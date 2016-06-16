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بيت إستوائي الطابع محاط بالطبيعة

shereen gouda shereen gouda
Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen بلكونة أو شرفة
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لا يمكن الإختلاف على حبنا جميعا للسفر كلا’ إلى ملاذه الخاص في الإجازة الصيفية المنتظرة, مع إختلاف التفضيلات لدى شكل ومحتوى هذا الملاذ, فالبعض يفضل الفنادق لما تحتويه من واسائل ترفيهية مثل حمام السباحة  والمنتجع الصحي و آخرون يحبذون الإسترخاء في مسكنهم الخاص لما يلاقون فيه من خصوصية و حرية التحرك. ولكن إن توفرت كل هذه الإيجابيات في منزل واحد فبالتأكيد سيكون هناك إجماع على تفضيل هذه الوجهة. في هذا البيت كل أحلامك مجابة من إطلالة البحر لوسائل الترفيه, فدعونا نرى ما الذي يحتوي عليه ليجعله منزل الأحلام.

إحتضان الطبيعة يجلب الإسترخاء

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مسبح
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

في صخب الحياة في المدينة كثيرا ما نفتقد روح الطبيعة في حياتنا اليومية فمع سرعة الحياة ننسى أن نقف ونتأمل المشاهد الطبيعية المحيطة ولهذا دائما ما نتطلع للسفر في العطلات الصيفية, و كمال البيت الصيفي عادة ما يكمن في إستطاعتك أن تتصل مع الطبيعة المحيطة فينسيك العالم الخارجي المزعج وتبدأ بالإسترخاء على الفور. إستطاعت HANSEN PROPERTIES من تصميم هذا الملاذ, فأول ما يلفت الأنظار في هذا المنزل هو لون المنزل ذو الطابع الإستوائي محاطا بمساحة خضراء على إمتداد البصر, هذا بجانب أنه يطل على البحر مباشرة’. 

كل ما تحتاجه على بعد خطوات منك

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مسبح
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

من أكبر مميزات هذا البيت هو تعدد أنواع الفراغات ليكون كالمنتجع المتكامل, ومن أهم عوامل الجذب في الوجهات الصيفية هي حمامات السباحة. وبوجود حمام سباحة هنا يرقى المنزل لمستوى فندق خمسة نجوم, والأجمل من تواجد حمام السباحة هو حجمه الكبير فيكفي وجود عائلات متعددة.

الجمال في التفاصيل

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen بلكونة أو شرفة
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

لم يبخل المصمم على المنزل في إعطاء التفاصيل حقها فقد إستخدم تجاليد وعروق خشبية لتعطي إحساس الطابع الآسيوي في التراس.

سهولة الوصول إلى الشاطئ

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen بلكونة أو شرفة
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

من الحلول العملية التييتغافل عنها البعض هو إيجاد مسارا سهلا من المنزل متجها إلى الشاطئ,  وهي من النقاط الأساسية في المنازل المطلة على البحار, فإن لم يتمكن النزيل من الوصول للشاطئ بسهولة من منزله فقد يعتبر الذهاب له من المهام الصعبة, لهذا تمكن المصمم من تصميم مسارا يوصل للبحر مباشرة ولا يتعارض مع تصميم البيت, بل بلعكس فقد إستطاع إستغلال المساحات الجانبية في الحديقة كي لا تكون مهملة.

إذا أردت الإستطلاع على بعض الطرق لإستغلال المساحات الجانبية في حديقتك يمكنك متابعة هذا المقال!

إطلالة البحر اللانهائية في جناح المنتجع الصحي

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen بلكونة أو شرفة
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

ولمزيد من الرفاهية يوجد بالمنزل منتجع صحي في فخامة الفنادق, فعلى طرف المنزل يمكنك أن تشعر كأنك على جزيرة منعزلة.

إسترخاء على أطراف القارة

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen منتجع
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

كجزء من جناح المنتجع الصي يوجد جاكوزي داخلي كي تسغله صيفا وشتاءا, وتصميم الجاكوزي داخل غرفة زجاجية على أطراف المنزل يشعرك أنك تركت كل همومك خلفك وأنك في جنة الأرض.. فحين تسترخي جسديا في الجاكوزي تكون أيضا في قمة الهدوء النفسي والذهني بسبب هذا المشهد البديع! 

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نعومة التصميم الداخلي

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen غرفة نوم
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

في مثل هذه التوجهات نادرا ما يكون الإهتمام بالمرافق والتتصميم الداخلي كالخارجي, ولكن هنا إختلف الأمرفحين الدخول لنرى تصميم المنزل داخليا نجد أنه أوجد العملية والأناقة في مكان واحد, فالأثاث بسيط للغاية ولكنه منمق و متناسب, وأراد المصمم أن يبروز المشاهد الطبيعية خارجيا فقام بإختيار منافذ خشبية دافئة اللون ليجذب المقيم للإطلاع على الطبيعة.

مكتب الأحلام

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مكتب عمل أو دراسة
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

يفضل أن لا تأخذ معك العمل في مثل هذا المكان لما قد يفسده العمل في مثل هذه الأجواء من الإسترخاء. ولكن إن وجبت فلن تجد مكان أجمل من هذا لتبدأ به عملك, فالتصميم المكتب في فخامة ويطل عل المشاهد الخلابة من إتجاهين.. 

تصميمات رائعة لمظلات الحدائق والشرفات

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