منزل حديث للأسرة العصرية

هذا المنزل تم تصميمه بعناية فائقة حيث يطل على البحر مباشرة, وهو مصمم بشكل كامل من حيث الديكورات واللمسات الفنية والمعمارية الكاملة ولكن بشكل يحتاج إلى تأهيل, بمعنى أنه يجب أن يتم تأهيله للسكن خصوصاً إذا أحب بعض الناس الذهاب في عطلة والإستمتاع بالبحر والإنسجام مع الهواء النقي, فإننا ننصحهم بهذا المنزل الذي هو جاهز للسكن بمجرد تأهيله بالأثاث والمفروشات اللزمة.
وفي هذه المقالة تحديداً سوف نتكلم عن الديكورات الرائعة لذلك المنزل وإطلالته الساحرة والمباشرة على البحر والطبيعة الخلابة, التي تجعل أصحاب ذلك المنزل يقضون وقتاً ممتعاً بعيداً عن الحياة التقليدية والروتين اليومي.
معاً سنعرض لكم في الصور التالية التصميمات الداخلية للمنزل وكيف إبتكر المصممون لتنسيق المساحة الداخلية مع طبيعة الألوان والجدران الخاصة بهذا المنزل.
نرى في هذه الصورة المساحة الداخلية للمنزل حيث يمكن الإستفادة الجيدة من جميع الأماكن فيها سواء بوضع الأثاث أو الديكورات الخاصة أو حتى التحف الفنية, ويظهر لنا الجمال التصميمي حيث تبنى المصممون الطابع الخشبي ذو اللون الداكن للأرضية الباركيه بجانب السلالم الخشبية التي تم تصميمها أيضاً بشكل متناسق وجميل يساعد في توفير مساحة المكان حيث لا تأخذ حيز كبير من مساحة الغرفة ذاتها.
هنا تكتمل الصورة أيضاً بشكل أوضح, حيث إستغل المصممون لهذا المنزل مساحة المنزل من الداخل بشكل مبتكر ليقوموا بتصميم السلالم في ركن جانبي من غرفة المعيشة أو المساحة الداخلية للطابق الأرضي, مع ربطه بسهولة بالطابق الثاني من خلال تلك السلالم الجانبية والتي لم تحتاج إلى أسوار أو ديكورات إضافية وذلك لتوفير المساحة اللازمة لإستغلالها فيما بعد بأفكار عديدة.
هنا تكمن فكرة هذا المنزل الفاخر, حيث الإطلالة المباشرة على البحر من خلال تصميم نوافذ كبيرة بحجم الجدران بشكل كلاسيكي, مع وجود ساحة خارجية للمنزل بنفس تصميم الأرضية الداخلية الباركيه, لتكتمل اللمسة الفنية في توفير أكبر مساحة ممكنة في المكان ككل, مما يبني الأفكار العديدة لإستغلال تلك المساحات بما يناسب إختيارات نزلاء ذلك المنزل.
المطبخ جزء أساسي من المنزل, وفي هذا المنزل لم ينسى المصممون أن يوفروا المساحة المناسبة للمطبخ ليكون ذو مساحة كبيرة, وفي ذات الوقت يكوج مدمجاً مع باقي المساحة الداخلية للمنزل ككل, حيث نرى أن المطبخ تم تصميمه بالنظام المفتوح المطل مباشرة على جميع مساحات المنزل من الداخل.
هنا تأتي الوجهة الأخرى للمطبخ, فهو ليس فقط مفتوح على المساحة الداخلية الكلية للمنزل, بل وأيضاً يطل مباشرة على المنظر الخارجي ليعطي المكان جانب سياحي وصيفي مباشرة, فمثل تلك التصميمات تكون مناسبة جداً في وقت العطلات الصيفية عندما يفضل أصحاب المنزل أو النزلاء أن يقضوا وقتهم دائماً في إطلالة مباشرة على البحر والإستمتاع المباشر بالهواء النقي.
وهذا الحمام أيضاً يكمل التصميم الديكوري الفاخر للمنزل, حيث نرى أن المصممون أبدعوا في تناسق جميع غرف المنزل بما فيها الحمام سواء في الألوان أو في الديكورات الفنية, حيث نرى أثاث الحمام الخشبي ذو اللون الداكن, ولون الجدران المغطاه بالسيراميك الأبيض الذي يتناسق مع جميع ألوان التصميمات المختلفة للمساحة الداخلية للمنزل, بل ولم يكتفي المصممون أن يستغلوا المساحات في المنزل ككل لتوفير المساحة الكافية, فإنهم أكملوا ذلك في تصميم الحمام من الداخل لتوفير المساحة الكافية داخل الحمام وإستغلالها في وضع الأشياء الخاصة بالحمام فيما بعد سواء كانت أرفف أو أماكن تخزين للملابس أو حتى أدوات التنظيف وما شابه ذلك.