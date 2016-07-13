منزل حديث… له ديكورات خاصة

بعض المنازل قد تكون تقليدية وبعضها الآخر يكون حديث سواء في المظهر الخارجي أو الديكور المحيط به, أو تصميم الديكور من الداخل, وبالتالي ففي كل الأحوال ما يميز منزل عن الآخر هو الديكور الذي يبتكره المصممون بفن وأفكار جديدة, قد لا تكون مثل تلك الأفكار الجديدة لها سابق أعمال.

وهنا نحن نتحدث عن منزل فاخر, فهو من الخارج مصمم بشكل مكعبي بجدران ذات ألوان داكنة, ويحيطه ديكورات فنية من كل الجوانب, بالإضافة إلى اللمسات الفنية الداخلية للمنزل, حيث تم تصميم نافورة صغيرة.

وهذا النوع من المنازل يكون مناسب جداً في أوقات العطلات أو عندما يحين الوقت لقضاء الأوقات الممتعة, فإبتكار المصممون بتصميم نافورة داخلية في المنزل يجعل المنزل رطب الهواء, نقي الجو, وخاصة إذا كان يتميز بالخصوصية وبعيداً عن الأماكن المزدحمة.