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كيف توفر المساحة في المنازل الصغيرة؟

Marwan Marwan
Loft, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores غرفة نوم
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عندما يمتلك بعض الناس منازل ذات مساحات صغيرة تكمن الفكرة في كيفية إستغلال المساحات الصغيرة في كل غرفة من غرف المنزل لتوفير المساحة اللازمة سواء للحركة أو للجلوس أو للنوم أو حتى لإظهار المكان بشكل متسع.

وهنا تكمن الفكرة في تناسق الأشياء جميعها مع بعض, فيتناسق أثاث الغرفة مع المقاعد الجانبية, وتتناسق أماكن التخزين مع الأرفف المستخدمة, بل وتتناسق الأدوات التي يمكن جلبها لتنظيم عملية توفير المساحة الداخلية للمكان.

وبالتالي فإننا نقوم في هذه المقالة بعرض بعض النصائح الخاصة بتوفير المساحة في المنازل الصغيرة, وكيف يمكن لأصحاب تلك المنازل التفكير الجيد في إستغلال تلك المساحات سواء بالتخزين أو وضع الأدوات المنزلية أو توزيع الأثاث بشكل متناسق وجميل, أو حتى وضع أثاث المنزل في وضعه الصحيح دون إهدار الأماكن الخفية والصغيرة, وبدون إهدار أيضاً الأركان الجانبية للغرفة الواحدة.

توفير المساحة في المطابخ الصغيرة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

بعض المطابخ تكون ذات مساحة صغيرة, وهذه ليست مشكلة في ذاتها, ولكن الفكرة تكمن في كيفية إستغلال هذه المساحة الصغيرة في ترتيب وتنظيم المطبخ بشكل متكافئ, فنجد في هذه الصورة أن المطبخ قد تم تنسيقه وترتيبه بشكله الطولي وتوفير المساحة اللازمة للحركة بداخله, فنجد أرفف التخزين السفلى في أثاث المطبخ مع توزيع أدوات المطبخ والطعام على الأرفف العليا المعلقة على الجدران بشكل مرتب ومنظم.

مكتب داخل الجدران

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

من بعض الأفكار الجميلة أيضاً أن يتم تصميم مساحة صغيرة داخل أحد جدران المنزل لإستغلالها في وجود مكتب صغير يتميز بتوفر كافة أدواته المكتبية من أرفف لترتيب الأدوات المكتبية, وطاولة صغيرة في ركن الحائط مباشرة, مع وجود مقعد أبيض صغير يناسب مساحة المكان, وكل ذلك لم يتعدى هذه المساحة الصغيرة التي كانت قد تشكل عائقاً أمام أصحاب المنزل في كيفية وضع أو إنشاء مثل ذلك المكتب الصغير.

السلالم والديكورات

Casa A, Prece Arquitectura Prece Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prece Arquitectura

Prece Arquitectura
Prece Arquitectura
Prece Arquitectura

نرى في هذه الصورة كيف تم إستغلال المكان المتواجد عن بداية السلالم في وضع بعض الديكورات التي لم تأخذ حيز كبير من المكان, بل وإستغلال المساحة السفلية أسفل السلالم للتخزين أو الإحتفاظ ببعض الوسادات الخاصة بغرفة الإستراحة كمثال, بالإضافة إلى وجود جلسة إستراحة صغيرة بجانب السلالم, وكل ذلك لم يؤثر كثيراً في مساحة المكان بل تم ترتيبها وتنظيمها بشكل يسهل الحركة والتنقل بشكل طبيعي.

دمج غرفة المعيشة مع مائدة الطعام

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
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bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

وهنا يظهر لنا كيف يمكن دمج غرفة المعيشة بمساحة آثاثها الكبير مع مائدة الطعام بجانبها, بالإضافة إلى وضع المكتبة الخاصة بالتليفزيون وتصميمها بالديكورات العصرية, وكل ذلك في إطار مساحة محدودة جداً للغرفة, تم إستغلالها بشكل مبتكر في توزيع كل الأشياء بشكل منظم وصحيح.

غرفة تخزين الملابس

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

قد يستغل البعض الروف في أعلى المنزل في إنشاء غرفة لتخزين الملابس لتوفير المساحات التخزينية في باقي غرف المنزل, فنجد هنا أنه تم تخزين الملابس في تلك الغرفة الصغيرة, مع وجود أدراج لتخزين الأشياء الأخرى المرتبطة بالملابس سواء مفروشات أو غيرها, بالإضافة إلى وجود مقعد صغير للمساعدة في إستخدام الملابس, بل وأيضاً لا ننسى المصباح الكهربائي والأضواء الخفيفة التي تساعد في الرؤية عند الحاجة إلى تغيير الملابس أو إستخدامها.

غرفة النوم العلوية

Loft, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores غرفة نوم
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

وهنا يظهر لنا في هذه الصورة أنه تم إستخدام الغرفة العلوية للمنزل كغرفة نوم رئيسية تحتوي على سرير كبير وبجانبه المكتب الخاص بأصحاب الغرفة, وهذا كله في إطار تصميمي للغرفة بسيط وسهل كالجدران البيضاء المصممة من الطوب الأبيض التقليدي, ولكن بطابع عصري حديث.

قبل و بعد: حديقة في مدينة الحدائق
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