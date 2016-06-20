6 افكار لمنزل باطلالة جديدة

تحتاج حياتنا باستمرار إلى التجديد والتطوير، لان البقاء على نفس الحال لا يؤدي الى أي نتيجة إيجابية ويشعرك بالملل، ويمكنك اختبار هذه النظرية بأبسط الأمور، في منزلك مثلا، فيمكنك أجراء بعض التغيرات البسيطة في الديكور أو في لون أو شكل الأثاث أو حتى في تغيير ترتيبه، بإمكانك أيضا استشارة مصمم ديكور أو مصمم داخلي للاستفادة من خبراتهم، لذلك في هذا المقال سنعطيك بعض الأفكار البسيطة التي من خلالها قد تكسر الملل وتعطي طاقة جديدة لمنزلك.
تخيلوا هذا الدرج بدون هذه الشجيرات؟ نحتاج لعملية التغيير للمقادير التالية: 2 شجيرات حجم صغير، 2 شموع بيضاء داخل بيوت شفاف، أحجار بأحجام متنوعه بلون ابيض. طريقة التحضير: يحدد المصمم الداخلي المساحة المراد الاستفادة منها اسفل السلم، يقوم المعماري بتفريغها، ثم الدهان بدهنها وترتيبها، يأتي دور الفني الزراعي في اختيار بيئة مناسبة لزراعة تلك الشجيرات اسفل الدرج، بحيث تتناسب أطوالها مع الارتفاع المتاح، وأخيرا يقوم مصمم الديكور بتوزيع الأحجار البيضاء على الأرضية مع الشموع، ولزيادة الجاذبية إضاءة أرضية خفية تزيد من الجمال.
في منزل جميل انيق بلون ابيض ناصع، فيه سلم بدرجات رخامية بيضاء ودرابزين زجاجي ليزيد من اللمعان، طاولة زجاجية بلون رمادي شفاف في المنتصف، ما رأيكم الأن بإضافة بعض المزهريات على تلك الطاولة بلون ابيض، وخزانة متعددة الدروج بلون ابيض أيضا كنوع من التغيير. قرائي الأعزاء باتوا يعرفون نقاط القوة في التغير وهي اللون بكل بساطة، لن نختار اللون الابيض انما سنختار لون يكسر الملل ويعطي جاذبية مختلفة كالاحمر او الأخضر ولكن هنا تم اختيار اللون الأصفر الخردلي لكلا من المزهريات والخزانة.
أن تزرع شجرة داخل المنزل هي فكرة غريبة وقليل ما تخطر بالبال، ولكن اذا كان منزلك ذو تهوية جيدة وتتخلله أشعة الشمس بشكل جيد فهي ممكنه التحقيق، ويمكنك أيضا إضافة كرسيين كبيرين خلفهما لوحة تشكيلية بتدرجات اللون الأزرق وتناسقها مع الوسائد بلون التيركوزا هي فكرة غير اعتيادية.
تستطيع إجراء عمليات التغيير في أي جزء في منزلك، في البلكون مثلا، دهن الجدار بلون ازرق بحري يتناسب مع لون الأرضية وتعليق لوحة بسيطة، كرسي خشبي ريفي الطراز وبعض النباتات في احواض بألوان ترابية، وبعض التماثيل الحجرية ومزهرية هي عدة لمسات بسيطة في مكان واحد جعلته يشع بالحياه.
في مكان ضيق كالممر تستطيع إجراء التغيير الذي ترغب فيه لا يهم المساحة، يمكنك عزيزي القارئ استخدام طاولة بحجم مناسب لمساحة الممر، ووضع مراءة عليها وتزيينها ببعض الورد الجوري بلون زهري ومصباحين بلون زهري ذات إضاءة خافتة، سيجعلك تشم رائحة الورد الجوري الزهري كلما مررت بتلك الطاولة.
المدخل وهو الإطلالة الأولى للداخلين ومنها ستنال إعجاب الكل بمدخلك المميز. فكرة النحل والنشاط هي فكرة التغيير في هذا المدخل. في هذا الركن من المدخل تم دهن الجدار باللون الأسود الذي يمكنك الكتابة عليه بالطباشير وكتابة عبارة مناسبة للداخلين وهي
WELCOME ووضع طاولة بلون اصفر عند الجدار الاسود وبإضائة بلون اصفر متدلية من السقف سيكتمل مدخلك.
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