الجدران الحجرية وتنوع إستخداماتها داخليا وخارجيا

من الأشياء التي لا يمكن الإستغناء عنها في أي وقت ولا يعفى عليها الزمن هو إستخدام المواد الطبيعية بلا تدخل صناعي لما نجد فيها من جمال رباني. حتي في العمارة الحديثة لم يتمكن المصممين من الإستغناء عن أي من المواد الطبيعية في تصميماتهم, بل إنتشر إستخدامها أكثر بطرق مستحدثة. من أبرز الإتجاهات هو إستخدام الأحجار في كسوة الحوائط. الأحجار تعد من أكث العناصر المؤثرة إن وجدت في أي تصميم, داخليا كان أو خارجيا لما فيها من نمط عشوائي يعطي روح خاصة حيث وجدت, وتقربك للطبيعة بعشوائيتها المتناسقة.
دعونا نلقي نظرة على بعض إستخدامات كسوة الحجر وتأثيره على المساحات والتصميم.
في هذا المنزل بساطة متناهية فإستخدام الأبيض في الواجهة الخارجية و عدم دمج ألوان فيها كاد أن يعطي إحساس بالوحدة لولا تدخل المصمم ENRIQUE CABRERA ARQUITECTO هنا بجدارين حجريين. خلقت الكسوة الحجرية المقسمة على جدارين ترابط بين المنزل نفسه والحديقة. بالرغم من ما يوحي التصميم من هدوء نفسي إلا أنك تشعر بنض الروح في المكان, وهذا هو تأثير وجود عنصر من الطبيعة مكملا للتصميم.
قبل أن تدخل أي منزل بالتأكيد سيترك المدخل إنطباع لديك لما يمكن أن يكون بالداخل, أو حتي سيعطي إنطباع خاص لتوجهات المصمم أو المقيم, والأحجار من العناصر التي حين تضاف عند واجهة المدخل تعطي إنطباع قوي ومثير للإهتمام. فكل ما نفذه المصمم هنا هو تجاليد كل الحوائط المحيطة بباب المدخل بالحجر ذو النمط العشوائي بجانب باب المدخل الخشبي مع نافذة ببراويز حديدية. مع إختيار ثلاث خامات يكون الحجر هو أكثرهم قوة مما يعطي إنطباع سريع بأن المنزل على الطراز الريفي المستحدث.
إذا وجد فناء صغير بالمنزل يكون من الصعب إستغلاله بطريقة مناسبة, ولذلك علينا التعامل مع كل عوامله بحذر لكي ينجح التصميم بأن يوحي بإتساع الفناء ورحابته. نجد هنا الفناء مع صغر حجمه إلا أنك تتمنى تواجدك هناك لقليل من الإسترخاء والإنتعاش, ترى ما هي العوامل المؤثرة هنا؟ أولا لأن الجدار الحجري ينتهي مع بداية السقف الزجاجي الذي هو في الواقع منفذ لضوء الشمس المبهج فقد تشعر أنك في حديقة مفتوحة وليس فناء داخلي مغلق, وثانيا هو تعدد وجود مواد طبيعية فبجانب الجدار الحجري نجد الأخشاب دافئة اللون مع أرض حجرية محاطة بالحصى. أنت هنا حقا في حدسقة إستوائية..
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دائما ما نواجه تحديات عند تصميم الممرات والمسارات المختلفة لما يقل فيها عناصر جذب الإنتباه مع طولها, ولكي يصبح أي مسار ناجحا عليه أن يكسر هذا الملل بتصميم ديناميكي و ترفيهي. البعض قد يتجه لتعليق بعض الإكسسوارات علي حائط الممر وهي فكرة نادرا ما تفشل ولكنها باتت معادة و مكررة. من الأفكار المفضلة لدى المصممين في إيجاد حل لأي ممر , وبالذات المسارات الخارجية , هي كسوات الحجر لأأن أشكال أنماطها متعددة فتجلب الديناميكية وهي تأتي من الطبيعي فتحد من الملل.
من المواد المعتاد رؤيتها في الحمامات هي السيراميك والبورسلين وقد نجد إستخدامات للرخام أيضا في الحمامات الأكثر فخامة, ولكن الكسوة الخارجة عن المألوفهي الأحجار. هي بالتأكيد تعطي لمسة مختلفة تماما فهنا مثلا نستطيع أن نرى بوضوح تأثيره الخلاب على الحمام, هو أيضا إختيار مفق من حيث العملية فهو لا يتأثر عند تعرضه للماء أو البخار.
في كثير من التصميمات الداخلية نلاحظ أن كل شيء في أبسط صوره له ولكن يأتي المصمم في ركن واحد ليضع عامل مؤثر وبقوة ليضيف روح وطابع خاص لدى الغرفة. هنا مع إعتماد التصميم على إنسيابية اللون الأبيض فوجود حائط مميز بالحجر واللوحة الفنية يجعل منها جدارية ملفتة للإنتباه.
يشكل هذا التصميم نجاحا في جذب الإنتباه لما يحتويه من دفئ وتميز,فأخذت الجدران الحجرية دور الغلاف ريفي الذي يحتوي الحياة عصرية, جامعا مميزات الطبيعة وعملية الحداثة.
يمكن للأحجار أيضا أن تنقل غرفة عصرية التصميم لعتاقة الماضي, فهنا عند وضع أخشاب معتقة بجانب الحوائط الحجرية أصبح التصميم ملتقي للحاضر مع الماضي.