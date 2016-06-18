العيش في أحضان الطبيعة.. في منازل الغابات

هل فكرت من قبل في العيش في الغابات؟ نعم هذا ممكن، خاصة مع تصميمات المنازل الجاهزة التي يمكن نقلها إلى الموقع الذي اخترته لتصبح جاهزة خلال بضعة أيام، فقط تخيل أنك ستكون قادر على رؤية المساحات الخضراء من كل اتجاه، وتستمتع بالهواء النقي وسط الأشجار العالية، بل ويمكنك أن تشعر بكل فصل من فصول السنة، بتفاصيله الدقيقة في أحضان الطبيعة.
ربما مازلت الفكرة خيالية بالنسبة إليك، ولكن عليك مُشاهدة تلك النماذج التي تُجسد تصميمات مختلفة لمنازل تقبع وسط الغابات، لعلك تغير رأيك!
تأخذنا شركة Simurg Evleri المعمارية، إلى حديقة أوليمبوس الساحلية الوطنية، في جبال اليونان الخضراء، لتبهرنا بتصميمها الفريد لمنزل الغابة ذو السقف المقوس، والذي تم بناءه بالطوب اللبن، مع واجهة باللون البرتقالي الفاتح، ونوافذ زجاجية ممتدة طوليًا، وقد قسمت إلى مربعات صغيرة.
أحاطت بالمنزل أسوار خشبية، لتخصص له جزء من المساحات الخضراء الممتدة في كل اتجاه، بينما يقبع خلفه أحد جبال اليونان الخضراء المرتفعة، ليمنحه خلفية رائعة تبدو وكأنه لوحة فنية.
في هذا المنزل الجاهز، قامت شركة FACIT HOME، بوضع عدة ألواح خشبية مختلفة الأطوال جنبًا إلى جنب، لتصمم هيكل المنزل الخشبي الفريدة، بزواياها الحادة المثلثة، بينما منحته مظهرًا عصريًا منفتحًا على الطبيعة، من خلال الواجهة الزجاجية الكبيرة، التي يمكننا من خلالاها رؤية غرفة المعيشة داخل المنزل.
صممت شركة Jorge Cases هذا المنزل ليبدو وكأنه قد نبت مع الأشجار! حيث تحتضنه الأشجار عن قرب، وتظلل سقفه المصنوع من القرميد، بينما تداعب نافذة الشرفة الزجاجية بلونها العسلي، ومربعاتها الصغيرة، فيما تقترب نوافذه من الأرض، بتصميمها المربع الكبير، وقد توسطهما الباب المستطيل الصغير.
هل تتخيل قضاء فصل الشتاء في هذا المنزل الذي تم بناءه على مساحة 120 متر مربع؟! ولكن قبل أن ترتعب لفكرة البرد، هذا المنزل مجهز بنظام تدفئة يجعله مثاليًا لقضاء الشتاء بين أركانه الخشبية، وواجهته الزجاجية ذات النوافذ البانورامية، والتي تُتيح الاستمتاع برؤية الثلوج وهي تغطي الأشجار المحيطة به.
كل ما فيه مثالي ليناسب الغابة، الأشجار الصغيرة التي تم اوزيعها بدقة فنية عالية، والطاولة الخشبية مع كراسيها ذات اللون البرتقالي، فقد صنعت شركة Marina Linhares غابة خاصة داخل أسوار المنزل، الذي يقبع بدوره في أحضان غابات مدينة ساو باولو البرازيلية الساحرة.
هيكل المنزل بُني من الحجارة المتراصة بدقة جنبًا إلى جنب، بلونها البني الفاتح، بينما صمم السقف من القرميد البني القاتم الذي يتناسب مع ألوان الشجر القريب منه، وتتضمنت الواجهة باين واسعين يمينًا ويسارًا.
ببريق النحاس، صممت شركة Woodlands Rainforest Retreat، منزلًأ بعنوان
المغامرة، حيث البناء الخشبي ذو الطابقين، والذي يقارب في المقارب تصميمه، تصميم الكوخ، مع نوافذ زجاجية عرضية في الطابقة العلوي، ونوافذ زجاجية طولية في الطابق السفلي.
أبرز ماي ميز واجهة هذا المنزل، بريق النحاس الذي يتلألأ في ألواحها الخشبية، وتلك الشرفة الكبيرة التي تحوي طاولة طعام خشية من ذات لون الأرضية، للاستمتاع بوجبة ومشروب وسط الطبيعة والأشجار المرتفعة.
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