منزل حديث… له ديكورات خاصة

بعض المنازل قد تكون تقليدية وبعضها الآخر يكون حديث سواء في المظهر الخارجي أو الديكور المحيط به, أو تصميم الديكور من الداخل, وبالتالي ففي كل الأحوال ما يميز منزل عن الآخر هو الديكور الذي يبتكره المصممون بفن وأفكار جديدة, قد لا تكون مثل تلك الأفكار الجديدة لها سابق أعمال.
وهنا نحن نتحدث عن منزل فاخر, فهو من الخارج مصمم بشكل مكعبي بجدران ذات ألوان داكنة, ويحيطه ديكورات فنية من كل الجوانب, بالإضافة إلى اللمسات الفنية الداخلية للمنزل, حيث تم تصميم نافورة صغيرة.
وهذا النوع من المنازل يكون مناسب جداً في أوقات العطلات أو عندما يحين الوقت لقضاء الأوقات الممتعة, فإبتكار المصممون بتصميم نافورة داخلية في المنزل يجعل المنزل رطب الهواء, نقي الجو, وخاصة إذا كان يتميز بالخصوصية وبعيداً عن الأماكن المزدحمة.
حيث نرى في هذه الصورة الواجهة الفاخرة للمنزل, من أضواء خافتة واللون الداكن للجدران مع تداخل وقت الغروب, كل ذلك يعطي منظراً ساحراً وجذاباً للمنزل من الخارج, لكي يتأكد أصحاب ذلك المنزل أو النزلاء بأنهم سيعيشون أحلى أوقات حياتهم في رفاهية كاملة.
نرى في الوجهة الجانبية للمنزل تصميم النوافذ الكبيرة التي تعكس الصورة من الخارج, فهي نوافذ تتميز بأنها لا تكشف المنظر الداخلي للمنزل, وبالتالي فإن الحياة في المنزل من الداخل ستتميز بالخصوصية وستتميز أيضاً بالإطلالة المباشرة من الداخل على المناظر الطبيعية الخلابة.
نرى في هذه الصورة المدخل عن قرب, فمدخل المنزل يوجد في الواجهة الخاصة بالمنزل, ولكنه يتميز بالتصميم الفاخر من باب ذو طابع خشبي ولون داكن, وديكورات الزرع الفاخرة التي تعطي للواجهة منظراً ذو بهجة, مما يزيد الشعور بالسعادة المطلقة لسكان ذلك المنزل.
هذا الجراج قد تم تصميمه بطريقة ذكية جداً, فهو يتواجد بجانب حديقة صغيرة ويتميز بالخصوصية, بالإضافة إلى إمكانية الحفاظ على سيارة الأسرة من الشمس من خلال تصميم مظلة حديثة تتناسق مع شكل وطبيعة المكان.
عندما فكر المصممون في شئ جديد ليكون ديكوراً ذو طابع خاص لذلك المنزل, فهم قاموا بتصميم نافورة جميلة وجذابة داخل المنزل, بمستوى مياة ملائم لطبيعة المكان وبشكل هادئ, بالإضافة إلى أنها لم تستغل مساحة كبيرة من المساحة الداخلية للمنزل, فوجود هذه النافورة يتميز بالتناسق مع طبيعة البيئة المحيطة بالمنزل من خضرة وأشجار وطبيعة ساحرة.