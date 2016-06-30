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الجدران الحجرية وتنوع إستخداماتها داخليا وخارجيا

shereen gouda shereen gouda
Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مسبح
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من الأشياء التي لا يمكن الإستغناء عنها في أي وقت ولا يعفى عليها الزمن هو إستخدام المواد الطبيعية بلا تدخل صناعي لما نجد فيها من جمال رباني. حتي في العمارة الحديثة لم يتمكن المصممين من الإستغناء عن أي من المواد الطبيعية في تصميماتهم, بل إنتشر إستخدامها أكثر بطرق مستحدثة. من أبرز الإتجاهات هو إستخدام الأحجار في كسوة الحوائط. الأحجار تعد من أكث العناصر المؤثرة إن وجدت في أي تصميم, داخليا كان أو خارجيا لما فيها من نمط عشوائي يعطي روح خاصة حيث وجدت, وتقربك للطبيعة بعشوائيتها المتناسقة.

دعونا نلقي نظرة على بعض إستخدامات كسوة الحجر وتأثيره على المساحات والتصميم.

ترابط وألفة

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مسبح
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

في هذا المنزل بساطة متناهية فإستخدام الأبيض في الواجهة الخارجية و عدم دمج ألوان فيها كاد أن يعطي إحساس بالوحدة لولا تدخل المصمم ENRIQUE CABRERA ARQUITECTO هنا بجدارين حجريين. خلقت الكسوة الحجرية المقسمة على جدارين ترابط بين المنزل نفسه والحديقة. بالرغم من ما يوحي التصميم من هدوء نفسي إلا أنك تشعر بنض الروح في المكان, وهذا هو تأثير وجود عنصر من الطبيعة مكملا للتصميم.

عنوان البيت من مدخله

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

قبل أن تدخل أي منزل بالتأكيد سيترك المدخل إنطباع لديك لما يمكن أن يكون بالداخل, أو حتي سيعطي إنطباع خاص لتوجهات المصمم أو المقيم,  والأحجار من العناصر التي حين تضاف عند واجهة المدخل تعطي إنطباع قوي ومثير للإهتمام. فكل ما نفذه المصمم هنا هو تجاليد كل الحوائط المحيطة بباب المدخل بالحجر ذو النمط العشوائي بجانب باب المدخل الخشبي مع نافذة ببراويز حديدية. مع إختيار ثلاث خامات يكون الحجر هو أكثرهم قوة مما يعطي إنطباع سريع بأن المنزل على الطراز الريفي المستحدث.

فناء خلاب

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

إذا وجد فناء صغير بالمنزل يكون من الصعب إستغلاله بطريقة مناسبة, ولذلك علينا التعامل مع كل عوامله بحذر لكي ينجح التصميم بأن يوحي بإتساع الفناء ورحابته. نجد هنا الفناء مع صغر حجمه إلا أنك تتمنى تواجدك هناك لقليل من الإسترخاء والإنتعاش, ترى ما هي العوامل المؤثرة هنا؟ أولا لأن الجدار الحجري ينتهي مع بداية السقف الزجاجي الذي هو في الواقع منفذ لضوء الشمس المبهج فقد تشعر أنك في حديقة مفتوحة وليس فناء داخلي مغلق, وثانيا هو تعدد وجود مواد طبيعية فبجانب الجدار الحجري نجد الأخشاب دافئة اللون مع أرض حجرية محاطة بالحصى. أنت هنا حقا في حدسقة إستوائية..

إذا كنت تتطلع لمزيد من الأفكار لباحات المنازل فبالتأكيد ستستمتع بقراءة هذا المقال!

مسار شيق

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حديقة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

دائما ما نواجه تحديات عند تصميم الممرات والمسارات المختلفة لما يقل فيها عناصر جذب الإنتباه مع طولها, ولكي يصبح أي مسار ناجحا عليه أن يكسر هذا الملل بتصميم ديناميكي و ترفيهي. البعض قد يتجه لتعليق بعض الإكسسوارات علي حائط الممر وهي فكرة نادرا ما تفشل ولكنها باتت معادة و مكررة. من الأفكار المفضلة لدى المصممين في إيجاد حل لأي ممر , وبالذات المسارات الخارجية , هي كسوات الحجر لأأن أشكال أنماطها متعددة فتجلب الديناميكية وهي تأتي من الطبيعي فتحد من الملل.

لحمام فريد

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

من المواد المعتاد رؤيتها في الحمامات هي السيراميك والبورسلين وقد نجد إستخدامات للرخام أيضا في الحمامات الأكثر فخامة, ولكن الكسوة الخارجة عن المألوفهي الأحجار. هي بالتأكيد تعطي لمسة مختلفة تماما فهنا مثلا نستطيع أن نرى بوضوح تأثيره الخلاب على الحمام, هو أيضا إختيار مفق من حيث العملية فهو لا يتأثر عند تعرضه للماء أو البخار.

جدارية صارخة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

في كثير من التصميمات الداخلية نلاحظ أن كل شيء في أبسط صوره له ولكن يأتي المصمم في ركن واحد ليضع عامل مؤثر وبقوة ليضيف روح وطابع خاص لدى الغرفة. هنا مع إعتماد التصميم على إنسيابية اللون الأبيض فوجود حائط مميز بالحجر واللوحة الفنية يجعل منها جدارية ملفتة للإنتباه.

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كسوة كاملة لبيت دافيء

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

يشكل هذا التصميم نجاحا في جذب الإنتباه لما يحتويه من دفئ  وتميز,فأخذت الجدران الحجرية دور الغلاف ريفي  الذي يحتوي الحياة عصرية, جامعا مميزات الطبيعة وعملية الحداثة.

عتاقة الماضي

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

يمكن للأحجار أيضا أن تنقل غرفة عصرية التصميم لعتاقة الماضي, فهنا عند وضع أخشاب معتقة بجانب الحوائط الحجرية أصبح التصميم ملتقي للحاضر مع الماضي.

غرف صغيرة ... قبل وبعد!!!

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