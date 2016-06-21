منزل ببصمة ريفية

قبل تصميم أي منزل علي أي مصمم أن يتعرف أولا على إحتياجات الأسرة كاملة’ من البيت, من الإحتياجات الأساسية وصولا للترفيهات فإن لم يلبي البيت إحتياجات الأسرة فما الهدف.. والأمر الثاني الذي لا يجب أن يغفل عنه هو إظهار شخصية الأسرة في المنزل خارجيا وداخليا, فيكون المصمم هنا كالمنفذ المحايد, ينفذ أحلام العائلة بأكمل وجه.
قام المعماريون في INTERIOR137 ARQUITECTOS بالنجاح في هذه المهمة الصعبة عند تصميم هذا المنزل الذي إمتاز بكونه ذو الطابع ريفي بلمسة عصرية. لنرى كيف كانت رحلتهم لهذا النجاح.
من الواضح من عنوان المنزل أن العائلة من محبي البساطة والطبيعة, فمن بداية المدخل سوف لن تجد أي شيء ليس مرتبط بالطبيعة فالنباتات بأشكالها وأحجامها داخل الفناء الحجري ومحاط بالأخشاب يكونوا معا لوحة فنية تعيدنا للزمن الجميل. وهذا هو ما يثير الفضول لرؤية كيف يكون منزل بهذا الذوق الرفيع من الداخل..
بعض المصممين يفضلون أن يكون تصميم الواجهة الخارجية للمزل مبهمة بحيث يثير فضول المارة مع بعض التفاصيل للتلميح عن هوية التصميم الداخلي. فلم يقم المصمم هنا بإبراز أيا’ من المواد الطبيعية لتطابق الإنطباع في الداخل ولكن إكتفى بوضع مظلات خشبية والباقي مجرد مسطحات من الأبيض. ألم يثير ذلك فضولك لمعرفة ماذا سنجد بالداخل؟
يذكرنا هذا الطابع بالماضي الجميل ببساته, كم كانت الحياة سهلة و مشبعة للروح! تصميم هذا المطبخ يعطي إيحاء أن المطبخ يتنفس, في إستخدام اللون الباهت من الأخضر بجانب الخشب سيبدو لك أنك تقف في منتصف حديقة.. لا يمكنك الوقوف في هذا المطبخ و تشعر بالضجر أو الإنزعاج, وهذا ما يحدث عندما نعود لأصولنا. تابع هذا المقال لمعرفة أنماط مختلفة للمطابخ.
تكون غرفة المعيشة المعيشى هي ملتقى العائلة في أوقات الإترفيه, وهناك معتقد أنك إذا أردت معرفة طباع أهل بيت فكل ما عليك فعله هو رؤية مكان معيشتهم اليومية, فهناك ستجد كل مايحبذو العيش وسطه بصفة يومية, فبعض المنازل تجد غرفة معيشة معداه بأحدث الأجهزة فتعرف أن هذه العائلة تجتمع على متابعة التلفاز وما يوازيه من ترفيه, وأخرى تجد أن من أهم عناصر الغرفة هي مكتبة ضخمة, أما هنا في هذا المنزل الريفي ستعرف من الوهلة الأولى أن من يسكن بهذا المنزل يهتم بكل ما هو بسيط و طبيعي. تواجد كسوة حجرية بجانب عروق الأسقف الخشية يجعل الطراز الريفي طاغي على المكان, أما الأثاث فلن تجد فيه ألوان خارجة عن ألوان الطبيعة فكلها ألوان ترابية ببعض اللمسات من الأزرق.
غرفة المعيشة هنا منمقة و غير سيمترية على حد سواء من ما يحطيها و فيها منافذ واسعة و كل هذا يعطي روح من البهجة والراحة.
الفناء هنا يعد مختلفا بعض الشيء عن باقي المنزل من حيث الطابع وهذا ما يعطيه قوة وإنفراد, فإستخدام مظلة من حديد بدلا من الأخشاب و إدخال نمط حديث بالحديد المفرغ يجعل من الفناء منفذا لمن يريد أجواء تجمع بين الطبيعة والحداثة. زاد هذا التنوع من قيمة المنزل لأن بهذه الإضافة الحديثة لن يدخل أحد المنزل بدون أن يلقى ما يهوى من نمط متواجدا هنا.
التراس الخلفي هو إمتداد لغرفة المعيشة وبجانب المطبخ, وبالرغم من وجود تفاصيل كثيرة داخليا’ إستكفى المصمم بالربط بين المساحتين بإعادة إستخدام الخشب في الأثاث الخارجي. بالتأكيد لاحظنا أن التصميم هنا هو تصميم مبسط لكي يتماشى مع التصميم الخارجي.