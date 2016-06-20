6 افكار لمنزل باطلالة جديدة

تحتاج حياتنا باستمرار إلى التجديد والتطوير، لان البقاء على نفس الحال لا يؤدي الى أي نتيجة إيجابية ويشعرك بالملل، ويمكنك اختبار هذه النظرية بأبسط الأمور، في منزلك مثلا، فيمكنك أجراء بعض التغيرات البسيطة في الديكور أو في لون أو شكل الأثاث أو حتى في تغيير ترتيبه، بإمكانك أيضا استشارة مصمم ديكور أو مصمم داخلي للاستفادة من خبراتهم، لذلك في هذا المقال سنعطيك بعض الأفكار البسيطة التي من خلالها قد تكسر الملل وتعطي طاقة جديدة لمنزلك.