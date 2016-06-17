لمطبخ جميل بأقل التكاليف

من أهم المهام اليومية التي لا يمكن تجنبها هي مهمة تحضير الطعام, ولتكون هذه المهمة ممتعة لديك يفضل أن يكون المطبخ من الأماكن الجاذبة والمبهجة. هناك للأسف معتقد أن لكي يبدو المطبخ جميلا في تصميمه ستصل تكلفته لأرقام خيالية, ولكن لحسن الحظ هذه مجرد أسطورة و وهم إبتكرها من ليس عنده القدرة علي الإبتكار والتفكير خارج الصندوق. المطبخ بسهولة قد يكون تصميمه متميزا و مبهج بأقل التكاليف, فلا داعي لشراء كل ما هو مكلف لكي تحقق مطبخ الأحلام, كل ما هو عليك فعله أن تصمم مطبخ عملي و متناسق ويعبر عن شخصيتك.

عادة يكون سبب أن أي تصميم نال إعجابك و إستطاع ترك إنطباع قوي لديك هو أن المصمم وضع شخصية الساكن في الإعتبار و أراد أن يظهرها في المكان بشكل واضح, أنت أيضا عليك أن تترك في كل غرفة شخصية لتعبر عنك و تشعر بالإرتياح فيها. لا تتردد أن تضع بعض الإكسسوار الخارج عن المعروف أو أن تسنخدم ألوان تحب التواجد بينها أو حتي إستخدام مواد غير معتادة ومن أنماط مختلفة وتحديدا في المطبخ. يمكنك أن تضع لمستك في وحدات الإضاءة مع تشطيب الطوب الأحمر البسيط بدهانات من إختيارك كما فعل المصمم هنا, فهذا ما سيعطي مطبخك إنطباع فريد ومميز, وضع في حسبانك أن حين تصمم منزل أنت أهم من يجب إرضاؤه نفسيا وماديا.