفكار والحيل يمكنك فرشه و تأثيثه بطرقة سهلة حتى يمكننا إستخدامه بالطريقة الصحيحة وإستغلاله بأقصى درجة ممكنة.
عن طريق إستغلال جانبي الحائط أو جانب واحد فقط في تأثيث المطبخ و ترك ممر يسمح بأداء المهمات و الحركة داخل المطبخ، هذا الممر لا يجب أن يقل عرضه عن 120 سم , و في بعض الحالات قد يصل ل 90 سم.
هذا التصميم يسمح بحرية الحركة و يضمن عدم وجود تعارض في الأنشطة.
أحرص على جعل سطح العمل الخاص بك خالياً من أي أدوات لا تستخدمها قد تعيق الحركة و تخلق فوضى غير مطلوبة، إذا لم يكن لديك المساحات التخزينية المناسبة فحاول التخلص من الأشياء التي لا تستعملها لتعطي المجال لتخزين جميع أغراضك المستعملة.
عند تصميم خزانات علوية مفتوحة فهذا يعطي عمقاً و إتساعاً لمطبخ و يمكنك من عرض أدواتك و إكسسواراتك بشكل أنيق. إذا لم تتمكن من عمل خزانات مفتوحة فيمكنك إستبدالها بأبواب زجاجية، فالشفافية تعطي نفس التأثير أيضاً.
إستغل كل المساحات التخزينة المتاحة إليك و تقسيم الأرفف و الأدراج بطريقة ذكيه تتيح لك الإستفادة الكاملة من الخزانات.
و خاصة عند وجود مساحات صعب الوصول اليها، في هذه الحالة يمكنك اللوجوء لحلول ميكانيكية عملية لتكنك من إستغلال كل المساحات
إستغل المساحات من الحوائط الخالية من الخزانات في عمل رفوف، فسوف تصنع فارق في عملية القضاء على الفوضى و إستغلال سطح العمل بشكل أفضل
أحياناً يكون المطبخ صغير جداً فتكون وظيفتة منحصرة فقط في الطبخ، فلا داعي لوجود غسالة الملابس أو الأطباق أو أي جهاز أخر إن لم يتوفر لهم المساحة المناسبة. و في هذه الحالة يجب عليك إختيار الأجهزة المناسبة في الشكل والحجم و الوظيفة، حسب مساحة مطبخك.
أضف لمسة مثيرة في مطبخك، قد تكون بلاطات الأرضية، أو الحوائط أو قد تكون لوناً مميزاً لسطح العمل أو ستائر من قماش ذو نقشة أنيقة.
الإضاءة بعيداً عن وظيفتها فهي تلعب دور رئيسي في تغير شكل الفراغ تماماً، ولذا فيجب الحرص على وجود مصدر إضاءة رئيسي مناسب و أيضاً توزيع كشافات مركزه على أسطح العمل، تحت الخزانات، لتعطي عمق للمطبخ كما أنها تركزالإضاءة على الأماكن التي قد تكون مهملة بسبب أنها مظلمة في المطبخ.