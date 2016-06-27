حديقتك والاحجار حكاية جمال لاينتهي

اللون الأخضر لون يبعث دائما على الراحة والطمأنينة، ويمكنك الاستمتاع به في منزلك في بلكون مليء بأنواع مختلفة من أحواض الزرع والأزهار وبعض الشجيرات او في حديقة عشبية صغيرة كانت او كبيرة فيها كل ما لذ وطاب من النباتات، ونحلات تدور عليها لجمع العسل وعصافير تجعلك تستيقظ كل صباح على تغاريدها، فماذا لو جعلت من حديقتك مكان ليس فقط للون الأخضر انما للون الحجر!!!
سنتعرف في هذا المقال على بعض التصاميم الحجرية لحديقتك لتزيدها جمال وتميز ومتعة.
يزرع المهندس الزراعي الأشجار في الحديقة، يقلمها الفني الزراعي بشكل كروي مميز، يضع مهندس المساحات الخارجية حصى بلون رمادي غامق وأحجار كروية كبيرة بلون رمادي فاتح محيطة بالأشجار. ومن خلال تضارب اللون الرمادي للأحجار واللون الأخضر للأشجار مع الخلفية الفاتحة للحديقة المتمثلة بالسقف الأبيض والأرضية الرمادية الفاتحة يظهر جمال وقوة اللون الأخضر المريح.
في هذا التصميم الحجري للحديقة ستشعر انك في الطبيعة أو في بالقرب سفح جبل حجري، بدرجات حجرية موضوعه بشكل عفوي وبأحجام مختلفة بلون بني محمر، تنتشر بينها نباتات من إكليل الجبل مقوي الذاكرة إلى نبات الميرمية الذي ينظم عملية الهضم ونبات الجمال اللافندر برائحته العطرية الساحرة، ويمكنك وضع كرسي استرخاء لتستمتع بشرب شاي الأخضر وتنعم بصحة جيدة.
الصباريات هي بالعادة نباتات صحراوية ولكن لها جمالية خاصة ومختلفة وأيضا لها أشكال والوان مميزة، ومن تسميتها فهي نباتات تصبر على شرب الماء لذلك هي نباتات سهلة العناية وبالمقابل تعطيك جمالية مختلفة، نصيحتي لك خصص جزء من حديقتك لزراعة بعض الصباريات بفرشة من الحجر والحصى بلون غامق وبلوحات صغيرة يمكنك تسمية كل صبارة على حدا لتبدو وكأنها نباتاتك المدللة.
اجعل حديقتك عالمية، ازرع فيها من كل دولة نوع شجري مختلف بما يتناسب مع طبيعة الطقس وطبيعة التربة، وبوضع حجر ابيض ضخم بين تلك الأشجار و حجارة أخرى بالوان ترابية مختلفة ستخلق طبيعة خاصة لحديقتك .
حديقة حجرية بلون رمادي ومحاطة بحائط حجري
عبارة عن شبك حديدي يحيط بأحجار بلون رمادي أيضا، تظهر فجأة شجرة من العدم بلون اخضر غامق وحيدة ولكنا قوية بلونها الأخضر الجذاب القوي الساحر والمريح للأعصاب.
أنصحك عزيزي عند اختيار هذا التصميم انتبه إلى اختيار الشبك المتين والصلب لحفظ الأحجار.
الحجر والشجر، السماء والأرض، الهواء والعنصر الأهم لتصبح حديقتك الأكمل هو الماء، وخاصة اذا كان هذا الماء اخضر ليس كلون إنما بسبب انعكاس لون أشجار حديقتك الخضراء، سيخلق جو من السلام والراحة النفسية.
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