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6 افكار لتقسيم منزلك بدون بناء جدران

Heba khlili Heba khlili
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
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أن تملك منزلا ذو مساحة واسعه امر جميل، ولكن ماذا لو امتلكت نفس المنزل الواسع الذي يحتوي فرضاً على ثلاث غرف إلى منزل يحتوي اربع أو خمس غرف!!! في هذا المقال سنتعرف على بعض تلك الأفكار التي من خلالها تستطيع تقسيم غرف منزلك دون الحاجة إلى بناء جدران داخل المنزل، بالتالي زيادة في عدد الغرف دون عناء البناء وبأقل التكاليف.

خداع بصري

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Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

ورق جدران في وسط الغرفة فكرة بسيطة وفعالة، لا عليك إلا أن تختار ورق الجدران بطول وارتفاع مناسب وباللون الذي ترغب وفي المكان الذي ترغب أن تعزله عن الغرفة، ولكن نصيحه اقدمها لك عزيزي القارئ عند اختيار لون ورق الجدران ليس فقط كلون جميل إنما أيضا يجب أن يخدم فكرتك في تقسيم الغرفة، وذلك باستخدام لون وتصميم ورق جدران تشبه شكل الحائط كما في الصورة لان ذلك سيجعلك تشعر فعلا انه يوجد غرفتين.

حائط مكتبي

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات MDF White
homify

homify
homify
homify

تخيلوا غرفة المعيشة تلك بدون ذلك الحائط؟ ستكون جميلة بسيطة بألوانها، ولكنا ستعتبر غرفة واحدة، في حين انه يمكنك تقسيمها إلى قسمين غرفة معيشة وغرفة سفرة وذلك بأنشاء مكتبة كحاجز فاصل تضع فيها العديد من كتبك المفضلة وبعض صور العائلة والأصدقاء وتزينها بالديكور الذي ترغب، أي زيادة الثقافة والمعلومات و زيادة عدد الغرف.

ستائر ساحلية

MARINA PORT VELL BARCELONA, cortiplec cortinas técnicas cortiplec cortinas técnicas مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
cortiplec cortinas técnicas

cortiplec cortinas técnicas
cortiplec cortinas técnicas
cortiplec cortinas técnicas

لغرفة ذات طابع ساحلي يمكنك وضع طاولة خشبية  تشبه قارب، في جزء أخر من الغرفة الكبيرة تضع الكراسي المخصصة للمسبح وتلفاز للمشاهدة أفكار ساحلية مسلية، وتأتي فكرة تقسيم الغرفة باستخدام ستارة ذات طابع ساحلي عليها رسومات بحرية ورمل وشمس، وبالتالي تكون قد حققتت جمالية في الديكور وقسمت الغرفة الى جزئين بدون أي تكاليف.

عصفورين بحجر واحد

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

هي فكرة ليست فقط لتقسيم غرفة واحدة إلى قسمين أيضا هي فكرة لجعل الغرفة تبدو بشكل أوسع. فكرة الجدار المتحرك على سكة، له استخدامين: تستخدمه أولا وهو مغلق لتقسيم الغرفة إلى قسمين وبالتالي زيادة في عدد الغرف، وثانيا وهو مفتوح لزيادة مساحة الغرفة، و كنتيجة استخدامين لباب متحرك واحد.

ماذا عن حديقة جدارية!!!

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi المنزل اكسسوارات النباتات
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

لديك جدار جاهز لا داعي للتفكير بحاجز، هنا الفكرة تكمن في جعل هذا الحاجز الموجود أصلا مميز. أفكار متعددة قد تخصر ببالك قد تقول نضع ورق جدران أو لوحات جدارية… وإلخ، كلها أفكار قد تكون جميلة ولكن الفكرة المميزة التي أريد اطلاعكم عليها هي زراعة ذلك الجدار. الفني الزراعي سيقوم باختيار النباتات المتسلقة المناسبة لتنمو بشكل جيد في المكان وتتسلق أيضا على الجدار وبالتالي يتكون لدينا جدار اقصد حديقة عمودية.

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اختلاف في المستويات

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هذه فكرة يصممها المهندس المعماري في بداية إنشاء المنزل لأنها ليست مجرد فكرة تخطر ببالك وتنفذها ببساطة. الفكرة عبارة عن غرفة كبيرة ذات تصميم أنيق لسقف خشبي ريفي وأرضيه رخامية بلون فاتح، وشبابيك كبيرة لزيادة الإضاءة، لكن ماذا عن تلك الحفرة ذات الدرجات الثلاثة التي تحوي على كنب محيط بجدران تلك الحفرة هي باختصار غرفة معيشة داخل غرفة السفرة. 

ننصحكم بقراءة المقال التالي زلات وأخطاء شائعة في تصميم المنازل

3 أشياء تدفعك للاستعانة بمقسّمات للغرف

reception hall smarthome غرفة المعيشة
smarthome

reception hall

smarthome
smarthome
smarthome
  • تتسم بالوظيفية: من أكثر المزايا التي يوفرها استخدام مقسمات الغرف أنها ستساعدك على أن يكون كل جزء من المنزل أكثر فاعلية من ذي قبل. فإذا كنت تعيش في شقة بغرفة واحدة، يمكن أن تساعدك تلك الحواجز في تقسيم الأجزاء المختلفة من المساحة، مما يضيف المزيد من الخصوصية.
  • أسعارها في متناول اليد: ميزة أخرى تقدمها مقسمات الغرف هي أنها منخفضة التكلفة، لذلك، بدلاً من الاضطرار إلى استئجار مقاول للحضور وإضافة الجدران، يمكنك ببساطة وضع مقسم للغرفة مما سيوفر لك هذا المال والوقت.
  • تتوفر بمواد مختلفة: وعن الميزة الثالثة التي تدفعك للاستعانة بمقسمات الغرف، هي أنها تتوفر بتصاميم متنوعة ومجموعة واسعة من المواد التي يمكنك الاختيار من بينها، منها الخشبي ومنها البلاستيكي ومنها المعدني وغيرها من العديد من الخيارات.
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