سور بسيط سيغير هذا المنزل

جولتنا اليوم في ولاية لابلاتا بالأرجنتين سنذهب إلى منزل ريفي قديم سيتم تعديليه وتحويل المطبخ الصغير غير الصحي به إلى مطبخ عملي على الطراز الحديث وإضافة غرفة سفرة إلى جانب المطبخ وخلق مساحة أكبر وأوسع ليحصل كل من في المنزل على الخصوصية التي يحتاجها.
في خطوات بسيطة يتحول المنزل لمنزل آخر تماماً بفصل سور صغير سيتم بنائه ويتحول معه كل شئ إلى الأفضل.
نري هنا من الخارج المنزل الريقي القديم وهو مصمم بالطراز التقليدي السقف مائل وبلون أبيض جميل وبسيط ونلاحظ أيضاً الحديقة الواسعة حول المنزل والتي لم يتم استغلالها بعد, ودور المصمم هنا هو استغلال المساحة وإضافة التعديلات اللازمة ليتحول إلى منزل آخر أكثر جمالاً.
ترى هنا من زاوية أخرى أن هناك مساحة غير مستغلة بين المنزل والحديقة فقام المصمم هنا ببناء سور بالطوب الأحمر ليتم توسيع المنزل و وأيضاً المحافظة على الواجهة.
لم يغطى السور الجديد المساحة الخضراء كلها فلقد حرص المصمم على أن عملية توسيع المنزل لا تأتي على حساب الطبيعة فلازالت الحديقة موجودة ويمكن الاستمتاع بها بعد التوسعة أيضاً.
كان المطبخ القديم في مساحة صغيرة جداً وغير عملية إلى جانب سوء التوزيع والتهوية فهو مطبخ غير صحي تماماً برغم جمال المنزل من الخارج والطبيعة من حوله إلا أن تصميم المطبخ القديم كان سيئاً وأفسد المنظر الجمالي للمنزل.
ولكن لاحقاً سترون التغيير الذي تم به وكيف تحول هذا المطبخ لمكان صحي وآمن وأيضاً جميل.
والآن بعد أن تمت التوسعة بنجاح أصبح الفرق واضحاً بين الشكل القديم والجديد فأصبح لدينا مطبخ مرتب وصحي بتهوية وإضاءة جيدة وبات لديه مساحة كافية لوضع مائدة طعام جديدة.
يفصل بين الغرفتين الثلاجة بشكل ذكي فقد وضعت في إطار صمم خصيصاً لحمايتها وأيضاً للفصل بين المطبخ وغرفة الطعام فأصبح للمطبخ الآن باب مطل على الحديقة ونافذتين صغيرتين يدخل من خلالهما ضوء الشمس لإضاءة المطبخ ومنحه إطلالة أكثر جمالاً
ويمكننا أن نلاحظ هنا حرص المصمم علي توفير طاولة خشبية بين الثلاجة والحائط يمكن استغلالها لوضع الطعام عليها قبل نقله إلى غرفة السفرة في الجهة الأخرى.
هنا نري مائدة اللطعام في مكان مميز, فهي بجانب الباب المطل على الحديقة فلا يوجد أجمل من تناول الطعام أثناء مشاهدة هذا المنظر الطبيعي الخلاب.
كما نرى هنا المائدة عملية ومتوسطة الحجم تكفي لستة أفراد واختار المصمم لها اللون الأبيض وهو المناسب للمنزل وزينها بفرش على الطراز البلدي المبهج.
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