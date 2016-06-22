قبل و بعد: حديقة في مدينة الحدائق

وجود حديقة خلفية في منزلك كنز يجب عليك إستغلاله، فهي توفرتزكية للروح كما أنها تغير شكل المنزل تماماً و تعطيك فرصة لإسترخاء و لإستضافة التجمعات العائلية للإستمتاع بجمال الطبيعة في داخل حدود منزلك.
في هذا المثال جئنا لكم بتصميم للحديقة و تنفيذه على الواقع والذي قام به GARDEN TROTTER في باريس، فقد حول فريق العمل الفناء الخلفى لحديقة مصممة بعناية عن طريق توفير مساحة للتجمعات و أيضاً مساحة مزروعة بشكل أنيق و عملي في التصميم.
تعالوا بنا نكتشف معاً تفاصيل هذه الحديقة..
نلاحظ وجود فناء به بعض الحشائش و الأشجار البسيطة، مسور بسور من جهه و جهة أخرى يظهر ظهر الجراج أمامنا، أما في الخلف فهو محاط بممر خشبي من ناحيتين.
كما نرى في هذا التصميم فقد إختلف شكل الحديقة تماماً فتم تصميمها بحيث يكون هناك مكان لإسترخاء، مكان للجلوس و مكان لتناول الطعام. حرص على بناء سطح خشبي جديد لإضافة جزيرة لإسترخاء جديدة و تقع في أبعد نقطة عن المنزل.
أول ما نلاحظه هو إضافة نباتات و أعشاب جديدة، تم إضافة شجيرات و زهور و أشجار طويلة، مما أعطى الحديقة رونقاً و حيوية لم تكن موجودتان من قبل.
تم دهان ظهر الجراج بلون رمادي فأصبحت الخلفية غير ملحوظة خلف الزرع الجديد. ووضع أمامه حوض زرع أحمر اللون فعمل تباين رائع في الألوان.
السطح الخشبي يعمل كفاصلاً بين البيت و الحديقة فيبدو مثل تراس مفتوح على الحديقة، و هذا أجمل شئ في تصميم هذه الحديقة، توفير الراحه و الخصوصية معاً.
التفاصيل الخشبية رائعة، فقد أخذت طبقات من الدهان الرمادي لتعطي هذا الشكل الباهت المتماشي مع ألوان الحديقة و الأثاث جداً.
على طرف السطح الخشبي تتواجد بعض عواميد الإضاءة على مستوى منخفض، والذي يتيح لمستخدمي الحديقة للإستمتاع بها في كل الأوقات ولكن بدون وجود إعاقة بصرية.
التصميم بوجهه عام، منظم و أنيق وذو خطوط واضحه. النباتات والزرع المستخدم أظهر الحديقة و السور بشكل مختلف، كما أعطت المساحات المختلفة لمستخدمي الحديقة الاختيار فيمكنهم الإستمتاع بالهواء النقي وسط الحديقة لقراءة كتاب، الإستجمام أو حتى كمساحة لعب للأطفال أمنة.