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6 افكار لمنزل باطلالة جديدة

Heba khlili Heba khlili
Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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تحتاج حياتنا باستمرار إلى التجديد والتطوير، لان البقاء على نفس الحال لا يؤدي الى أي نتيجة إيجابية ويشعرك بالملل، ويمكنك اختبار هذه النظرية بأبسط الأمور، في منزلك مثلا، فيمكنك أجراء بعض التغيرات البسيطة في الديكور أو في لون أو شكل الأثاث أو حتى في تغيير ترتيبه، بإمكانك أيضا استشارة مصمم ديكور أو مصمم داخلي للاستفادة من خبراتهم، لذلك في هذا المقال سنعطيك بعض الأفكار البسيطة التي من خلالها قد تكسر الملل وتعطي طاقة جديدة لمنزلك.

فكرة 1: استغلال المساحات

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

تخيلوا هذا الدرج بدون هذه الشجيرات؟ نحتاج لعملية التغيير للمقادير التالية: 2 شجيرات حجم صغير، 2 شموع بيضاء داخل بيوت شفاف، أحجار بأحجام متنوعه بلون ابيض. طريقة التحضير: يحدد المصمم الداخلي المساحة المراد الاستفادة منها اسفل السلم، يقوم المعماري بتفريغها، ثم الدهان بدهنها وترتيبها، يأتي دور الفني الزراعي في اختيار بيئة مناسبة لزراعة تلك الشجيرات اسفل الدرج، بحيث تتناسب أطوالها مع الارتفاع المتاح، وأخيرا يقوم مصمم الديكور بتوزيع الأحجار البيضاء على الأرضية مع الشموع، ولزيادة الجاذبية إضاءة أرضية خفية تزيد من الجمال.

فكرة 2: لون مميز

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

في منزل جميل انيق بلون ابيض ناصع، فيه سلم بدرجات رخامية بيضاء ودرابزين زجاجي ليزيد من اللمعان، طاولة زجاجية بلون رمادي شفاف في المنتصف، ما رأيكم الأن بإضافة بعض المزهريات على تلك الطاولة بلون ابيض، وخزانة متعددة الدروج بلون ابيض أيضا كنوع من التغيير. قرائي الأعزاء باتوا يعرفون نقاط القوة في التغير وهي اللون بكل بساطة، لن نختار اللون الابيض انما سنختار لون يكسر الملل ويعطي جاذبية مختلفة كالاحمر او الأخضر ولكن هنا تم اختيار اللون الأصفر الخردلي لكلا من المزهريات والخزانة.

فكرة 3: شجرة في البيت

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

أن تزرع شجرة داخل المنزل هي فكرة غريبة وقليل ما تخطر بالبال، ولكن اذا كان منزلك ذو تهوية جيدة وتتخلله أشعة الشمس بشكل جيد فهي ممكنه التحقيق، ويمكنك أيضا إضافة كرسيين كبيرين خلفهما لوحة تشكيلية بتدرجات اللون الأزرق وتناسقها مع الوسائد بلون التيركوزا هي فكرة غير اعتيادية.

فكرة 4: لمسات بسيطة لمفعول كبير

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

تستطيع إجراء عمليات التغيير في أي جزء في منزلك، في البلكون مثلا، دهن الجدار بلون ازرق بحري يتناسب مع لون الأرضية وتعليق لوحة بسيطة، كرسي خشبي ريفي الطراز وبعض النباتات في احواض بألوان ترابية، وبعض التماثيل الحجرية ومزهرية هي عدة لمسات بسيطة في مكان واحد جعلته يشع بالحياه.

فكرة رقم 5: رائحة الورد الجوري

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

في مكان ضيق كالممر تستطيع إجراء التغيير الذي ترغب فيه لا يهم المساحة، يمكنك عزيزي القارئ استخدام طاولة بحجم مناسب لمساحة الممر، ووضع مراءة عليها وتزيينها ببعض الورد الجوري بلون زهري ومصباحين بلون زهري ذات إضاءة خافتة، سيجعلك تشم رائحة الورد الجوري الزهري كلما مررت بتلك الطاولة.

فكرة رقم 6: !!!WELCOME

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

المدخل وهو الإطلالة الأولى للداخلين ومنها ستنال إعجاب الكل بمدخلك المميز. فكرة النحل والنشاط هي فكرة التغيير في هذا المدخل. في هذا الركن من المدخل تم دهن الجدار باللون الأسود الذي يمكنك الكتابة عليه بالطباشير وكتابة عبارة مناسبة للداخلين وهي WELCOME ووضع طاولة بلون اصفر عند الجدار الاسود وبإضائة بلون اصفر متدلية من السقف سيكتمل مدخلك.

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