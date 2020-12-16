6 افكار لتقسيم منزلك بدون بناء جدران

أن تملك منزلا ذو مساحة واسعه امر جميل، ولكن ماذا لو امتلكت نفس المنزل الواسع الذي يحتوي فرضاً على ثلاث غرف إلى منزل يحتوي اربع أو خمس غرف!!! في هذا المقال سنتعرف على بعض تلك الأفكار التي من خلالها تستطيع تقسيم غرف منزلك دون الحاجة إلى بناء جدران داخل المنزل، بالتالي زيادة في عدد الغرف دون عناء البناء وبأقل التكاليف.
ورق جدران في وسط الغرفة فكرة بسيطة وفعالة، لا عليك إلا أن تختار ورق الجدران بطول وارتفاع مناسب وباللون الذي ترغب وفي المكان الذي ترغب أن تعزله عن الغرفة، ولكن نصيحه اقدمها لك عزيزي القارئ عند اختيار لون ورق الجدران ليس فقط كلون جميل إنما أيضا يجب أن يخدم فكرتك في تقسيم الغرفة، وذلك باستخدام لون وتصميم ورق جدران تشبه شكل الحائط كما في الصورة لان ذلك سيجعلك تشعر فعلا انه يوجد غرفتين.
تخيلوا غرفة المعيشة تلك بدون ذلك الحائط؟ ستكون جميلة بسيطة بألوانها، ولكنا ستعتبر غرفة واحدة، في حين انه يمكنك تقسيمها إلى قسمين غرفة معيشة وغرفة سفرة وذلك بأنشاء مكتبة كحاجز فاصل تضع فيها العديد من كتبك المفضلة وبعض صور العائلة والأصدقاء وتزينها بالديكور الذي ترغب، أي زيادة الثقافة والمعلومات و زيادة عدد الغرف.
لغرفة ذات طابع ساحلي يمكنك وضع طاولة خشبية تشبه قارب، في جزء أخر من الغرفة الكبيرة تضع الكراسي المخصصة للمسبح وتلفاز للمشاهدة أفكار ساحلية مسلية، وتأتي فكرة تقسيم الغرفة باستخدام ستارة ذات طابع ساحلي عليها رسومات بحرية ورمل وشمس، وبالتالي تكون قد حققتت جمالية في الديكور وقسمت الغرفة الى جزئين بدون أي تكاليف.
هي فكرة ليست فقط لتقسيم غرفة واحدة إلى قسمين أيضا هي فكرة لجعل الغرفة تبدو بشكل أوسع. فكرة الجدار المتحرك على سكة، له استخدامين: تستخدمه أولا وهو مغلق لتقسيم الغرفة إلى قسمين وبالتالي زيادة في عدد الغرف، وثانيا وهو مفتوح لزيادة مساحة الغرفة، و كنتيجة استخدامين لباب متحرك واحد.
لديك جدار جاهز لا داعي للتفكير بحاجز، هنا الفكرة تكمن في جعل هذا الحاجز الموجود أصلا مميز. أفكار متعددة قد تخصر ببالك قد تقول نضع ورق جدران أو لوحات جدارية… وإلخ، كلها أفكار قد تكون جميلة ولكن الفكرة المميزة التي أريد اطلاعكم عليها هي زراعة ذلك الجدار. الفني الزراعي سيقوم باختيار النباتات المتسلقة المناسبة لتنمو بشكل جيد في المكان وتتسلق أيضا على الجدار وبالتالي يتكون لدينا جدار اقصد حديقة عمودية.
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هذه فكرة يصممها المهندس المعماري في بداية إنشاء المنزل لأنها ليست مجرد فكرة تخطر ببالك وتنفذها ببساطة. الفكرة عبارة عن غرفة كبيرة ذات تصميم أنيق لسقف خشبي ريفي وأرضيه رخامية بلون فاتح، وشبابيك كبيرة لزيادة الإضاءة، لكن ماذا عن تلك الحفرة ذات الدرجات الثلاثة التي تحوي على كنب محيط بجدران تلك الحفرة هي باختصار غرفة معيشة داخل غرفة السفرة.
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