سور بسيط سيغير هذا المنزل

جولتنا اليوم في ولاية لابلاتا بالأرجنتين سنذهب إلى منزل ريفي قديم سيتم تعديليه وتحويل المطبخ الصغير غير الصحي به إلى مطبخ عملي على الطراز الحديث وإضافة غرفة سفرة إلى جانب المطبخ وخلق مساحة أكبر وأوسع ليحصل كل من في المنزل على الخصوصية التي يحتاجها.

في خطوات بسيطة يتحول المنزل لمنزل آخر تماماً بفصل سور صغير سيتم بنائه ويتحول معه كل شئ إلى الأفضل.