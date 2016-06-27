منازل على مستوى واحد… مذهلة!!!

تصميمات المنازل تختلف كثيراً من حيث النوع والشكل والحجم والبيئة المحيطة, فحينما نتحدث عن منازل عائلية كبيرة, فيجب أن يؤخذ في الإعتبار كل العوامل التي تتناسق مع تصميم ذلك المنزل سواء البيئة المحيطة, المساحات الداخلية والخارجية, أو حتى تصميم الغرف الداخلية والأثاث والديكور الداخلي للمنزل.

كذلك الحال بالنسبة للمنازل الصغير, فتختلف عوامل تصميمها عن تلك المرتبطة بالمنازل الكبيرة, وهكذا, وهنا في هذه المقالة نحن نتحدث عن نوع آخر من المنازل ذو الشكل والمستوى الواحد, فهي منازل متشابهة في طبيعة تصميمها من حيث أنها تتميز بمستوى ثابت وليس لديها طوابق متعددة أو تصميمات علوية زائدة.

فهي منازل تتميز بأنها كبيرة من حيث العرض والمساحة, حيث تم تصميمها بشكل أكثر حرية ومرونة من المنازل في البيئات الأخرى, فهذه المنازل لديها البيئة المختلفة التي تتناسق مع طبيعة حجمها ومساحتها, فأغلب هذه المنازل تحتوي على ميزة الخصوصية سواء من حديقة خاصة أو مدخل خاص أو حتى إستراحة خاصة, فهي ملك أصحابها وهي خاصة لهم, فلا يوجد مشاركة مع سكان آخرين أو حتى إنتهاك للخصوصية التي تتميز بها تلك المنازل.