مجموعه مختارة من بيوت الحارة

تختلف تصاميم وأنماط المنازل وتختلف معها الأذواق، وسنستعرض في هذا المقال من كل بستان زهرة او من كل حارة منزل نتعرف من خلالها على مميزات تلك التصاميم واهم الاختلافات بين منزل والأخر.
في حارة الأكابر تجد منزل فخم انيق يمكنك تسميتة
فيلا هوليوود منزل مكون من الرخام الأسود اللماع وسلم ملكي عالي بلون ابيض هو منزل الرفاهية.
هو منزل تستمتع فيه صيفا بجلوسك في الغرفة الزجاجية التي تعوض عن الحديقة دون أن تشعر بحرارة الصيف وتستمتع شتاءً بمشاهدة المطر دون أن تشعر ببرودة الطقس وربيعا وخريفا تستمتع بالمساحة المحيطة بالمنزل.
منزل في حارة الشمس أي منزل له حديقة عشبية بلون اخضر زاهي، ويحوي شبكة للعب كرة السلة وأرجوحة للاسترخاء وأرجوحة أخرى للاستمتاع مع الأصدقاء وشرب الشاي، تستمتع فيه بمشاهدة قطرات الندى صباحاً، هو منزل مشمس ذو شبابيك كبيرة تستفيد من كل أشعة الشمس.
ما رأيك بالاندماج بالطبيعة والابتعاد عن حياة المدينة الصاخبة؟ في منزل في حارة الطبيعة ستستمتع بأشعة الشمس معظم يومك، ستستنشق هواء نظيف، ويستقبل بيتك أشعة الشمس بشكل دائما لان المنزل عبارة عن جدران زجاجية أي منزل اشبه بجوهرة في الطبيعة.
في حارة العجائب هناك منزل عجيب غريب، عبارة عن سقف بلا جدران، يمكنك مشاهدة غرفة السفرة وغرفة المعيشة وغرفة النوم من الخارج، قد تظن انه منزل بلا خصوصية ولكن تلك المنازل تكون معزولة، واول ما يجذب نظرك في تلك الصورة هو حوض السمك العجيب المفتوح السقف.
منزل أنيق بلونه الأبيض الناصع والرفوف الخشبية بلونها البني، منزل صيفي له رائحة البحر، تستمتع فيه بأشعة الشمس وتستمتع بالسباحة في المسبح الكبير بماءة الأزرق النقي.
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