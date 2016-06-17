حوض الاغتسال أحد القطع الأساسية التي تحدد ملامح وشخصية الحمام، فهو ليس مجرد قطعة اكسسوار يمكن اختيارها بسهولة، بل يجب اختيارها في ضوء النمط المعتمد في تصميم الحمام.

وتتعد أشكال وخامات أحواض الاغتسال، ما بين حاد الزوايا، وأشكال ذو انحناءات انسيابية، بعضهم قد تجده جزء من وحدة تخزين، والبعض الاخر قطعة مستقلة بذاتها، بينما يمكنك الاختيار بين أحواض الاغتسال الرخامية، أو المصنوعة من الجرانيت، وقد تفضلها سادة وقد تفضلها منقوشة.. لذا إليك مجموعة تصميمات فريدة لأحواض الاغتسال، والتي قد تساعد في إلهامك.