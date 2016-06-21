منزل ببصمة ريفية

قبل تصميم أي منزل علي أي مصمم أن يتعرف أولا على إحتياجات الأسرة كاملة’ من البيت, من الإحتياجات الأساسية وصولا للترفيهات فإن لم يلبي البيت إحتياجات الأسرة فما الهدف.. والأمر الثاني الذي لا يجب أن يغفل عنه هو إظهار شخصية الأسرة في المنزل خارجيا وداخليا, فيكون المصمم هنا كالمنفذ المحايد, ينفذ أحلام العائلة بأكمل وجه.

قام المعماريون في INTERIOR137 ARQUITECTOS بالنجاح في هذه المهمة الصعبة عند تصميم هذا المنزل الذي إمتاز بكونه ذو الطابع ريفي بلمسة عصرية. لنرى كيف كانت رحلتهم لهذا النجاح.