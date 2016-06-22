كيف توفر المساحة في المنازل الصغيرة؟

عندما يمتلك بعض الناس منازل ذات مساحات صغيرة تكمن الفكرة في كيفية إستغلال المساحات الصغيرة في كل غرفة من غرف المنزل لتوفير المساحة اللازمة سواء للحركة أو للجلوس أو للنوم أو حتى لإظهار المكان بشكل متسع.

وهنا تكمن الفكرة في تناسق الأشياء جميعها مع بعض, فيتناسق أثاث الغرفة مع المقاعد الجانبية, وتتناسق أماكن التخزين مع الأرفف المستخدمة, بل وتتناسق الأدوات التي يمكن جلبها لتنظيم عملية توفير المساحة الداخلية للمكان.

وبالتالي فإننا نقوم في هذه المقالة بعرض بعض النصائح الخاصة بتوفير المساحة في المنازل الصغيرة, وكيف يمكن لأصحاب تلك المنازل التفكير الجيد في إستغلال تلك المساحات سواء بالتخزين أو وضع الأدوات المنزلية أو توزيع الأثاث بشكل متناسق وجميل, أو حتى وضع أثاث المنزل في وضعه الصحيح دون إهدار الأماكن الخفية والصغيرة, وبدون إهدار أيضاً الأركان الجانبية للغرفة الواحدة.