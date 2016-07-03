نصائح عملية لترتيب حديقتك

يعتبر الاهتمام بحديقة المنزل من الأمور الهامة لأن دائما الخارج هو عنوان الداخل وهي تعكس مدى اهتمامنا وترتيبنا. الاهتمام بحديقة المنزل لا يعني فقط الزراعة والتقليم والأمور الزراعية إنما أيضا تخصيص مكان للعب أو لبركة او حتى مكان للشواء, وفي هذا المقال سنحاول معا التوصل الى بعض الأفكار العملية التي قد تساعدك في ترتيب حديقتك والتقليل من الفوضى وتنظيمها لتظهر بشكل مرتب ومبهج.
ماذا يوجد خلف ذلك الجدار؟ في حديقة عشبية بسيطة يوجد شجرة سرو عامودية في مقتبل العمر، يوجد خلف تلك الشجرة جدار من الخيزران يشكل حاجز بين الحديقة وشيء في الخلف نريد إخفاءه ألا وهو صناديق النفايات الكبيرة، وبذلك ستحافظ على شكل حديقة منزلك مرتبه وجميلة وبدون أي اثر لصناديق النفايات.
كما ذكرنا في الفكرة الأولى الجدار الساتر، هنا طورنا الفكرة التي قد تناسب البعض، وهي بعمل جدار من الخشب ليس فقط لإخفاء صناديق القمامة ولكن أيضا كجدار تتسلق عليه النباتات المتسلقة وبالتالي نكون قد حافظنا على جمال الحديقة واخفينا صناديق القمامة.
الاهتمام بالحديقة يعني العديد من الأدوات، كمقص التقليم والمجراف ومرش الماء وغيرها، ووضعها بشكل عشوائي في الحديقة لن يعكس صورة جميلة ولن يجعلك تستمتع بحديقتك، لذلك خصِص مساحة صغيرة من حديقتك كبيت خشبي صغير لتضع فيه جميع تلك الأدوات، وتحمي اطفالك من تلك الأدوات التي قد تكون مؤذية .
في حال كانت الحديقة صغيرة، فإن التقسيم المناسب والصحيح سيجعل حديقتك الصغيرة كثيرة الخيارات. يمكنك تقسيم حديقتك وتخصيص كل قسم حسب رغبتك ورغبة عائلتك، ما بين مكان مخصص للزراعة أو مكان لألعاب الأطفال أو حتى مكان للديكور كما في الصورة تم تخصيص جزء لزراعة النباتات ومساحة صغيرة فيها حصى وحوض زراعي حجري اعطى جمالية منفردة.
الحديقة ليس حكرا أن تكون خارج المنزل فقط، فيمكنك إن تجعل حديقتك داخلا!!! في هذه الحال نحتاج إلى مصمم معماري يقوم ببناء جدران زجاجية بدل جدران حقيقية، لغرفة السفرة أو غرف المعيشة وبالتالي تجعلك تستمتع بجمال اللون الأخضر وبالورود وبشكل الحديقة .
الحديقة مكان للاستمتاع مع الأصدقاء وللاسترخاء مع نفسك، لذلك من الجميل زراعة بعض الأشجار والأزهار الملونة، ويمكنك أيضا وضع كرسي استرخاء مناسب للحديقة أو طاولة مع كراسي، كل هذا ولكن لا تنسى أن تسقي حديقتك يوميا بما يتناسب مع الفصول والحرارة.
لا يهم التكلف في أنشاء حديقتك، ما تحتاجه فعلا هو الأبداع وذلك من خلال استخدام بعض الأدوات البسيطة والتي تعطي طابع مفرح ومختلف كما في الصورة حيث نلاحظ تلك الصناديق التي تم زراعتها بالأزهار ذات الألوان الجميلة.
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