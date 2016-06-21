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منزل بهيئة قديمة… يتميز بالحداثة من الداخل

Marwan Marwan
Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects منازل
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عندما يفكر بعض الأشخاص بإستحداث شئ جديد أو تطوير شئ قديم ليس من السهل تطويره, فهنا يكمن الإبداع والفن في الإبتكار والتصميم.

فبعض المنازل الكبيرة تكون هيئتها قديمة جداً, في بدايات القرن الماضي مثلاً, ولكن حينما يعزم المصممون في تشكيل تحفة فنية من منزل كهذا فإننا نستطيع أن نتحدث بكل ثقة أن المصممون في هذا المنزل قد برعوا في تطويره من الشكل القديم إلى شكل حداثي فاخر.

فالمنزل ليس فقط يتميز بحجمه الكبير, ولكن يتميز بأه منزل عائلي متكامل وبديكورات وتصميمات خيالية مختلفة, تجذب الأنظار من كل الأذواق, ففي هذه المقالة نتحدث عن منزل ذو هيئة قديمة من الخارج, ولكن إستطاع المصممون أن يستغلوا أفكارهم وإبدعاتهم في تطويره من الداخل ليصبح كما سترون في الصور التالية.

الواجهة التقليدية

front before Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

front before

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

تعتبر واجهة المنزل واجهة تقليدية بسيطة لمنزل كبير الحجم, ولكن برغم قدم شكل الواجهة الخارجية للمنزل فقد إستطاع المصممون بإبتكار منزل ذو فن تصميمي راقي من الداخل, وهذا ما سيظهر في الصور تباعاً.

خلفية المنزل

After Back Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

After Back

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

لم ينسى المصممون أنهم في حالة تطويرهم للمنزل من الداخل فهم يستطيعوا أن يضعوا لمستهم الخارجية ولكن بشكل خاص, فنرى في هذه الصورة الوجهة الخلفية للمنزل, التي تحتوي على حديقة خاصة, ونوافذ بشكل هندسي رائع, ذات لون أسود داكن, تعكس أشعة الشمس والرؤية من الخارج, وهنا تكمن الخصوصية في التصميم.

غرفة المعيشة الساحرة

Kitchen/Living room Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Kitchen/Living room

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

إذا كنا نتكلم عن المنزل بالشكل التقليدي في الصورة الأولى, فلن نصدق أبداً أن غرفة المعيشة الخاصة بالمنزل ستكون بهذا الجمال الساحر, وهي الغرفة الأساسية في أي منزل كبير, حيث نرى الأثاث الحديث ذو التصميمات الراقية والألوان المتداخلة بعضها مع بعض مع تصميم الأرضية الباركيه, وتوسيع المساحات الداخلية للغرفة مما يشعرنا بإتساع مساحة المنزل بشكل كبير جداً من الداخل.

غرفة الجيم والرياضة

Basement Paul Wiggins Architects صالة الرياضة
Paul Wiggins Architects

Basement

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

يتميز هذا المنزل في تصميمه أنه منزل عائلي كبير, وبالتالي فحين فكر المصممون في إستغلال الدور السفلي للمنزل, فضّلوا أن يقوموا بتصميم غرفة جيم ورياضة خاصة في المنزل, فلهي تحتوي على أجهزة رياضية كثيرة بالإضافة إلى الدراجات النارية والهوائية, لكي يستطيع أصحاب ذلك المنزل الإستمتاع الكامل بالمتعة والترفيه في الجيم, وركوب الدراجات للتنزه.

المطبخ الساحر ذو الإطلالة الطبيعية

Kitchen/Living room Paul Wiggins Architects غرفة المعيشة
Paul Wiggins Architects

Kitchen/Living room

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

لم ينس المصممون أيضاً أن يقوموا بتصميم مطبخ مكمل لجمال وطبيعة التصميم الداخلي للمنزل, فقد قاموا بتصميم مطبخ كبير ساحر يطل مباشرة على الطبيعة الخارجية من خلال نوافذ كبيرة تم تصميمها بشكل هندسي متناسق, بالإضافة إلى إطلاله أيضاً على جلسه إستراحة أمام التلفاز تتميز بالمقاعد المريحة والمصممة خصيصاً لراحة الجسم بعد يوم عمل طويل أو بعد وقت ومجهود في أعمال المنزل.

وأخيراً… المنظر الليلي الساحر

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects منازل
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

وهنا تكتمل الروعة في التصميم حينما أبدع المصممون في تناسق الأضواء الليلية مع البيئة الليلية للمكان, حيث لم يكتفوا فقط بتصميم الوجهة الخلفية من المنزل بشكل حديث ووضع اللمسات الديكورية الرائعة, بل وأيضاً وضعوا لمستهم المكملة للديكور الليلي ليكتمل الديكور الخارجي والداخلي للمنزل ليكون ساحراً في الإطلالة الليلية الدائمة من خلال النوافذ الهندسية الخاصة بالمنزل.

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