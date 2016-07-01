البساطة والفخامة في هذا المنزل

لا يعني التميز دائماً أن يكون التصميم مزدحماً أو ملئ بالتفاصيل المعمارية المختلفة بالعكس يمكن ببساطة التصميم والإضاءة المختلفة أن تحصل علي منزل جميل بمنتهي السهولة.

فهنا في هذا المنزل البسيط معمارياً لن تجد فيه أي تصميم معقد وفي نفس الوقت ستشعر بالاختلاف في كل غرفة في المنزل فالمصمم هنا أعتمد علي الإضاءة والنوافذ المختلفة ليخرج لنا هذا المنزل البسيط في شكل غير تقليدي.

هو منزل مناسب لمحبي الهدوء والتميز فالألوان بسيطة والأثاث أيضاً بسيط ويتسم بالعملية والجمال في نفس الوقت.