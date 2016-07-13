منزل رائع بلا جدران !

الاستمتاع بالطبيعة من داخل منزلك هو من أحلام الكثيرين، فمن منا لا يتمني الحصول على منزل واسع بهواء نقى وتصميم عملي يستغل كل مساحة داخل المنزل؟
نقدم لك هذا التصميم للمنزل المفتوح والعصري أيضاًفالمصمم أستغل كل المساحات وتجاوز حدود الجدران وأنطلق نحو الطبيعة الواسعة والهواء النقي لكل قطعة داخل المنزل.
نجد هنا أن المصمم أستغل الدور الأرضي ليكون به أكثر من غرفة وقبل أن نتحدث عن الغرف نجد أنه لا يوجد فواصل بينهم فقط عمود أسود بسيط في المنتصف.
ولكن التنظيم الجيد والواضح جعل لكل غرفة مكانها المحدد حتى لو لا توجد جدران بينهم فنجد غرفة المعيشة إلى جانب غرفة الميديا لمشاهدة التلفاز وأيضاً غرة سفرة مميزة فمكانها المناسب.
نأتي هنا لأكثر ما يميز هذا التصميم وهو دور كامل بلا جدران، فإذا كان منزلك في مكان طبيعي لماذا لا تتسمع بالهواء النقي والطبيعي وأنت في داخله؟ وأيضاً صممت ستائر بلون بيج هادئ معلقة بالسقف مباشرة لتقوم بمنتهي السهولة بإغلاقها وقت ما تريد.
وأيضاً الأبواب كلها جرارة لكي توفر في المساحة وتكون أسهل في الغلق والفتح دون أي مشكلة وهي زجاجية شفافة لتستمتع بجمال المنظر خارج منزلك.
يتميز الطابق الأرضي بأرض خشبية ناعمة وملساء تماماً تلائم الجو العام للمنزل وسط الطبيعة وأيضاً اللون الأبيض والبيج للستائر والسقف.
أما المختلف في هذه الأرضية أن لكل غرفة أرضية أخرى باللون الرمادي المزركش على عكس الأرضيات الخشبية الملساء مما يجعل لكل غرفة مساحتها الخاصة داخل المنزل الواسع.
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة لا يقل أهمية عن التصميم المعماري فهنا في غرفة المعيشة بعض تصاميم الديكور البسيطة حولتها من غرفة تقليدية إلى غرفة معيشة مميزة.
فالرسم العصري على الحائط الأبيض خلف الغرفة أضفي لمسة من العصرية للتصميم الهادئ فلا تشعر بالملل أو الفراغ مع اللون الأصفر الفاقع لكسر الألوان الهادئة.
وأيضاً الطاولة الخشبية البسيطة التي تحمل كشاف عصري ومختلف التصميم بثلاثة أرجل ليشبه الكاميرا الصغيرة إلى جانب الورد باللون الأرجواني داخل الزهرية الزجاجية أضفي لمسة من الطبيعة إلى المنزل.
غرفة المعيشة هنا تتكون من الكنبة البيضاء الرئيسية والتي تكفي لأربعة أشخاص بتصميم عصري لجلسة مريحة وأيضاً توجد قطعة أخري بيضاء بدون ظهر متعددة الاستخدامات فقد تضعها أما الكنبة لتتحول إلى سرير أو تتركها بعيداً ليجلس عليها من يريد.
ويوجد ثلاث طاولات بتصميم عصري أيضاً وكل طاولة يختلف حجمها عن الأخرى لتنقلهم بسهولة وتستخدمهم كما تشاء ولون الطاولات الأسود يتناسب مع العمود الأسود في الخلفية وأيضاً كشافات الإضاءة المميزة في الخلفية باللون الأسود.
فالأسود مع الأبيض بهذا التنسيق المميز يصنع غرفة معيشة جميلة وهادئة لراحة واستجمام داخل المنزل.
لم يختلف تصميم المكتب في الدور العلوي عن تصميم المنزل فأيضاً نجد أن الأرضيات خشبية ملساء ولكن المميز هنا السجادة الملونة العصرية لتساعدك على الإبداع.
أما الجدران فهي أيضاً بيضاء مريحة للعين وكسر هذا البياض الرسم العصري على الحائط الأيمن والمقابل له صورة تشبه بوستر الأفلام على الحائط الأخر.
أما تصميم المكتب نفسه فهو عصري جداً طاولة بيضاء من قطعتين فقط متصلة بطاولة خشبية على طول الحائط الأيمن لتضع أغراضك كما تشاء.
وفي الخلفية توجد مكتبة خشبية مقسمة بطول الحائط تسع جميع الكتب والأوراق بمنتهي السهولة.
غرفة النوم أيضا بها شرفة واسعة بحجم جدار كامل تطل علي المنظر الطبيعي في الخارج وتسمح للهواء الطبيعي أن يملأ كل مكان أما السرير فهو أبيض وواسع و مريح و مواجه للشرفة الواسعة فقط أفتح الباب الزجاجي وسيتغير كل شيء!.
السجادة هنا مميزة علي التراز البلدي الجميل بالألوان الزاهية فلا مكان للملل حتي في غرفة النوم ,ويوجد كرسي أسود كبير ومريح لجلسة هادئة قبل النوم أو عند الاستيقاظ وتناول الشاي في الصباح .
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