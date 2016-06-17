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تصميمات فريدة لأحواض الاغتسال

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
ELEGANT BATHROOMS, Kreoo Kreoo حمام رخام Multicolored
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حوض الاغتسال أحد القطع الأساسية التي تحدد ملامح وشخصية الحمام، فهو ليس مجرد قطعة اكسسوار يمكن اختيارها بسهولة، بل يجب اختيارها في ضوء النمط المعتمد في تصميم الحمام.

وتتعد أشكال وخامات أحواض الاغتسال، ما بين حاد الزوايا، وأشكال ذو انحناءات انسيابية، بعضهم قد تجده جزء من وحدة تخزين، والبعض الاخر قطعة مستقلة بذاتها، بينما يمكنك الاختيار بين أحواض الاغتسال الرخامية، أو المصنوعة من الجرانيت، وقد تفضلها سادة وقد تفضلها منقوشة.. لذا إليك مجموعة تصميمات فريدة لأحواض الاغتسال، والتي قد تساعد في إلهامك.

تصميم بسيط وأنيق

Gong, sumptuous purity Kreoo حمام رخام Multicolored
Kreoo

Gong, sumptuous purity

Kreoo
Kreoo
Kreoo

تصميم عصري بسيط وأنيق لحوض اغتسال من الحجر  المنقوش بخطوط قليلة ولكن مميزة، ومن الداخل اتخذ لونًا رماديًا مصقولًا لامعًا، ليتماشى مع السطح الأسود المثبت فوقه، مع الصنبور الذهبي، لإعطاء لمسة إضافية من الرقي والفخامة.

حوض بالأسود اللامع

Gong, sumptuous purity Kreoo حمام رخام Black
Kreoo

Gong, sumptuous purity

Kreoo
Kreoo
Kreoo

بدون وحدات تخزين، جاء تصميم حوض الاغتسال هذا مستقلًا، وقد تم تثبيته على منضدة معدنية سوداء ذات سطح بلون البيج، فيما اكتسى الحوض باللون الأسود اللامع، بتصميمع البيضاوي العميق، والذي يخلق تناقضًا مثيرًا مع الجدار الأبيض.

تصمصم لعشاق الكلاسيكية المذهبة

Gong, sumptuous purity Kreoo حمام رخام Amber/Gold
Kreoo

Gong, sumptuous purity

Kreoo
Kreoo
Kreoo

هذا التصميم خاص بعشاق الكلاسيكية المذهبة، حيث تم تصميم حوضي الاغتسال من الجرانيت الأخضر المنقوش، مع أعمدة طولية تصل الحوضين بالأرض، وقد تم طلاءهما من الداخل بطبقة ذهبية تمنحه إطلالة كلاسيكية فاخرة، تكملها تلك الصنابير الذهبية المثبتة فوقيهما.

حوض يناسب حمام منزل ريفي

Gong, sumptuous purity Kreoo حمام رخام Black
Kreoo

Gong, sumptuous purity

Kreoo
Kreoo
Kreoo

يلائم هذا التصميم حمام في منزل ريفي مع لمسات عصرية بعض الشيء، حيث المنضدة الحديدية بسطحها الخشبي، وقد ثبت فوقها حوض الاغتسال الشبه كروي، والذي اتخذ لونًا أسودًا غير لامع، مع صنبوري مياه باللون الذهبي، بما يخلق أجواء مميزة مع ذلك الجدار الحجري القابع خلفه.

تصميم لعشاق اللمسات الناعمة

Marble lilies bloom inside bathroom Kreoo حمام رخام White
Kreoo

Marble lilies bloom inside bathroom

Kreoo
Kreoo
Kreoo

لعشاق اللمسات الناعمة، إليكم هذا التصميم الرقيق، حيث حوض الاغتسال على شكل زنبقة تنمو داخل الحمام، بلونها الأبيض الذي تتخلله خطوط صفراء، والصنبور المعدني المذهب، وقد ثبت فوق منضدة طولية بيضاء، تتناغم بشكل سلسل مع اللون البيج للتصميم الخشبي للحمام.

تصميم ذو انحناءات ناعمة

Marble lilies bloom inside bathroom Kreoo حمام رخام White
Kreoo

Marble lilies bloom inside bathroom

Kreoo
Kreoo
Kreoo

تصميم انسيابي ذو انحناءات ناعمة، بلون أبيض عاجي، يتناغم بشدة مع المنضدة التي تم تثبيته فوقها، والصنبور المعدني اللامع بلونه الفضي.

حوض اغتسال بإشراقة الأزرق

Intense, deep, intriguing, Blue Sodalithe enter Kreoo bathroom world Kreoo حمام رخام Blue
Kreoo

Intense, deep, intriguing, Blue Sodalithe enter Kreoo bathroom world

Kreoo
Kreoo
Kreoo

أما عن هذا التصميم، فيبدو حقًا مناسبًا لمنزل ذو إطلالة بحرية، حيث لونه الأزرق المميز الذي يمنح الحمام إطلالة ساحرة، وقد تدخلت به نقوش رمادية، وقد تم تثبيته فوق منضدة خشبية السطح، بلون بني داكن، يبرز الحوض الأزرق بشكل أكبر.

لمزيد من الأفكار والتصميمات للحمام، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفضل تصاميم البانيو.

منزل الحاويات
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