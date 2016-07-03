نصائح عملية لترتيب حديقتك

يعتبر الاهتمام بحديقة المنزل من الأمور الهامة لأن دائما الخارج هو عنوان الداخل وهي تعكس مدى اهتمامنا وترتيبنا. الاهتمام بحديقة المنزل لا يعني فقط الزراعة والتقليم والأمور الزراعية إنما أيضا تخصيص مكان للعب أو لبركة او حتى مكان للشواء, وفي هذا المقال سنحاول معا التوصل الى بعض الأفكار العملية التي قد تساعدك في ترتيب حديقتك والتقليل من الفوضى وتنظيمها لتظهر بشكل مرتب ومبهج.