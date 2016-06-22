كيف توفر المساحة في المنازل الصغيرة؟

عندما يمتلك بعض الناس منازل ذات مساحات صغيرة تكمن الفكرة في كيفية إستغلال المساحات الصغيرة في كل غرفة من غرف المنزل لتوفير المساحة اللازمة سواء للحركة أو للجلوس أو للنوم أو حتى لإظهار المكان بشكل متسع.
وهنا تكمن الفكرة في تناسق الأشياء جميعها مع بعض, فيتناسق أثاث الغرفة مع المقاعد الجانبية, وتتناسق أماكن التخزين مع الأرفف المستخدمة, بل وتتناسق الأدوات التي يمكن جلبها لتنظيم عملية توفير المساحة الداخلية للمكان.
وبالتالي فإننا نقوم في هذه المقالة بعرض بعض النصائح الخاصة بتوفير المساحة في المنازل الصغيرة, وكيف يمكن لأصحاب تلك المنازل التفكير الجيد في إستغلال تلك المساحات سواء بالتخزين أو وضع الأدوات المنزلية أو توزيع الأثاث بشكل متناسق وجميل, أو حتى وضع أثاث المنزل في وضعه الصحيح دون إهدار الأماكن الخفية والصغيرة, وبدون إهدار أيضاً الأركان الجانبية للغرفة الواحدة.
بعض المطابخ تكون ذات مساحة صغيرة, وهذه ليست مشكلة في ذاتها, ولكن الفكرة تكمن في كيفية إستغلال هذه المساحة الصغيرة في ترتيب وتنظيم المطبخ بشكل متكافئ, فنجد في هذه الصورة أن المطبخ قد تم تنسيقه وترتيبه بشكله الطولي وتوفير المساحة اللازمة للحركة بداخله, فنجد أرفف التخزين السفلى في أثاث المطبخ مع توزيع أدوات المطبخ والطعام على الأرفف العليا المعلقة على الجدران بشكل مرتب ومنظم.
من بعض الأفكار الجميلة أيضاً أن يتم تصميم مساحة صغيرة داخل أحد جدران المنزل لإستغلالها في وجود مكتب صغير يتميز بتوفر كافة أدواته المكتبية من أرفف لترتيب الأدوات المكتبية, وطاولة صغيرة في ركن الحائط مباشرة, مع وجود مقعد أبيض صغير يناسب مساحة المكان, وكل ذلك لم يتعدى هذه المساحة الصغيرة التي كانت قد تشكل عائقاً أمام أصحاب المنزل في كيفية وضع أو إنشاء مثل ذلك المكتب الصغير.
نرى في هذه الصورة كيف تم إستغلال المكان المتواجد عن بداية السلالم في وضع بعض الديكورات التي لم تأخذ حيز كبير من المكان, بل وإستغلال المساحة السفلية أسفل السلالم للتخزين أو الإحتفاظ ببعض الوسادات الخاصة بغرفة الإستراحة كمثال, بالإضافة إلى وجود جلسة إستراحة صغيرة بجانب السلالم, وكل ذلك لم يؤثر كثيراً في مساحة المكان بل تم ترتيبها وتنظيمها بشكل يسهل الحركة والتنقل بشكل طبيعي.
وهنا يظهر لنا كيف يمكن دمج غرفة المعيشة بمساحة آثاثها الكبير مع مائدة الطعام بجانبها, بالإضافة إلى وضع المكتبة الخاصة بالتليفزيون وتصميمها بالديكورات العصرية, وكل ذلك في إطار مساحة محدودة جداً للغرفة, تم إستغلالها بشكل مبتكر في توزيع كل الأشياء بشكل منظم وصحيح.
قد يستغل البعض الروف في أعلى المنزل في إنشاء غرفة لتخزين الملابس لتوفير المساحات التخزينية في باقي غرف المنزل, فنجد هنا أنه تم تخزين الملابس في تلك الغرفة الصغيرة, مع وجود أدراج لتخزين الأشياء الأخرى المرتبطة بالملابس سواء مفروشات أو غيرها, بالإضافة إلى وجود مقعد صغير للمساعدة في إستخدام الملابس, بل وأيضاً لا ننسى المصباح الكهربائي والأضواء الخفيفة التي تساعد في الرؤية عند الحاجة إلى تغيير الملابس أو إستخدامها.
وهنا يظهر لنا في هذه الصورة أنه تم إستخدام الغرفة العلوية للمنزل كغرفة نوم رئيسية تحتوي على سرير كبير وبجانبه المكتب الخاص بأصحاب الغرفة, وهذا كله في إطار تصميمي للغرفة بسيط وسهل كالجدران البيضاء المصممة من الطوب الأبيض التقليدي, ولكن بطابع عصري حديث.