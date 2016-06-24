منزل حديث للأسرة العصرية

هذا المنزل تم تصميمه بعناية فائقة حيث يطل على البحر مباشرة, وهو مصمم بشكل كامل من حيث الديكورات واللمسات الفنية والمعمارية الكاملة ولكن بشكل يحتاج إلى تأهيل, بمعنى أنه يجب أن يتم تأهيله للسكن خصوصاً إذا أحب بعض الناس الذهاب في عطلة والإستمتاع بالبحر والإنسجام مع الهواء النقي, فإننا ننصحهم بهذا المنزل الذي هو جاهز للسكن بمجرد تأهيله بالأثاث والمفروشات اللزمة.

وفي هذه المقالة تحديداً سوف نتكلم عن الديكورات الرائعة لذلك المنزل وإطلالته الساحرة والمباشرة على البحر والطبيعة الخلابة, التي تجعل أصحاب ذلك المنزل يقضون وقتاً ممتعاً بعيداً عن الحياة التقليدية والروتين اليومي.

معاً سنعرض لكم في الصور التالية التصميمات الداخلية للمنزل وكيف إبتكر المصممون لتنسيق المساحة الداخلية مع طبيعة الألوان والجدران الخاصة بهذا المنزل.