السحر البرازيلي في فيلا فاخرة

نأخذكم اليوم إلى بيليم في البرازيل، حيث ابداع شركة Heloisa Titan المعمارية، في تصميم منزل ساحر يُجسد الأناقة البرازيلية، مع واجهة فندقية فاخرة، وتصميم داخلي بطابع مُريح.

كل شيء داخل هذا المنزل قد اكتسى بدرجة من درجات اللون البني الراقية التي تبعث شعورًا بالدفء والراحة، مع التصميم المودرن لكل قطعة أثاث في غرفه، ويجتمع السحر كله في تصميم الحمام الفندقي الفاخر.