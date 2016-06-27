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مميزات الأسقف الخشبية في أفنية المنازل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Correa + Estévez Arquitectura - Vivienda en Ifara, CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA بلكونة أو شرفة
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الخشب خامة طبيعية، متينة وجميلة، صامدة أمام عنصر الزمن. تتغير خامات البناء من مكان لمكان و من مناخ لمناخ و من زمن لزمن و يبقى الخشب متربع على عرش البناء كواحد من أكثر الخامات إستخداماً لأسباب عديدة. 

ولهذه الأسباب يتم إستخدامه داخل وخارج المنزل على حد سواء، كما يكثر إستخدامه كسقف للمساحات الخارخية للمنازل، تعالوا نتعرف معاً على أسباب إختيارو تفوق الأخشاب كخامة لبناء أسقف المساحات الخارجية من أفنية و شرفات.

الشكل الأنيق

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura بلكونة أو شرفة
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

الخشب يأتي بأنواع عديدة وأشكال أكثر، فشكل نقشة سطحة يختلف من نوع للآخر، و لكن مما لاشك فيه أن بمجرد دهانه مع السماح لنقشة سطحه الطبيعية بأن تظهر سوف تحصل على شكل نهائي رائع.

أنظر لشكل المظلة الخشبية فوق هذا الفناء والتي تظهر مع ألوان المنزل الأبيض و الخضرة في الحديقة كلوحة فنية متباينة، فهذا السقف أخذ الشكل الخارجي للفناء لمستوى آخروخلق فراغاً مناسب مرحباً لإستقبال الضيوف والإستمتاع بالفناء الخارجي.

النعومة

Correa + Estévez Arquitectura - Vivienda en Ifara, CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA بلكونة أو شرفة
CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA

CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA
CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA
CORREA + ESTEVEZ ARQUITECTURA

سطح الخشب خشن بطبيعتة و لكن مع بعض الصنفرة سوف تحصل على سطح ناعم كالحرير، يمكنك إستخدام هذا الخشب الناعم في العديد من الإستخدامات من الأرضيات و الأسقف، كما أنها تستخدم بكثرة أيضاً في الأثاث.

في هذا المثال يظهر السقف الخشبي بلونه البني و بنقشاته المستقيمة، وألوانه المختلفة، فيظهر كعنصر جميل وحيوي و خاصة مع الخلفية الصخرية للمنزل.

المتانة

Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

الأخشاب خامات قوية و متينة فهي تستعمل في البناء كعنصرإنشائي منذ ألاف السنين، فتكون المباني القديمة الموجودة في يومنا هذا شاهداً على متانة و صلابة الأخشاب و قدرتها على التحمل.

في هذا المثال يظهر إستخدام الأخشاب كعنصر إنشائي، فهي ليست فقط منظر جميل و لكن أيضاً تعتير من أفضل الخامات للعمل بها من حيث الصلابة كما أنها تخلق فراغ مرحب لكل زائريه.

الدفئ

Proyecto PH Las Flores, Basch Arquitectos Basch Arquitectos بلكونة أو شرفة
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

الأخشاب تعطي إحساس بالدفئ داخل المنازل ولكنها ليست تقتصر على الإحساس فحسب، فهي خامة ذات خصائص حرارية تجعلها خامة مناسبة للمنازل، فهي دافئة شتاءاً، باردة صيفاً كما أنها تنقي البيئة و تضبط درجة الرطوبة اذا تم معالجتها بشكل صحيح.

في هذا المثال، إستخدم الخشب في السقف، في الأرضية، كما أستخدمها أيضاً كقطاع رأسي و سورليحصل على خصوصية في الشرفة، كما أنه مناسب كدعامة للنباتات المتسلقة. فالأخشاب أكسبت الشرفة روح خاصة، و جعلها متحدة مع الطبيعة الخلابة بعيداً عن المدينة و ضوضاءها.

تتماشى مع الخامات الأخرى

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

تتميز الأخشاب بقدرتها على التماشي مع الخامات الأخرى، مثل الخرسانة و الزجاج. على الرغم من أنه غير مرتبط بزمن معين ولكنه له قدرة غريبة على التكيف مع الخامات الأخرى.

في هذا المثال تجلى بوضوح تناسق الخشب مع الزجاج، ليقرب من الطبيعة بشكل أكبر، فالخشب لونة و ملمسة يتناسبان مع اللون الأخضر و الزجاج كان نافذة للإستمتاع بالمنظر الخلاب للأشجار والسماء من داخل منزلك وكأنك جزء من الطبيعة. وبذلك فشكلت الخامتين سوياً شخصية فريدة للمكان.

خامة ثرية

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos بلكونة أو شرفة
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

من مميزات الخشب أنه يتماشى مع كل الألوان و الأشكال والطرازات، مودرن كان أو كلاسيك أو اسكندينافي أو ريفي، إلخ.

في هذا المثال يظهر الفناء الخشبي كطبقتين من الخشب بينهما فراغ، الخشب كله من اللون البني الداكن و الذي يتباين بشكل رائع و أنيق مع الأثاث الأبيض متحدياً عنصر الزمن.

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المرونة

Penhouse GB (2010), Weber Arquitectos Weber Arquitectos بلكونة أو شرفة خشب
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

من مميزات الخشب أنه  قابل للإنحناء او الثني عن طريق التعرض إلى الحرارة، الرطوبة أو الضغط. ليست كل الأنواع بالطبع قابلة للثني ولكنها ميزة من مميزات الخشب الطري خاصة. 

في هذا المثال تظهرالمرونة، حيث أن السقف الخشبي يلتف حول الغرفة ويحتضن الفراغ ليكون حائط أيضاً متصل بالسقف بخفة ودفئ، فالإنحناء يعطي شكل ديكوري أنيق كما أنه يوفر راحة  نفسية أيضاً.

إعادة إستخدامة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أن أسعار الأخشاب عالية و لكن يمكنك الحصول على بديل إقتصادي بإعادة إستخدامه. و دهانه بلونك المفضل.

كمرات الخشب في هذا المثال تبدو قديمة بعض الشئ لونها الخشبي الأصفر تم الحفاظ و التأكيد عليه مع السقف الأبيض في الخلفية و الذي يعزز الطراز الريفي القديم، كما أنه يعطي إحساس  بالتباين في ألوان الفراغ، و أيضاً إحساس بالإحتواء. 

التظليل

Casa en Valle de Bravo, Revah Arqs Revah Arqs بلكونة أو شرفة
Revah Arqs

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

تركيب الأسقف الخشبية ليست صعبة، في بعض الأحيان يتم بنائها بعد الإنتهاء من عملية البناء الخاصة بالمبنى. فأيا كانت مساحة الشرفة يمكنك دائماً إختيار مساحة لتكون مغطاه وإختيار السقف الخشبي المناسب لهذه المساحة. ففي هذا المثال تم إستخدام مظلة ذات شكل أنيق لتحجب الشمس و إستغلال الفراغ أقصى إستغلال.

الخصوصية

homify منزل جاهز للتركيب خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

الخشب ليس فقط عازلاً للحرارة و لكنه أيضاً عازلا جيداً للصوت و الازعاج، مما يعطي حرية لخلق فراغات خاصة خارج المنزل.

هذا المثال عبارة عن مكعب من الخشب، حيث أنه مكون للارضيه الحوائط و أيضاً للسقف، يتحلى به كرسين هزاز و مصباح أرضية كلاهما باللون الأبيض وعلى طراز مودرن فيظهروا جمال الخشب و روعته.

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