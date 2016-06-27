حديقتك والاحجار حكاية جمال لاينتهي

اللون الأخضر لون يبعث دائما على الراحة والطمأنينة، ويمكنك الاستمتاع به في منزلك في بلكون مليء بأنواع مختلفة من أحواض الزرع والأزهار وبعض الشجيرات او في حديقة عشبية صغيرة كانت او كبيرة فيها كل ما لذ وطاب من النباتات، ونحلات تدور عليها لجمع العسل وعصافير تجعلك تستيقظ كل صباح على تغاريدها، فماذا لو جعلت من حديقتك مكان ليس فقط للون الأخضر انما للون الحجر!!!

سنتعرف في هذا المقال على بعض التصاميم الحجرية لحديقتك لتزيدها جمال وتميز ومتعة.