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6 اشكال لحفلات شواء سعيدة

Heba khlili Heba khlili
Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
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تأتي عطلة نهاية الأسبوع ليرتاح أصحاب العمل ويأخذ طلاب المدارس قسط من الراحة، وتختلف كل عائلة في طريقة قضاء عطلة نهاية الأسبوع، ولكن كل العائلات والأولاد دائما ما يفضلون حفلات الشواء الذي تجتمع فيه العائلة مع الأهل والأصدقاء يستمتعون بقضاء يوم كامل في الهواء الطلق. ما بين أصوات لعب الأطفال وبعض الموسيقى، والاحاديث الجانبية، تأتي رائحة دخان شواء اللحم والبصل والخضروات لتجمعهم جميعهم على طاولة واحدة يستمتعون بالأكل والشرب ويقضون يوم كامل مليء بالمتعة يجدد نشاطهم وحيويتهم. في هذا المقال سنتعرف على بعض أشكال وتصاميم المشواة التي تجعل أيام عطلتك اجمل.

الشواء في فناء الحديقة الخلفي

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

تصميم بسيط لمشواة من الحجر، حيث إنها مهيأة لخبز الخبز والمعجنات داخل الفرن ذو القبة الحجرية، ومكان أخر للشوي داخل فرن مغلق ، ولكن للاستمتاع بطعم المشاوي لا تحتاج فقط إلى فرن مغلق انما الى فرن مفتوح يشعل بالحطب أي سوف تأكل مشاوي مدخنة برائحة الحطب وسيتمتع الجميع بطعم مشاوي مدخن.

مشواة للمساحات الصغيرة

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

عندما تكون من هواة الشوي لن تحرم نفسك وسوف تجد المكان المناسب حتى لو كان مكان صغير لأنه يوجد تصاميم مشواة متنوعه تناسب جميع الأماكن، وكما نلاحظ في الصورة مكان المشواة عبارة عن حائط يحوي معدات الشواء من خزن ومكان للتقطيع وتحضير الطعام ،والاهم المشواة ذات الغطاء المعدني، وللحفاظ على نظافة الجدار خلف المشواة صممت المشواة بجدار سهل التنظيف.

في الفناء الكبير

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

عندما تمتلك فناء كبير فأنك تمتلك الكثير من الخيارات في أنشاء مسبح مثلا أو مكان للجلوس وأيضا مكان مناسب للاستمتاع بالشواء، في هذه الصورة نلاحظ كم هو أنيق مكان الشواء بلونه الأسود، والجميل في الفناء الكبير انه يمكنك وضع طاولة سفرة بكراسي عالية بالقرب من مكان الشوي، ولا مانع من إضافة بعض الديكورات والإكسسوارت التي تزيد من جمالية ركن الشوي وذلك بإضافة عنصر الإنارة مما يخلق جو مريح.

بسيط التصميم

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

هذا التصميم تستطيع تصميمة بنفسك تحتاج إلى الحجر والإسمنت وتبني مشواتك بالمساحة التي تحب وهو مناسب للمساحات الصغيرة لأنه عبارة عن طاولة من الحجر وعليها مكان الشواء الحجري وجزء اسفل الطاولة مخصص للحطب، المميز في التصميم انه محمي من حركة الرياح وله فتحة علوية لخروج دخان الشواء الشي الذي سيجعلك جيرانك يرغبون بالمجيئ والاستمتاع سويا بالشواء.

مشواة في الخارج الداخل

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تصميم عصري وحديث في حديقة كبيرة، في هذا التصميم تشعر وكأنه مكان يجمع الداخل بالخارج وهذا الانطباع بسبب وجود مروحة السقف وهذا يدل على وجود سقف فوق مساحة المشواة وطاولة السفرة. تصميم المشواة مصنوع من الإسمنت ويحتوي خزن من الخشب أما المشواة نفسها من الفخار وهو طريقة جدا خاصة ومميزة في الشوي وتعطي أيضا طعم وقوام مختلف للطعام. ستستمتع أنت والعائلة والجيران بالشواء في مكان ذو سقف لا تزعجك اشعة الشمس المباشرة فيه.

مطبخ في الخارج للشوي

Residência Paraíso do Mar, Pinheiro Martinez Arquitetura Pinheiro Martinez Arquitetura بلكونة أو شرفة خشب Multicolored
Pinheiro Martinez Arquitetura

Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura

الفكرة الأفضل في حال وجود فناء خلفي كبير  وجود مطبخ مفتوح الواجهة في الخارج، الذي يحوي كل مستلزمات وأدوات المطبخ من خزن وطاولة تحضير طعام وثلاجة أيضا، أما مكان الشوي المغطى بطريقة تُبقي على رائحة اللحم المشوي على الفحم وتجعل كل الأدخنة تخرج من المدخنة.

 صحتين وعافية.

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