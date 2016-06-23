مجموعه مختارة من بيوت الحارة

في حارة العجائب هناك منزل عجيب غريب، عبارة عن سقف بلا جدران، يمكنك مشاهدة غرفة السفرة وغرفة المعيشة وغرفة النوم من الخارج، قد تظن انه منزل بلا خصوصية ولكن تلك المنازل تكون معزولة، واول ما يجذب نظرك في تلك الصورة هو حوض السمك العجيب المفتوح السقف.