6 اشكال لحفلات شواء سعيدة

تأتي عطلة نهاية الأسبوع ليرتاح أصحاب العمل ويأخذ طلاب المدارس قسط من الراحة، وتختلف كل عائلة في طريقة قضاء عطلة نهاية الأسبوع، ولكن كل العائلات والأولاد دائما ما يفضلون حفلات الشواء الذي تجتمع فيه العائلة مع الأهل والأصدقاء يستمتعون بقضاء يوم كامل في الهواء الطلق. ما بين أصوات لعب الأطفال وبعض الموسيقى، والاحاديث الجانبية، تأتي رائحة دخان شواء اللحم والبصل والخضروات لتجمعهم جميعهم على طاولة واحدة يستمتعون بالأكل والشرب ويقضون يوم كامل مليء بالمتعة يجدد نشاطهم وحيويتهم. في هذا المقال سنتعرف على بعض أشكال وتصاميم المشواة التي تجعل أيام عطلتك اجمل.
تصميم بسيط لمشواة من الحجر، حيث إنها مهيأة لخبز الخبز والمعجنات داخل الفرن ذو القبة الحجرية، ومكان أخر للشوي داخل فرن مغلق ، ولكن للاستمتاع بطعم المشاوي لا تحتاج فقط إلى فرن مغلق انما الى فرن مفتوح يشعل بالحطب أي سوف تأكل مشاوي مدخنة برائحة الحطب وسيتمتع الجميع بطعم مشاوي مدخن.
عندما تكون من هواة الشوي لن تحرم نفسك وسوف تجد المكان المناسب حتى لو كان مكان صغير لأنه يوجد تصاميم مشواة متنوعه تناسب جميع الأماكن، وكما نلاحظ في الصورة مكان المشواة عبارة عن حائط يحوي معدات الشواء من خزن ومكان للتقطيع وتحضير الطعام ،والاهم المشواة ذات الغطاء المعدني، وللحفاظ على نظافة الجدار خلف المشواة صممت المشواة بجدار سهل التنظيف.
عندما تمتلك فناء كبير فأنك تمتلك الكثير من الخيارات في أنشاء مسبح مثلا أو مكان للجلوس وأيضا مكان مناسب للاستمتاع بالشواء، في هذه الصورة نلاحظ كم هو أنيق مكان الشواء بلونه الأسود، والجميل في الفناء الكبير انه يمكنك وضع طاولة سفرة بكراسي عالية بالقرب من مكان الشوي، ولا مانع من إضافة بعض الديكورات والإكسسوارت التي تزيد من جمالية ركن الشوي وذلك بإضافة عنصر الإنارة مما يخلق جو مريح.
هذا التصميم تستطيع تصميمة بنفسك تحتاج إلى الحجر والإسمنت وتبني مشواتك بالمساحة التي تحب وهو مناسب للمساحات الصغيرة لأنه عبارة عن طاولة من الحجر وعليها مكان الشواء الحجري وجزء اسفل الطاولة مخصص للحطب، المميز في التصميم انه محمي من حركة الرياح وله فتحة علوية لخروج دخان الشواء الشي الذي سيجعلك جيرانك يرغبون بالمجيئ والاستمتاع سويا بالشواء.
تصميم عصري وحديث في حديقة كبيرة، في هذا التصميم تشعر وكأنه مكان يجمع الداخل بالخارج وهذا الانطباع بسبب وجود مروحة السقف وهذا يدل على وجود سقف فوق مساحة المشواة وطاولة السفرة. تصميم المشواة مصنوع من الإسمنت ويحتوي خزن من الخشب أما المشواة نفسها من الفخار وهو طريقة جدا خاصة ومميزة في الشوي وتعطي أيضا طعم وقوام مختلف للطعام. ستستمتع أنت والعائلة والجيران بالشواء في مكان ذو سقف لا تزعجك اشعة الشمس المباشرة فيه.
الفكرة الأفضل في حال وجود فناء خلفي كبير وجود مطبخ مفتوح الواجهة في الخارج، الذي يحوي كل مستلزمات وأدوات المطبخ من خزن وطاولة تحضير طعام وثلاجة أيضا، أما مكان الشوي المغطى بطريقة تُبقي على رائحة اللحم المشوي على الفحم وتجعل كل الأدخنة تخرج من المدخنة.
صحتين وعافية.
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