السحر البرازيلي في فيلا فاخرة

نأخذكم اليوم إلى بيليم في البرازيل، حيث ابداع شركة Heloisa Titan المعمارية، في تصميم منزل ساحر يُجسد الأناقة البرازيلية، مع واجهة فندقية فاخرة، وتصميم داخلي بطابع مُريح.
كل شيء داخل هذا المنزل قد اكتسى بدرجة من درجات اللون البني الراقية التي تبعث شعورًا بالدفء والراحة، مع التصميم المودرن لكل قطعة أثاث في غرفه، ويجتمع السحر كله في تصميم الحمام الفندقي الفاخر.
أبرز ما يميز واجهة هذا المنزل البرازيلي، هو الخطوط المستقيمة التي تحدد طابقي المنزل، بلونها الرمادي الفاخر، بينما يتلألأ اللون البيج بالأضواء التي أبدع فريق التصميم في توزيعها في أسقف الطابقين.
مدخل المنزل أيضًا يتمتع بتصميم مبهر، حيث المساحات الخضراء يمينًا، يتخللها ممشى يأخدنا إلى باب البيت، بينما على اليسار يوجد ممر خاص بالسيارات التي يمكنها التوقف أسفل شرفة الطابق الثاني والتي تُشكل جراج خاص بالمنزل.
بمجرد الدخول إلى المنزل، يمكننا ملاحظة سيطرة درجات اللون البني على التصميم، في الأرضية والأثاث والجدران، بينما اتخذ السقف لون أبيض يتحول إلى البيج بفعل الإضاءة المخفية فيه.
الطابق الأول من المنزل عبارة عن مساحة مفتوحة تضم كل من غرفة المعيشة، وطاولة الطعام، وإذا ما بدأنا بغرفة المعيشة سنجد أنها قد تم تصميمها على النمط العصري، حيث الأريكة بلون الكافيه، تزينها وسائد بدرجة خضراء زمردية، مع كرسيين بتصميم فريد مخطط، وقد وضعت في المنتصف منضدة خشبية بتصميم عصري يجمع بين لون الخشب العسلي واللون الأبيض في مربعات متعاكسة، كذلك وضعت مكتبة تلفاز بتصميم لامع متعدد الأدراج، إلى جانب الأرفف المعلقة في الجزء الزجاجي المثبت داخل الجدار.
اتخذت الأرضية تصميمًا مميزًا وعبقريًا، حيث اكتست بلون عاجي، بينما استبدل السجاد بمستطيلات كبيرة من السيراميك البني اللون بزرقشات خفيفة.
في غرفة المعيشة، نجد هذا الركن الذي يبعث على الاسترخاء، حيث الشازلونج الكبير ذو الأرجل الخشبية، بتصميمه الراقي المريح، وقد وضعت وراءه شجرة خضراء، أمام تلك النافذة المغطاة بالستائر الناعمة التي تتماشى مع لون الأرضية وأيضًا لون الشازلونج.
جاء تصميم غرفة السفرة يجمع بين رقي الكلاسيكية وأناقة العصرية، حيث طاولة الطعام المستطيلة بتصميمها العصري البسيط للغاية، وقد أحاطت بها كراسي ذات أرجل خشية، وظهرورها مقوسة بعض الشيء لتحتوي الجالس عليها وكأنها تحتضنه، فيما استند إلى الجدار،
بوفيه بتصميم أنيق يجمع بين الخشب واللون الأبيض، وقد زين سطحه بقطع نحاسية لامعة.
وإذا ما ارتفعنا بنظرنا إلى السقف، سنجد ثريا كريستالية ضخمة تتدلى فوق طاولة الطعام مباشرة، بتصميم كلاسيكي فاخر، يُضفي على الغرفة لمسة راقية تتناسب مع الواجهة الفندقية في الخارج.
أول ما يلفت نظرنا في هذا المطبخ، هو الاتساع والمساحة الكبيرة التي تتيح التجول بحرية بين أجزائه، حيث تم تصميم المطبخ ليتخذ شكل حرف L، مع وضع منضدة مستطيلة طولية في المنتصف، تتضمن الموقد، ويعلوه مباشرة المدخنة المعدنية البراقة.
جمع تصميم المطبخ بين الأسطح البيضاء اللامعة، والأدراج الخشبية ذات الخطوط الطولية التي تعطي مظهرًا طبيعيًا بلونها البني الفاخر، بينما صممت الإضاءات مخفية في السقف، الذي اتخذ لونًا عاجيًا قد كسى أيضًا كل من الأرضية والجدران.
الكافيه
الرقي هو الطابع الغالب على تصميم غرفة النوم في المنزل البرازيلي الساحر، حيث يغطي اللون الكافيه كل شيء في الغرفة، مع إضاءات هادئة لليلة نوم هانئة ومريحة، خاصة مع ذلك السرير بتصميمه العصري، ووسائده الحمراء التي تُضفي لمسة مُشرقة تكسر حدة الألوان المحايدة، إضافة إلى لمسات بالأزرق الغامق.
يتناسب هذا الحمام مع فخامة الفيلا البرازيلية ذات الواجهة الفندقية، حيث الاتساع والمرايا الضخمة، وأدراج وحدة التخزين بتصميمها العاكس، وقد ثبت فوقها حوضي اغتسال مصقولين، فيما يمنح تصميم المغطس شعورًا بالاسترخاء، حيث يشبه كثيرًا الجاكوزي، مع درجات رخامية تتناسب مع الأرضية اللامعة للحمام.
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