لمطبخ جميل بأقل التكاليف

من أهم المهام اليومية التي لا يمكن تجنبها هي مهمة تحضير الطعام, ولتكون هذه المهمة ممتعة لديك يفضل أن يكون المطبخ من الأماكن الجاذبة والمبهجة. هناك للأسف معتقد أن لكي يبدو المطبخ جميلا في تصميمه ستصل تكلفته لأرقام خيالية, ولكن لحسن الحظ هذا مجرد وهم. المطبخ بسهولة قد يكون تصميمه متميزا و مبهج بأقل التكاليف, فلا داعي لشراء كل ما هو مكلف لكي تحقق مطبخ الأحلام, كل ما هو عليك فعله أن تصمم مطبخ عملي و متناسق.
عندما ننفكر في تصميم المطبخ أول مبدأ يتوجب علينا ان نضعه في الحسبان هو روح التصميم وما يشكل من مؤثر علي النفسية، ففيه يتم الطبخ وهو من احد ابرز الفنون التي نتعرض لها بشكل يومي، لذا عليك ان تكون محاطا باجواء مبهجة و تساعدك علي الابتكار، و هذا يعد خبر سار لميزانيتك، فكل ما تحتاجه لتحقيق هذه المهمة هي بعض الإختيارات البسيطة مثل لون الوحدات او ادخال لون قوي و مبهج في احد الحوائط،.
كان يعد المطبخ قديما من الأماكن التي تظهر كلاسيكية ذوق الناس, فكانت الوحدات فيها تفاصيل وحليات, وهذا تصميم لا يزال يتبع حتي الآن ولكن عند التفكير في الحلول المريحة أكثر للنفسية لما فيه من بساطة وللميزانية فدائما يكون الإتجاه نحو التصميم العصري. بإختيارك لطابع التصميمات العصرية أنت تريح نفسك من تكاليف ضخمة, ففيها التصميم مبسط وبلا تفاصيل كثيرة, كل ما تحتاجه لإظهار هذا الإتجاه بشكل أنيق هو إختيار لون وشكل الوحدات متناسقين.
من أهم المهام اليومية التي لا يمكن تجنبها هي مهمة تحضير الطعام, ولتكون هذه المهمة ممتعة لديك يفضل أن يكون المطبخ من الأماكن الجاذبة والمبهجة. هناك للأسف معتقد أن لكي يبدو المطبخ جميلا في تصميمه ستصل تكلفته لأرقام خيالية, ولكن لحسن الحظ هذه مجرد أسطورة و وهم إبتكرها من ليس عنده القدرة علي الإبتكار والتفكير خارج الصندوق. المطبخ بسهولة قد يكون تصميمه متميزا و مبهج بأقل التكاليف, فلا داعي لشراء كل ما هو مكلف لكي تحقق مطبخ الأحلام, كل ما هو عليك فعله أن تصمم مطبخ عملي و متناسق ويعبر عن شخصيتك.
عادة يكون سبب أن أي تصميم نال إعجابك و إستطاع ترك إنطباع قوي لديك هو أن المصمم وضع شخصية الساكن في الإعتبار و أراد أن يظهرها في المكان بشكل واضح, أنت أيضا عليك أن تترك في كل غرفة شخصية لتعبر عنك و تشعر بالإرتياح فيها. لا تتردد أن تضع بعض الإكسسوار الخارج عن المعروف أو أن تسنخدم ألوان تحب التواجد بينها أو حتي إستخدام مواد غير معتادة ومن أنماط مختلفة وتحديدا في المطبخ. يمكنك أن تضع لمستك في وحدات الإضاءة مع تشطيب الطوب الأحمر البسيط بدهانات من إختيارك كما فعل المصمم هنا, فهذا ما سيعطي مطبخك إنطباع فريد ومميز, وضع في حسبانك أن حين تصمم منزل أنت أهم من يجب إرضاؤه نفسيا وماديا.
من حسن الحظ ان اتجاه اعدة التشكيل اصبح من الاتجاهات التي تاخذ حيزا كبيرا من الهتمام لدي كل المصممين، لانه ليس فقط اسلوب صحي للبيئة المحيطة ولكنه ايضا يعطي احساس فريد للمكان، و دعونا لا ننسي فائدة هذا الاتجاه علي اليزانية..
عليك ان تعرف انك داًئما علي بعد خطوة من ان تحول تصميمك الداخلي من عادي الي مذهلا.. و هذه الخطوة عادة تكمن في ابسط اللمسات و قلما تكون في اشياء ذات تكلفة عالية.. فأثمن الأشياء عادة ما تكون في قيمة الشيء لنفسك لا لمحفظتك.. فقد يكون اصيصا للنباتات متوارث بين الاجيال هو اقيم بكثير من اصيص تشتريه بأعلي ثمن.يمكنك تنفيذ هذا المبدأ حتى بإعادة تشكيل أرفف مستخدمة في منزلك القديم أو وحدات إضاءة بشكل جديد. ضعها قاعدة عند تصميماتك، و ايضا في حياتك، ان تكون دائما الاشياء القيمة ذات قيمة بروحها ومحتواها لا بثمنها المادي..
لا يتوجب أن يكون لديك وحدات نخزين كثيرة إن قمت بإستغلال الوحدات المتاحة بأسلوب ذكي.
صيحة إستخدام المواد الخام في التصميمات الداخلية أعطت مجالا واسعا للإبتكار, قام المصمم FERRARO HABITAT هنا بتصميم مطبخ يجمع بين الحيوية والبساطة, ففي هذا الإتجاه الصناعي إستطاع أن يبرز ملامح المطبخ الأكثر جاذبية وهي الحوائط, من حائط طوبي خام لحائط عبارة عن سبورة كبيرة. مع أن المطبخ هو صغير حجما إلا أن هذا لم يشكل مشكلة كبيرة.
إن أردت الإتطلاع على حلول لتتنجنب مشاكل المطابخ الصغيرة تابع هذا المقال!
إعتمد على وضع بعض انباتات في إحساسك بالحيوية و قد تكون النباتات جزء من أساسيات المطبخ إذا قررت أن تضع نباتات مثل الريحان والنعناع, تأكد أن لا أحد سيدخل مثل هذا المطبخ المليء بالطبيعة الخلابة ولن يعلق أنه من المعجبين, وهو أمر لم يكلفك تماما
يمكنك خلق ركن صغيرمخصص لشربك القهوة صباحا مع وجبة الإفطار ليبدو المطبخ كالمقاهي الحديثة والأنيقة, وكل ما تحتاجه هو طاولة عالية عليها ما تحتاجه من براد وأكواب, هذه اللمسة البسيطة ستكون بالتأكيد من عوامل الجذب لدى مطبخك.
اذا ادرت ان يكون التميز صارخا باقل التكاليف فيمكنك ان تختار حائط واحد لتميزه بتجاليد صارخة الوضوح.. ستجد كم هائل من الإختيارات فان اردت العملية و اقل التكاليف فعليك ان تتجه نحو تجاليد السيراميك ولتبدو مبهجة عليك ان تختار من الانماط. الدينامكية والالوان المبهجة.