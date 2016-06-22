قبل و بعد: حديقة في مدينة الحدائق

وجود حديقة خلفية في منزلك كنز يجب عليك إستغلاله، فهي توفرتزكية للروح كما أنها تغير شكل المنزل تماماً و تعطيك فرصة لإسترخاء و لإستضافة التجمعات العائلية للإستمتاع بجمال الطبيعة في داخل حدود منزلك.

في هذا المثال جئنا لكم بتصميم للحديقة و تنفيذه على الواقع والذي قام به GARDEN TROTTER في باريس، فقد حول فريق العمل الفناء الخلفى لحديقة مصممة بعناية عن طريق توفير مساحة للتجمعات و أيضاً مساحة مزروعة بشكل أنيق و عملي في التصميم.

تعالوا بنا نكتشف معاً تفاصيل هذه الحديقة..