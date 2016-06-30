الجدران الحجرية وتنوع إستخداماتها داخليا وخارجيا

من الأشياء التي لا يمكن الإستغناء عنها في أي وقت ولا يعفى عليها الزمن هو إستخدام المواد الطبيعية بلا تدخل صناعي لما نجد فيها من جمال رباني. حتي في العمارة الحديثة لم يتمكن المصممين من الإستغناء عن أي من المواد الطبيعية في تصميماتهم, بل إنتشر إستخدامها أكثر بطرق مستحدثة. من أبرز الإتجاهات هو إستخدام الأحجار في كسوة الحوائط. الأحجار تعد من أكث العناصر المؤثرة إن وجدت في أي تصميم, داخليا كان أو خارجيا لما فيها من نمط عشوائي يعطي روح خاصة حيث وجدت, وتقربك للطبيعة بعشوائيتها المتناسقة.

دعونا نلقي نظرة على بعض إستخدامات كسوة الحجر وتأثيره على المساحات والتصميم.