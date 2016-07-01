البساطة والفخامة في هذا المنزل

لا يعني التميز دائماً أن يكون التصميم مزدحماً أو ملئ بالتفاصيل المعمارية المختلفة بالعكس يمكن ببساطة التصميم والإضاءة المختلفة أن تحصل علي منزل جميل بمنتهي السهولة.
فهنا في هذا المنزل البسيط معمارياً لن تجد فيه أي تصميم معقد وفي نفس الوقت ستشعر بالاختلاف في كل غرفة في المنزل فالمصمم هنا أعتمد علي الإضاءة والنوافذ المختلفة ليخرج لنا هذا المنزل البسيط في شكل غير تقليدي.
هو منزل مناسب لمحبي الهدوء والتميز فالألوان بسيطة والأثاث أيضاً بسيط ويتسم بالعملية والجمال في نفس الوقت.
بمجرد النظر الي المنزل من الخارج تشعر بالانتعاش فهو مصمم في مساحة واسعة ويحتوي على حديقة بنخلة عالية في مكان مميز بجانب البيت والألوان هي الأبيض والبني الغامق تعطي شعور بالراحة والهدوء.
أما النوافذ الزجاجية المميزة تعطي إحساس مختلف بأن المنزل واسع من الداخل وهناك الكثير لاكتشافه.
لا يختلف تصميم غرفة المعيشة كثيراً عن لواجهة فاستخدم المصمم اللون الأبيض والبني ليستمر على نفس النمط في الألوان الهادئة المريحة، وتتكون الغرفة من كنبتين كبيرتين بدون أي جوانب فقط لتجلس وتريح ظهرك وتكفي لعدد كبير في أفل مساحة.
توجد طاولة زجاجية بسيطة وعملية لتضع مشروباتك وأيضا مرأه زجاجية كبيرة فوق الكنبة بإطار بني جميل لتحصل علي شكل جمالي وتتسمع برؤية منزلك من كل الجوانب.
الحمام أيضا بنفس الألوان البنية الهادئة والمريحة للعين وهو يتكون من حوض رخامي واسع فوق وحدة كاملة من ثلاث أدراج ودولاب واسع تكفي لتضع كل ما تريد.
أما تصميم الحوض من الرخام فهو عملي أكثر وله شكل جمالي مختلف وغير تقليدي فتشعر فخامة التصميم حتي لو كان بسيطاً .
أكثر ما سيلفت نظرك في هذا السلم هو الإضاءة الموزعة عليه بالكامل ولو بحثنا عن مصدر هذه الإضاءة سنجدها علي السقف المميز بالأعلى فهو سقف مربع ومقسم بشكل هندسي رائع وبين تقاطع المربعات يوجد كشاف إضاءة صغير ويكفي لإضاءة السلم الخاص بك لتسير علي الضوء وكأنك علي القمر.
الشرفة في الطابق الثاني فوق جراج السيارة هي عبارة عن فتحة واسعة وسقف مفتوح مقسم بقطع خشبية بلون بني لتستمتع بالسماء الزرقاء أثناء جلوسك في الشرفة.
أيضا الإضاءة الموزعة تعطي لون مميز للشرفة عن باقي المنزل فالضوء يأتي من السقف ومن الحائط الأيسر والحائط في الواجهة مضاء بإضاءة حمراء تعطي دفئ للشرفة
حديقة هذا المنزل بسيطة جداً فهي مكونة من عشب أخضر قصير حتي نهاية السور وبعض الزرع الطويل قليلاً ولكن في الليل تتحور هذه الحديقة بفضل الإضاءة الموزعة علي جوانبها وتخرج الضوء لأعلي لينعكس خيال الزرع علي الحائط الأبيض الهادئ والحائط البرتقالي المميز.
فهي حديقة بسيطة نهاراً ومناسبة لجلسة سمر مميزة في المساء .
خلف غرفة المعيشة وأما السلم نجد البهو الواسع المتعدد الاستخدامات فهو من السيراميك لتضع أي شيء وتحركه بسهولة ولأيضاً يطلع علي أبواب زجاجية واسعة تري من خلفها علي الحديقة في الخارج فإذا كان الجو غير مناسب للجلوس خارجاً يمكنك أيضاً الاستمتاع بجمال الطبيعة من داخل منزلك.
وأيضاً رؤية المنظر الجميل لحديقتك أثناء صعودك علي السلم البني المصمم أيضأ بجوانب زجاجية شفافة لمساحة وراحة أكثر.
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