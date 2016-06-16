بيت إستوائي الطابع محاط بالطبيعة

لا يمكن الإختلاف على حبنا جميعا للسفر كلا’ إلى ملاذه الخاص في الإجازة الصيفية المنتظرة, مع إختلاف التفضيلات لدى شكل ومحتوى هذا الملاذ, فالبعض يفضل الفنادق لما تحتويه من واسائل ترفيهية مثل حمام السباحة والمنتجع الصحي و آخرون يحبذون الإسترخاء في مسكنهم الخاص لما يلاقون فيه من خصوصية و حرية التحرك. ولكن إن توفرت كل هذه الإيجابيات في منزل واحد فبالتأكيد سيكون هناك إجماع على تفضيل هذه الوجهة. في هذا البيت كل أحلامك مجابة من إطلالة البحر لوسائل الترفيه, فدعونا نرى ما الذي يحتوي عليه ليجعله منزل الأحلام.
في صخب الحياة في المدينة كثيرا ما نفتقد روح الطبيعة في حياتنا اليومية فمع سرعة الحياة ننسى أن نقف ونتأمل المشاهد الطبيعية المحيطة ولهذا دائما ما نتطلع للسفر في العطلات الصيفية, و كمال البيت الصيفي عادة ما يكمن في إستطاعتك أن تتصل مع الطبيعة المحيطة فينسيك العالم الخارجي المزعج وتبدأ بالإسترخاء على الفور. إستطاعت HANSEN PROPERTIES من تصميم هذا الملاذ, فأول ما يلفت الأنظار في هذا المنزل هو لون المنزل ذو الطابع الإستوائي محاطا بمساحة خضراء على إمتداد البصر, هذا بجانب أنه يطل على البحر مباشرة’.
من أكبر مميزات هذا البيت هو تعدد أنواع الفراغات ليكون كالمنتجع المتكامل, ومن أهم عوامل الجذب في الوجهات الصيفية هي حمامات السباحة. وبوجود حمام سباحة هنا يرقى المنزل لمستوى فندق خمسة نجوم, والأجمل من تواجد حمام السباحة هو حجمه الكبير فيكفي وجود عائلات متعددة.
لم يبخل المصمم على المنزل في إعطاء التفاصيل حقها فقد إستخدم تجاليد وعروق خشبية لتعطي إحساس الطابع الآسيوي في التراس.
من الحلول العملية التييتغافل عنها البعض هو إيجاد مسارا سهلا من المنزل متجها إلى الشاطئ, وهي من النقاط الأساسية في المنازل المطلة على البحار, فإن لم يتمكن النزيل من الوصول للشاطئ بسهولة من منزله فقد يعتبر الذهاب له من المهام الصعبة, لهذا تمكن المصمم من تصميم مسارا يوصل للبحر مباشرة ولا يتعارض مع تصميم البيت, بل بلعكس فقد إستطاع إستغلال المساحات الجانبية في الحديقة كي لا تكون مهملة.
إذا أردت الإستطلاع على بعض الطرق لإستغلال المساحات الجانبية في حديقتك يمكنك متابعة هذا المقال!
ولمزيد من الرفاهية يوجد بالمنزل منتجع صحي في فخامة الفنادق, فعلى طرف المنزل يمكنك أن تشعر كأنك على جزيرة منعزلة.
كجزء من جناح المنتجع الصي يوجد جاكوزي داخلي كي تسغله صيفا وشتاءا, وتصميم الجاكوزي داخل غرفة زجاجية على أطراف المنزل يشعرك أنك تركت كل همومك خلفك وأنك في جنة الأرض.. فحين تسترخي جسديا في الجاكوزي تكون أيضا في قمة الهدوء النفسي والذهني بسبب هذا المشهد البديع!
في مثل هذه التوجهات نادرا ما يكون الإهتمام بالمرافق والتتصميم الداخلي كالخارجي, ولكن هنا إختلف الأمرفحين الدخول لنرى تصميم المنزل داخليا نجد أنه أوجد العملية والأناقة في مكان واحد, فالأثاث بسيط للغاية ولكنه منمق و متناسب, وأراد المصمم أن يبروز المشاهد الطبيعية خارجيا فقام بإختيار منافذ خشبية دافئة اللون ليجذب المقيم للإطلاع على الطبيعة.
يفضل أن لا تأخذ معك العمل في مثل هذا المكان لما قد يفسده العمل في مثل هذه الأجواء من الإسترخاء. ولكن إن وجبت فلن تجد مكان أجمل من هذا لتبدأ به عملك, فالتصميم المكتب في فخامة ويطل عل المشاهد الخلابة من إتجاهين..