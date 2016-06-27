منازل على مستوى واحد… مذهلة!!!

تصميمات المنازل تختلف كثيراً من حيث النوع والشكل والحجم والبيئة المحيطة, فحينما نتحدث عن منازل عائلية كبيرة, فيجب أن يؤخذ في الإعتبار كل العوامل التي تتناسق مع تصميم ذلك المنزل سواء البيئة المحيطة, المساحات الداخلية والخارجية, أو حتى تصميم الغرف الداخلية والأثاث والديكور الداخلي للمنزل.
كذلك الحال بالنسبة للمنازل الصغير, فتختلف عوامل تصميمها عن تلك المرتبطة بالمنازل الكبيرة, وهكذا, وهنا في هذه المقالة نحن نتحدث عن نوع آخر من المنازل ذو الشكل والمستوى الواحد, فهي منازل متشابهة في طبيعة تصميمها من حيث أنها تتميز بمستوى ثابت وليس لديها طوابق متعددة أو تصميمات علوية زائدة.
فهي منازل تتميز بأنها كبيرة من حيث العرض والمساحة, حيث تم تصميمها بشكل أكثر حرية ومرونة من المنازل في البيئات الأخرى, فهذه المنازل لديها البيئة المختلفة التي تتناسق مع طبيعة حجمها ومساحتها, فأغلب هذه المنازل تحتوي على ميزة الخصوصية سواء من حديقة خاصة أو مدخل خاص أو حتى إستراحة خاصة, فهي ملك أصحابها وهي خاصة لهم, فلا يوجد مشاركة مع سكان آخرين أو حتى إنتهاك للخصوصية التي تتميز بها تلك المنازل.
هذا المنزل الذي يظهر لنا في الصورة يتميز بأن له حديقته الخاصة, ومن خلفة الأشجار الطبيعية التي تحيطة بشكل مبهج, فهو منزل كما نرى على مستوى واحد من الأرض, وهو يتميز بإتساع مساحته الداخلية والخارجية, فهو يطل إطلالة مباشرة على حديقة كبيرة يمكن إستغلالها بشكل جيد في كل أنواع الترفيه والإستمتاع بالهواء النقي في كل أرجاءها.
هذا المنزل يظهر لنا أنه منفرد بطبيعته وذاته, بعيداً عن المنازل الأخرى, فهو يتميز بأنه ذو مساحة متسعة وكبيرة ومقسم إلى أكثر من جزء, وذو مدخل كبير وخاص, بالإضافة إلى إطلالته المباشرة على حديقة صغيرة وطريق صغير أيضاً, وما يميز ذلك المنزل أنه صمم بشكل أجزاء منفردة ومرتبطة في ذات الوقت, حيث نرى الجزء الأساسي بالتصميم الصخري في الوسط, يصحبه جزئين آخرين للمنزل من الجانبين بنفس الحجم تقريباً باللون الأبيض.
هذا المنزل يشبه في تصميمه بالمنازل ذات نفس الطابع الساحلي الموجود بقرب البحر, فهو يتميز بمستوى واحد على الأرض وفي ذات الوقت يتميز بإطلالة مباشرة ومدخل مفتوح وواسع على حديقة خاصة وأشجار متعددة ومسبح أيضاً خاص, فلذلك هو يشبه المنازل التي تتواجد أمام شواطئ البحر في المدن الساحلية, وبالتالي فهو من أنسب الأماكن للترفيه والسفر.
ومن بعض تلك المنازل التي تتميز بأنها على مستوى واحد من الأرض مثل ذلك المنزل الذي في الصورة, فهو منزل مصمم بشكل غير تقليدي بل أنه أيضاً مقسم إلى أجزاء, كل جزء منها يشكل مساحة للمنزل من الداخل تجتمع جميعها في تكوين مساحة متسعة من الداخل ولها تأثيراً على مساحة المنزل من الخارج, مع وجود الساحة الخارجية الخاصة به وديكورات الزرع الملتفة حول المنزل.
هذا المنزل تم تصميمه بشكل مختلف, فهو من نفس نوع المنازل ذات المستوى الواحد على الأرض, ولكنه يتميز بوجود إستراحة خارجية تطل مباشرة على حديقة خاصة به, مما يعطي شعوراً بالإنسجام والتمتع بالهدوء السائد في المكان, بالإضافة إلى الديكورات الفنية الأنيقة للإضاءة الخافتة التي تساعد على الإسترخاء خاصة عند دخول وقت الليل, حقاً إنه منزل مدهش.
لكي نحاول أن نأتي بكل ما يناسب الأذواق, فإننا لا ننسى أن نتحدث في هذه المقالة أيضاً عن نفس تصميم تلك المنازل ذو المستوى الواحد, ولكن بألوان مبهجة, وهذا لتفضيل بعض الناس مثل تلك الألوان الخاصة بالمنازل, فهذا منزل ذو ألوان مبهجة يتميز بتداخله مع الطبيعة الساحرة حوله من شجيرات وزرع وورود وأزهار, كلها تعطي للمكان منظر مبهر وجميل جداً بعيداً عن الألوان التقليدية والبيئة التقليدية التي تحيط بأغلب المنازل.