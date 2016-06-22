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سور بسيط سيغير هذا المنزل

Assem Elsherif Assem Elsherif
Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة طوب Orange
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جولتنا اليوم في ولاية لابلاتا بالأرجنتين سنذهب إلى منزل  ريفي قديم سيتم تعديليه  وتحويل المطبخ الصغير غير الصحي به إلى مطبخ عملي على الطراز الحديث وإضافة غرفة سفرة إلى جانب المطبخ  وخلق مساحة أكبر وأوسع ليحصل كل من في المنزل على الخصوصية التي يحتاجها.

في خطوات بسيطة يتحول المنزل لمنزل آخر تماماً بفصل سور صغير سيتم بنائه ويتحول معه كل شئ إلى الأفضل.

قبل أي شيء.. المنزل من الخارج

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP منازل طوب White
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

نري هنا من الخارج المنزل الريقي القديم وهو مصمم بالطراز التقليدي السقف مائل وبلون أبيض جميل وبسيط ونلاحظ أيضاً الحديقة الواسعة حول المنزل والتي لم يتم استغلالها بعد, ودور المصمم هنا هو استغلال المساحة وإضافة التعديلات اللازمة ليتحول إلى منزل آخر أكثر جمالاً.

الخطوة الأولى.. سور بسيط يعطي مساحة أكبر

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP جدران طوب Beige
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

ترى هنا من زاوية أخرى أن هناك مساحة غير مستغلة بين المنزل والحديقة فقام المصمم هنا ببناء سور بالطوب الأحمر ليتم توسيع المنزل و وأيضاً المحافظة على الواجهة.

لم يغطى السور الجديد المساحة الخضراء كلها فلقد حرص المصمم على أن عملية توسيع المنزل  لا تأتي على حساب الطبيعة فلازالت الحديقة موجودة ويمكن الاستمتاع بها بعد التوسعة أيضاً.

شاهد المطبخ القديم قبل التجديد

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة طوب Orange
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

كان المطبخ القديم في مساحة صغيرة جداً وغير عملية إلى جانب سوء التوزيع والتهوية فهو مطبخ غير صحي تماماً برغم جمال المنزل من الخارج والطبيعة من حوله إلا أن تصميم المطبخ القديم كان سيئاً وأفسد المنظر الجمالي للمنزل.

ولكن لاحقاً سترون التغيير الذي تم به وكيف تحول هذا المطبخ لمكان صحي وآمن وأيضاً جميل.

بعد التجديد.. مطبخ نظيف وصحي

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP مطبخ White
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

والآن بعد أن تمت التوسعة بنجاح أصبح الفرق واضحاً بين الشكل القديم والجديد فأصبح لدينا مطبخ مرتب وصحي  بتهوية وإضاءة جيدة وبات لديه مساحة كافية لوضع مائدة طعام جديدة.

يفصل بين الغرفتين الثلاجة بشكل ذكي فقد وضعت في إطار صمم خصيصاً لحمايتها وأيضاً للفصل بين المطبخ وغرفة الطعام فأصبح  للمطبخ الآن باب مطل على الحديقة ونافذتين صغيرتين يدخل من خلالهما ضوء الشمس لإضاءة المطبخ ومنحه إطلالة أكثر جمالاً

ويمكننا أن نلاحظ هنا حرص المصمم علي توفير طاولة خشبية بين الثلاجة والحائط يمكن استغلالها لوضع الطعام عليها قبل نقله إلى غرفة السفرة في الجهة الأخرى.

بمائدة الطعام.. يكتمل سحر المطبخ

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

هنا نري مائدة اللطعام  في مكان مميز, فهي بجانب الباب المطل على الحديقة فلا يوجد أجمل من تناول الطعام أثناء مشاهدة هذا المنظر الطبيعي الخلاب.

كما نرى هنا المائدة عملية ومتوسطة الحجم تكفي لستة أفراد واختار المصمم لها اللون الأبيض وهو المناسب للمنزل وزينها بفرش على الطراز البلدي المبهج.

لقراءة المزيد اتبع المقال التالي :البيت المهجور يتحول إلى لؤلؤة بيضاء أنيقة.

منزل ببصمة ريفية
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