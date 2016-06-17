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لمطبخ جميل بأقل التكاليف

shereen gouda shereen gouda
homify مطبخ
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من أهم المهام اليومية التي لا يمكن تجنبها هي مهمة تحضير الطعام, ولتكون هذه المهمة ممتعة لديك يفضل أن يكون المطبخ من الأماكن الجاذبة والمبهجة. هناك للأسف معتقد أن لكي يبدو المطبخ جميلا في تصميمه ستصل تكلفته لأرقام خيالية, ولكن لحسن الحظ هذا مجرد وهم. المطبخ بسهولة قد يكون تصميمه متميزا و مبهج بأقل التكاليف, فلا داعي لشراء كل ما هو مكلف لكي تحقق مطبخ الأحلام, كل ما هو عليك فعله أن تصمم مطبخ عملي و متناسق.

صمم البهجة علي حوائط مطبخك

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

عندما ننفكر في تصميم المطبخ أول مبدأ يتوجب علينا ان نضعه في الحسبان هو روح التصميم وما يشكل من مؤثر علي النفسية، ففيه يتم الطبخ وهو من احد ابرز الفنون التي نتعرض لها بشكل يومي، لذا عليك ان تكون محاطا باجواء مبهجة و تساعدك علي الابتكار، و هذا يعد خبر سار لميزانيتك، فكل ما تحتاجه لتحقيق هذه المهمة هي بعض الإختيارات البسيطة مثل لون الوحدات او ادخال لون قوي و مبهج في احد الحوائط،. 

الحلول العملية العصرية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

كان يعد المطبخ قديما من الأماكن التي تظهر كلاسيكية ذوق الناس, فكانت الوحدات فيها تفاصيل وحليات, وهذا تصميم لا يزال يتبع حتي الآن ولكن عند التفكير في الحلول المريحة أكثر للنفسية لما فيه من بساطة وللميزانية فدائما يكون الإتجاه نحو التصميم العصري. بإختيارك لطابع التصميمات العصرية أنت تريح نفسك من تكاليف ضخمة, ففيها التصميم مبسط وبلا تفاصيل كثيرة, كل ما تحتاجه لإظهار هذا الإتجاه بشكل أنيق هو إختيار لون وشكل الوحدات متناسقين.

شخصية للمطبخ بأقل الإضافات

LOFT 40x40, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' مطبخ White
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

من أهم المهام اليومية التي لا يمكن تجنبها هي مهمة تحضير الطعام, ولتكون هذه المهمة ممتعة لديك يفضل أن يكون المطبخ من الأماكن الجاذبة والمبهجة. هناك للأسف معتقد أن لكي يبدو المطبخ جميلا في تصميمه ستصل تكلفته لأرقام خيالية, ولكن لحسن الحظ هذه مجرد أسطورة و وهم إبتكرها من ليس عنده القدرة علي الإبتكار والتفكير خارج الصندوق. المطبخ بسهولة قد يكون تصميمه متميزا و مبهج بأقل التكاليف, فلا داعي لشراء كل ما هو مكلف لكي تحقق مطبخ الأحلام, كل ما هو عليك فعله أن تصمم مطبخ عملي و متناسق ويعبر عن شخصيتك.

عادة يكون سبب أن أي تصميم نال إعجابك و إستطاع ترك إنطباع قوي لديك هو أن المصمم وضع شخصية الساكن في الإعتبار و أراد أن يظهرها في المكان بشكل واضح, أنت أيضا عليك أن تترك في كل غرفة شخصية لتعبر عنك و تشعر بالإرتياح فيها. لا تتردد أن تضع بعض الإكسسوار الخارج عن المعروف أو أن تسنخدم ألوان تحب التواجد بينها أو حتي إستخدام مواد غير معتادة ومن أنماط مختلفة وتحديدا في المطبخ. يمكنك أن تضع لمستك في وحدات الإضاءة مع تشطيب الطوب الأحمر البسيط بدهانات من إختيارك كما فعل المصمم هنا, فهذا ما سيعطي مطبخك إنطباع فريد ومميز, وضع في حسبانك أن حين تصمم منزل أنت أهم من يجب إرضاؤه نفسيا وماديا.

اعادة تشكيل او استخدام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من حسن الحظ ان اتجاه اعدة التشكيل اصبح من الاتجاهات التي تاخذ حيزا كبيرا من الهتمام لدي كل المصممين، لانه ليس فقط اسلوب صحي للبيئة المحيطة ولكنه ايضا يعطي احساس فريد للمكان، و دعونا لا ننسي فائدة هذا الاتجاه علي اليزانية..

عليك ان تعرف انك داًئما علي بعد خطوة من ان تحول تصميمك الداخلي من عادي الي مذهلا.. و هذه الخطوة عادة تكمن في ابسط اللمسات و قلما تكون في اشياء ذات تكلفة عالية.. فأثمن الأشياء عادة ما تكون في قيمة الشيء لنفسك لا لمحفظتك.. فقد يكون اصيصا للنباتات متوارث بين الاجيال هو اقيم بكثير من اصيص تشتريه بأعلي ثمن.يمكنك تنفيذ هذا المبدأ حتى بإعادة تشكيل أرفف مستخدمة في منزلك القديم أو وحدات إضاءة بشكل جديد. ضعها قاعدة عند تصميماتك، و ايضا في حياتك، ان تكون دائما الاشياء القيمة ذات قيمة بروحها ومحتواها لا بثمنها المادي..

إستغلال المساحات

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island The Cotswold Company مطبخ خشب
The Cotswold Company

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لا يتوجب أن يكون لديك وحدات نخزين كثيرة إن قمت بإستغلال الوحدات المتاحة بأسلوب ذكي.

صيحة المواد الخام

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

صيحة إستخدام المواد الخام في التصميمات الداخلية أعطت مجالا واسعا للإبتكار, قام المصمم FERRARO HABITAT هنا بتصميم مطبخ يجمع بين الحيوية والبساطة, ففي هذا الإتجاه الصناعي إستطاع أن يبرز ملامح المطبخ الأكثر جاذبية وهي الحوائط, من حائط طوبي خام لحائط عبارة عن سبورة كبيرة. مع أن المطبخ هو صغير حجما إلا أن هذا لم يشكل مشكلة كبيرة.

إن أردت الإتطلاع على حلول لتتنجنب مشاكل المطابخ الصغيرة تابع هذا المقال!

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الإتصال بالطبيعة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

إعتمد على وضع بعض انباتات في إحساسك بالحيوية و قد تكون النباتات جزء من أساسيات المطبخ إذا قررت أن تضع نباتات مثل الريحان والنعناع, تأكد أن لا أحد سيدخل مثل هذا المطبخ المليء بالطبيعة الخلابة ولن يعلق أنه من المعجبين, وهو أمر لم يكلفك تماما

ركن القهوة الصباحي

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

يمكنك خلق ركن صغيرمخصص لشربك القهوة صباحا مع وجبة الإفطار ليبدو المطبخ كالمقاهي الحديثة والأنيقة, وكل ما تحتاجه هو طاولة عالية عليها ما تحتاجه من براد وأكواب, هذه اللمسة البسيطة ستكون بالتأكيد من عوامل الجذب لدى مطبخك.

حائط مفعم بالحيوية

Box House, SAINZ arquitetura SAINZ arquitetura مطبخ Yellow
SAINZ arquitetura

SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura

اذا ادرت ان يكون التميز صارخا باقل التكاليف فيمكنك ان تختار حائط واحد لتميزه بتجاليد صارخة الوضوح.. ستجد كم هائل من الإختيارات فان اردت العملية و اقل التكاليف فعليك ان تتجه نحو تجاليد السيراميك ولتبدو مبهجة عليك ان تختار من الانماط. الدينامكية والالوان المبهجة.

تصميمات فريدة لأحواض الاغتسال

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