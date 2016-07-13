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منزل حديث… له ديكورات خاصة

Marwan Marwan
homify منازل
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بعض المنازل قد تكون تقليدية وبعضها الآخر يكون حديث سواء في المظهر الخارجي أو الديكور المحيط به, أو تصميم الديكور من الداخل, وبالتالي ففي كل الأحوال ما يميز منزل عن الآخر هو الديكور الذي يبتكره المصممون بفن وأفكار جديدة, قد لا تكون مثل تلك الأفكار الجديدة لها سابق أعمال.

وهنا نحن نتحدث عن منزل فاخر, فهو من الخارج مصمم بشكل مكعبي بجدران ذات ألوان داكنة, ويحيطه ديكورات فنية من كل الجوانب, بالإضافة إلى اللمسات الفنية الداخلية للمنزل, حيث تم تصميم نافورة صغيرة.

وهذا النوع من المنازل يكون مناسب جداً في أوقات العطلات أو عندما يحين الوقت لقضاء الأوقات الممتعة, فإبتكار المصممون بتصميم نافورة داخلية في المنزل يجعل المنزل رطب الهواء, نقي الجو, وخاصة إذا كان يتميز بالخصوصية وبعيداً عن الأماكن المزدحمة.

واجهة المنزل الفاخرة

homify منازل
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حيث نرى في هذه الصورة الواجهة الفاخرة للمنزل, من أضواء خافتة واللون الداكن للجدران مع تداخل وقت الغروب, كل ذلك يعطي منظراً ساحراً وجذاباً للمنزل من الخارج, لكي يتأكد أصحاب ذلك المنزل أو النزلاء بأنهم سيعيشون أحلى أوقات حياتهم في رفاهية كاملة.

الوجهة الجانبية

homify منازل
homify

homify
homify
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نرى في الوجهة الجانبية للمنزل تصميم النوافذ الكبيرة التي تعكس الصورة من الخارج, فهي نوافذ تتميز بأنها لا تكشف المنظر الداخلي للمنزل, وبالتالي فإن الحياة في المنزل من الداخل ستتميز بالخصوصية وستتميز أيضاً بالإطلالة المباشرة من الداخل على المناظر الطبيعية الخلابة.

مدخل المنزل وديكورات الزرع

homify أبواب رئيسية
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نرى في هذه الصورة المدخل عن قرب, فمدخل المنزل يوجد في الواجهة الخاصة بالمنزل, ولكنه يتميز بالتصميم الفاخر من باب ذو طابع خشبي ولون داكن, وديكورات الزرع الفاخرة التي تعطي للواجهة منظراً ذو بهجة, مما يزيد الشعور بالسعادة المطلقة لسكان ذلك المنزل.

الجراج الخاص والحديقة الخاصة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا الجراج قد تم تصميمه بطريقة ذكية جداً, فهو يتواجد بجانب حديقة صغيرة ويتميز بالخصوصية, بالإضافة إلى إمكانية الحفاظ على سيارة الأسرة من الشمس من خلال تصميم مظلة حديثة تتناسق مع شكل وطبيعة المكان.

النافورة الداخلية للمنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

عندما فكر المصممون في شئ جديد ليكون ديكوراً ذو طابع خاص لذلك المنزل, فهم قاموا بتصميم نافورة جميلة وجذابة داخل المنزل, بمستوى مياة ملائم لطبيعة المكان وبشكل هادئ, بالإضافة إلى أنها لم تستغل مساحة كبيرة من المساحة الداخلية للمنزل, فوجود هذه النافورة يتميز بالتناسق مع طبيعة البيئة المحيطة بالمنزل من خضرة وأشجار وطبيعة ساحرة.

الحمام الهادئ

homify حمام
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homify
homify
homify

هنا نرى الحمام الذي تم تصميمه بشكل وألوان هادئة للغاية لتناسب طبيعة المنزل الهادئ ككل, حيث تتناسق الألوان البنية الداكنة مع الألوان البيضاء للجدران لتعطي هذا الشعور بالهدوء ونقاء المكان.

منزل ريفي من الخارج ومن الداخل مفاجأة
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