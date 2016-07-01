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البساطة والفخامة في هذا المنزل

Assem Elsherif Assem Elsherif
Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos بلكونة أو شرفة
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لا يعني التميز دائماً أن يكون التصميم مزدحماً أو ملئ بالتفاصيل المعمارية المختلفة بالعكس يمكن ببساطة التصميم والإضاءة المختلفة أن تحصل علي منزل جميل بمنتهي السهولة.

فهنا في هذا المنزل البسيط معمارياً لن تجد فيه  أي تصميم معقد وفي نفس الوقت ستشعر بالاختلاف في كل غرفة في المنزل فالمصمم هنا أعتمد علي الإضاءة والنوافذ المختلفة ليخرج لنا هذا المنزل البسيط في شكل غير تقليدي.

هو منزل مناسب لمحبي الهدوء والتميز فالألوان بسيطة والأثاث أيضاً بسيط ويتسم بالعملية والجمال في نفس الوقت.

الواجهة المميزة.. عنوان للمنزل المختلف

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos بلكونة أو شرفة
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

بمجرد النظر الي المنزل من الخارج تشعر بالانتعاش فهو مصمم في مساحة واسعة ويحتوي على حديقة بنخلة عالية في مكان مميز بجانب البيت والألوان هي الأبيض والبني الغامق تعطي شعور بالراحة والهدوء. 

أما النوافذ الزجاجية المميزة تعطي إحساس مختلف بأن المنزل واسع من الداخل وهناك الكثير لاكتشافه.

غرفة معيشة عملية ومريحة !

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos غرفة المعيشة
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

لا يختلف تصميم غرفة المعيشة كثيراً عن لواجهة فاستخدم المصمم اللون الأبيض والبني ليستمر على نفس النمط في الألوان الهادئة المريحة، وتتكون الغرفة من كنبتين كبيرتين بدون أي جوانب فقط لتجلس وتريح ظهرك وتكفي لعدد كبير في أفل مساحة.

توجد طاولة زجاجية بسيطة وعملية لتضع مشروباتك وأيضا مرأه زجاجية كبيرة فوق الكنبة بإطار بني جميل لتحصل علي شكل جمالي وتتسمع برؤية منزلك من كل الجوانب.

حمام الرخام.. مختلف وعملي

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos حمام
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

الحمام أيضا بنفس الألوان البنية الهادئة والمريحة للعين وهو يتكون من حوض رخامي واسع فوق وحدة كاملة من ثلاث أدراج ودولاب واسع تكفي لتضع كل ما تريد.

أما تصميم الحوض من الرخام فهو عملي أكثر وله شكل جمالي مختلف وغير تقليدي فتشعر فخامة التصميم حتي لو كان بسيطاً .

السلم المضيء وكأنك تسير على القمر!

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

أكثر ما سيلفت نظرك في هذا السلم هو الإضاءة الموزعة عليه بالكامل ولو بحثنا عن مصدر هذه الإضاءة سنجدها علي السقف المميز بالأعلى فهو سقف مربع ومقسم بشكل هندسي رائع وبين تقاطع المربعات يوجد كشاف إضاءة صغير ويكفي لإضاءة السلم الخاص بك لتسير علي الضوء وكأنك علي القمر.

شرفة أمامية بتصميم مختلف وجذاب.

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos بلكونة أو شرفة
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

الشرفة في الطابق الثاني فوق جراج السيارة هي عبارة عن فتحة واسعة وسقف مفتوح مقسم بقطع خشبية بلون بني لتستمتع بالسماء الزرقاء أثناء جلوسك في الشرفة.

أيضا الإضاءة الموزعة تعطي لون مميز للشرفة عن باقي المنزل فالضوء يأتي من السقف ومن الحائط الأيسر والحائط في الواجهة مضاء بإضاءة حمراء تعطي دفئ للشرفة

حديقة بسيطة وإضاءة رائعة !

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos حديقة
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

حديقة هذا المنزل بسيطة جداً فهي مكونة من عشب أخضر قصير حتي نهاية السور وبعض الزرع الطويل قليلاً ولكن في الليل تتحور هذه الحديقة بفضل الإضاءة الموزعة علي جوانبها وتخرج الضوء لأعلي لينعكس خيال الزرع علي الحائط الأبيض الهادئ والحائط البرتقالي المميز.

فهي حديقة بسيطة نهاراً ومناسبة لجلسة سمر مميزة في المساء .

بهو واسع يطل علي الحديقة

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

خلف غرفة المعيشة وأما السلم نجد البهو الواسع المتعدد الاستخدامات فهو من السيراميك لتضع أي شيء وتحركه بسهولة ولأيضاً يطلع علي أبواب زجاجية واسعة تري من خلفها علي الحديقة في الخارج فإذا كان الجو غير مناسب للجلوس خارجاً يمكنك أيضاً الاستمتاع بجمال الطبيعة من داخل منزلك.

وأيضاً رؤية المنظر الجميل لحديقتك أثناء صعودك علي السلم البني المصمم أيضأ بجوانب زجاجية شفافة لمساحة وراحة أكثر.

لقراءة المزيد، اتبع المقال التالي: بيت إستوائي الطابع محاط بالطبيعة

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