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حيل لتأثيث المطابخ الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar مطبخإضاءة
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المطبخ الصغير مشكلة يمكنها أن تؤرق مستخدمي الفراغ فهو يقيدك و يشعرك بالضيق أحياناً و لكن ببعض الأفكار والحيل يمكنك فرشه و تأثيثه بطرقة سهلة حتى يمكننا إستخدامه بالطريقة الصحيحة وإستغلاله بأقصى درجة ممكنة.

تصميم طولي

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

عن طريق إستغلال جانبي الحائط أو جانب واحد فقط في تأثيث المطبخ و ترك ممر يسمح بأداء المهمات و الحركة داخل المطبخ، هذا الممر لا يجب أن يقل عرضه عن 120 سم , و في بعض الحالات قد يصل ل 90 سم. 

هذا التصميم يسمح بحرية الحركة و يضمن عدم وجود تعارض في الأنشطة.

تجنب الفوضى

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

أحرص على جعل سطح العمل الخاص بك خالياً من أي أدوات لا تستخدمها قد تعيق الحركة و تخلق فوضى غير مطلوبة، إذا لم يكن لديك المساحات التخزينية المناسبة فحاول التخلص من الأشياء التي لا تستعملها لتعطي المجال لتخزين جميع أغراضك المستعملة. 

خزانات علوية مفتوحة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

عند تصميم خزانات علوية مفتوحة فهذا يعطي عمقاً و إتساعاً لمطبخ و يمكنك من عرض أدواتك و إكسسواراتك بشكل أنيق. إذا لم تتمكن من عمل خزانات مفتوحة فيمكنك إستبدالها بأبواب زجاجية، فالشفافية تعطي نفس التأثير أيضاً.

إستغلال كل الأماكن للتخزين

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

إستغل كل المساحات التخزينة المتاحة إليك و تقسيم الأرفف و الأدراج بطريقة ذكيه تتيح لك الإستفادة الكاملة من الخزانات.

مساحات تخزين ذكية

Magic Corner Solution Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Magic Corner Solution

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

و خاصة عند وجود مساحات صعب الوصول اليها، في هذه الحالة يمكنك اللوجوء لحلول ميكانيكية عملية لتكنك من إستغلال كل المساحات

رفوف

Modular shelving The Plate Rack مطبخمخزن
The Plate Rack

Modular shelving

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

إستغل المساحات من الحوائط الخالية من الخزانات في عمل رفوف، فسوف تصنع فارق في عملية القضاء على الفوضى و إستغلال سطح العمل بشكل أفضل

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الأجهزة المناسبة

Inspiração que Vem do Mar, Luizana Wiggers Projetos Luizana Wiggers Projetos مطبخالأجهزة الكهربائية
Luizana Wiggers Projetos

Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos

أحياناً يكون المطبخ صغير جداً فتكون وظيفتة منحصرة فقط في الطبخ، فلا داعي لوجود غسالة الملابس أو الأطباق أو أي جهاز أخر إن لم يتوفر لهم المساحة المناسبة. و في هذه الحالة يجب عليك إختيار الأجهزة المناسبة في الشكل والحجم و الوظيفة، حسب مساحة مطبخك.

إضافة لمسة جمال

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

أضف لمسة مثيرة في مطبخك، قد تكون بلاطات الأرضية، أو الحوائط أو قد تكون لوناً مميزاً لسطح العمل أو ستائر من قماش ذو نقشة أنيقة. 

إضاءة مناسبة

Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar مطبخإضاءة
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

الإضاءة بعيداً عن وظيفتها فهي تلعب دور رئيسي في تغير شكل الفراغ تماماً، ولذا فيجب الحرص على وجود مصدر إضاءة رئيسي مناسب و أيضاً توزيع كشافات مركزه على أسطح العمل، تحت الخزانات، لتعطي عمق للمطبخ كما أنها تركزالإضاءة على الأماكن التي قد تكون مهملة بسبب أنها مظلمة في المطبخ.

منزل ريفي بتصميم عصرى وحديث
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