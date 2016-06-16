بيت إستوائي الطابع محاط بالطبيعة

من الحلول العملية التييتغافل عنها البعض هو إيجاد مسارا سهلا من المنزل متجها إلى الشاطئ, وهي من النقاط الأساسية في المنازل المطلة على البحار, فإن لم يتمكن النزيل من الوصول للشاطئ بسهولة من منزله فقد يعتبر الذهاب له من المهام الصعبة, لهذا تمكن المصمم من تصميم مسارا يوصل للبحر مباشرة ولا يتعارض مع تصميم البيت, بل بلعكس فقد إستطاع إستغلال المساحات الجانبية في الحديقة كي لا تكون مهملة.

إذا أردت الإستطلاع على بعض الطرق لإستغلال المساحات الجانبية في حديقتك يمكنك متابعة هذا المقال!