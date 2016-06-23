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مجموعه مختارة من بيوت الحارة

Heba khlili Heba khlili
Вилла в Испанской Каталонии, ODEL ODEL فيلا طوب White
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تختلف تصاميم وأنماط المنازل وتختلف معها الأذواق، وسنستعرض في هذا المقال من كل بستان زهرة او من كل حارة منزل نتعرف من خلالها على مميزات تلك التصاميم واهم الاختلافات بين منزل والأخر.

حارة الاكابر

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR منازل
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

في حارة الأكابر تجد منزل فخم انيق يمكنك تسميتة فيلا هوليوود منزل مكون من الرخام الأسود اللماع وسلم ملكي عالي بلون ابيض هو منزل الرفاهية. 

حارة الفصول الاربعة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هو منزل تستمتع فيه صيفا بجلوسك في الغرفة الزجاجية التي تعوض عن الحديقة دون أن تشعر بحرارة الصيف وتستمتع شتاءً بمشاهدة المطر دون أن تشعر ببرودة الطقس وربيعا وخريفا تستمتع بالمساحة المحيطة بالمنزل.

حارة الشمس

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منزل في حارة الشمس أي منزل له حديقة عشبية بلون اخضر زاهي، ويحوي شبكة للعب كرة السلة وأرجوحة للاسترخاء وأرجوحة أخرى للاستمتاع مع الأصدقاء وشرب الشاي، تستمتع فيه بمشاهدة قطرات الندى صباحاً، هو منزل مشمس ذو شبابيك كبيرة تستفيد من كل أشعة الشمس.

حارة الطبيعة

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign منازل
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

ما رأيك بالاندماج بالطبيعة والابتعاد عن حياة المدينة الصاخبة؟ في منزل في حارة الطبيعة ستستمتع بأشعة الشمس معظم يومك، ستستنشق هواء نظيف، ويستقبل بيتك أشعة الشمس بشكل دائما لان المنزل عبارة عن جدران زجاجية أي منزل اشبه بجوهرة في الطبيعة.

حارة العجائب

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

في حارة العجائب هناك منزل عجيب غريب، عبارة عن سقف بلا جدران، يمكنك مشاهدة غرفة السفرة وغرفة المعيشة وغرفة النوم من الخارج، قد تظن انه منزل بلا خصوصية ولكن تلك المنازل تكون معزولة، واول ما يجذب نظرك في تلك الصورة هو حوض السمك العجيب المفتوح السقف.

حارة البحر الابيض المتوسط

Вилла в Испанской Каталонии, ODEL ODEL فيلا طوب White
ODEL

ODEL
ODEL
ODEL

منزل أنيق بلونه الأبيض الناصع والرفوف الخشبية بلونها البني، منزل صيفي له رائحة البحر، تستمتع فيه بأشعة الشمس وتستمتع بالسباحة في المسبح الكبير بماءة الأزرق النقي.

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