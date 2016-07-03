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نصائح عملية لترتيب حديقتك

Heba khlili Heba khlili
Jardin de particulier , SCHAEDELE PAYSAGISTE SCHAEDELE PAYSAGISTE حديقة
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يعتبر الاهتمام بحديقة المنزل من الأمور الهامة لأن دائما الخارج هو عنوان الداخل وهي تعكس مدى اهتمامنا وترتيبنا. الاهتمام بحديقة المنزل لا يعني فقط الزراعة والتقليم والأمور الزراعية إنما أيضا تخصيص مكان للعب أو لبركة او حتى مكان للشواء, وفي هذا المقال سنحاول معا التوصل الى بعض الأفكار العملية التي قد تساعدك في ترتيب حديقتك والتقليل من الفوضى وتنظيمها لتظهر بشكل مرتب ومبهج.

الجدار الساتر

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقأسوار وجدران
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

ماذا يوجد خلف ذلك الجدار؟ في حديقة عشبية بسيطة يوجد شجرة سرو عامودية في مقتبل العمر، يوجد خلف تلك الشجرة جدار من الخيزران يشكل حاجز بين الحديقة وشيء في الخلف نريد إخفاءه ألا وهو صناديق النفايات الكبيرة، وبذلك ستحافظ على شكل حديقة منزلك مرتبه وجميلة وبدون أي اثر لصناديق النفايات.

النموذج المطور من الجدار الساتر

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا في الفكرة الأولى الجدار الساتر، هنا طورنا الفكرة التي قد تناسب البعض، وهي بعمل جدار من الخشب ليس فقط لإخفاء صناديق القمامة ولكن أيضا كجدار تتسلق عليه النباتات المتسلقة وبالتالي نكون قد حافظنا على جمال الحديقة واخفينا صناديق القمامة.

مكان مخصص لمستلزمات الحديقة

jardin familliaux, Architecte Egrefeuille Carole Architecte Egrefeuille Carole مساحات تجارية صالة مناسبات
Architecte Egrefeuille Carole

Architecte Egrefeuille Carole
Architecte Egrefeuille Carole
Architecte Egrefeuille Carole

الاهتمام بالحديقة يعني العديد من الأدوات، كمقص التقليم والمجراف ومرش الماء وغيرها، ووضعها بشكل عشوائي في الحديقة لن يعكس صورة جميلة ولن يجعلك تستمتع بحديقتك، لذلك خصِص مساحة صغيرة من حديقتك كبيت خشبي صغير لتضع فيه جميع تلك الأدوات، وتحمي اطفالك من تلك الأدوات التي قد تكون مؤذية .

تقسيم الحديقة

Jardin de particulier , SCHAEDELE PAYSAGISTE SCHAEDELE PAYSAGISTE حديقة
SCHAEDELE PAYSAGISTE

SCHAEDELE PAYSAGISTE
SCHAEDELE PAYSAGISTE
SCHAEDELE PAYSAGISTE

في حال كانت الحديقة صغيرة، فإن التقسيم المناسب والصحيح سيجعل حديقتك الصغيرة كثيرة الخيارات. يمكنك تقسيم حديقتك وتخصيص كل قسم حسب رغبتك ورغبة عائلتك، ما بين مكان مخصص للزراعة أو مكان لألعاب الأطفال أو حتى مكان للديكور كما في الصورة تم تخصيص جزء لزراعة النباتات ومساحة صغيرة فيها حصى وحوض زراعي حجري اعطى جمالية منفردة.

بيت الحديقة

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرةطاولات
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الحديقة ليس حكرا أن تكون خارج المنزل فقط، فيمكنك إن تجعل حديقتك داخلا!!! في هذه الحال نحتاج إلى مصمم معماري يقوم ببناء جدران زجاجية بدل جدران حقيقية، لغرفة السفرة أو غرف المعيشة وبالتالي تجعلك تستمتع بجمال اللون الأخضر وبالورود وبشكل الحديقة .

ري الحديقة

ハートのレンガアプローチ, 株式会社エクスリーフ 株式会社エクスリーフ حدائقأسوار وجدران بلاستيك White
株式会社エクスリーフ

株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ
株式会社エクスリーフ

الحديقة مكان للاستمتاع مع الأصدقاء وللاسترخاء مع نفسك، لذلك من الجميل زراعة بعض الأشجار والأزهار الملونة، ويمكنك أيضا وضع كرسي استرخاء مناسب للحديقة أو طاولة مع كراسي، كل هذا ولكن لا تنسى أن تسقي حديقتك يوميا بما يتناسب مع الفصول والحرارة.

صناديق الابداع

Vous avez du pot ?, DIRECTIS DIRECTIS حدائقأُصص النباتات والفازات ألمنيوم/ زنك White
DIRECTIS

DIRECTIS
DIRECTIS
DIRECTIS

لا يهم التكلف في أنشاء حديقتك، ما تحتاجه فعلا هو الأبداع وذلك من خلال استخدام بعض الأدوات البسيطة والتي تعطي طابع مفرح ومختلف كما في الصورة حيث نلاحظ تلك الصناديق التي تم زراعتها بالأزهار ذات الألوان الجميلة.

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