حيل لتأثيث المطابخ الصغيرة

عن طريق إستغلال جانبي الحائط أو جانب واحد فقط في تأثيث المطبخ و ترك ممر يسمح بأداء المهمات و الحركة داخل المطبخ، هذا الممر لا يجب أن يقل عرضه عن 120 سم , و في بعض الحالات قد يصل ل 90 سم.

هذا التصميم يسمح بحرية الحركة و يضمن عدم وجود تعارض في الأنشطة.