حوض الاغتسال أحد القطع الأساسية التي تحدد ملامح وشخصية الحمام، فهو ليس مجرد قطعة اكسسوار يمكن اختيارها بسهولة، بل يجب اختيارها في ضوء النمط المعتمد في تصميم الحمام.
وتتعد أشكال وخامات أحواض الاغتسال، ما بين حاد الزوايا، وأشكال ذو انحناءات انسيابية، بعضهم قد تجده جزء من وحدة تخزين، والبعض الاخر قطعة مستقلة بذاتها، بينما يمكنك الاختيار بين أحواض الاغتسال الرخامية، أو المصنوعة من الجرانيت، وقد تفضلها سادة وقد تفضلها منقوشة.. لذا إليك مجموعة تصميمات فريدة لأحواض الاغتسال، والتي قد تساعد في إلهامك.
تصميم عصري بسيط وأنيق لحوض اغتسال من الحجر المنقوش بخطوط قليلة ولكن مميزة، ومن الداخل اتخذ لونًا رماديًا مصقولًا لامعًا، ليتماشى مع السطح الأسود المثبت فوقه، مع الصنبور الذهبي، لإعطاء لمسة إضافية من الرقي والفخامة.
بدون وحدات تخزين، جاء تصميم حوض الاغتسال هذا مستقلًا، وقد تم تثبيته على منضدة معدنية سوداء ذات سطح بلون البيج، فيما اكتسى الحوض باللون الأسود اللامع، بتصميمع البيضاوي العميق، والذي يخلق تناقضًا مثيرًا مع الجدار الأبيض.
هذا التصميم خاص بعشاق الكلاسيكية المذهبة، حيث تم تصميم حوضي الاغتسال من الجرانيت الأخضر المنقوش، مع أعمدة طولية تصل الحوضين بالأرض، وقد تم طلاءهما من الداخل بطبقة ذهبية تمنحه إطلالة كلاسيكية فاخرة، تكملها تلك الصنابير الذهبية المثبتة فوقيهما.
يلائم هذا التصميم حمام في منزل ريفي مع لمسات عصرية بعض الشيء، حيث المنضدة الحديدية بسطحها الخشبي، وقد ثبت فوقها حوض الاغتسال الشبه كروي، والذي اتخذ لونًا أسودًا غير لامع، مع صنبوري مياه باللون الذهبي، بما يخلق أجواء مميزة مع ذلك الجدار الحجري القابع خلفه.
لعشاق اللمسات الناعمة، إليكم هذا التصميم الرقيق، حيث حوض الاغتسال على شكل زنبقة تنمو داخل الحمام، بلونها الأبيض الذي تتخلله خطوط صفراء، والصنبور المعدني المذهب، وقد ثبت فوق منضدة طولية بيضاء، تتناغم بشكل سلسل مع اللون البيج للتصميم الخشبي للحمام.
تصميم انسيابي ذو انحناءات ناعمة، بلون أبيض عاجي، يتناغم بشدة مع المنضدة التي تم تثبيته فوقها، والصنبور المعدني اللامع بلونه الفضي.
أما عن هذا التصميم، فيبدو حقًا مناسبًا لمنزل ذو إطلالة بحرية، حيث لونه الأزرق المميز الذي يمنح الحمام إطلالة ساحرة، وقد تدخلت به نقوش رمادية، وقد تم تثبيته فوق منضدة خشبية السطح، بلون بني داكن، يبرز الحوض الأزرق بشكل أكبر.
لمزيد من الأفكار والتصميمات للحمام، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفضل تصاميم البانيو.