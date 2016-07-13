منزل رائع بلا جدران !

الاستمتاع بالطبيعة من داخل منزلك هو من أحلام الكثيرين، فمن منا لا يتمني الحصول على منزل واسع بهواء نقى وتصميم عملي يستغل كل مساحة داخل المنزل؟

نقدم لك هذا التصميم للمنزل المفتوح والعصري أيضاًفالمصمم أستغل كل المساحات وتجاوز حدود الجدران وأنطلق نحو الطبيعة الواسعة والهواء النقي لكل قطعة داخل المنزل.