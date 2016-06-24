6 اشكال لحفلات شواء سعيدة

تأتي عطلة نهاية الأسبوع ليرتاح أصحاب العمل ويأخذ طلاب المدارس قسط من الراحة، وتختلف كل عائلة في طريقة قضاء عطلة نهاية الأسبوع، ولكن كل العائلات والأولاد دائما ما يفضلون حفلات الشواء الذي تجتمع فيه العائلة مع الأهل والأصدقاء يستمتعون بقضاء يوم كامل في الهواء الطلق. ما بين أصوات لعب الأطفال وبعض الموسيقى، والاحاديث الجانبية، تأتي رائحة دخان شواء اللحم والبصل والخضروات لتجمعهم جميعهم على طاولة واحدة يستمتعون بالأكل والشرب ويقضون يوم كامل مليء بالمتعة يجدد نشاطهم وحيويتهم. في هذا المقال سنتعرف على بعض أشكال وتصاميم المشواة التي تجعل أيام عطلتك اجمل.