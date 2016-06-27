مميزات الأسقف الخشبية في أفنية المنازل

الخشب خامة طبيعية، متينة وجميلة، صامدة أمام عنصر الزمن. تتغير خامات البناء من مكان لمكان و من مناخ لمناخ و من زمن لزمن و يبقى الخشب متربع على عرش البناء كواحد من أكثر الخامات إستخداماً لأسباب عديدة.

ولهذه الأسباب يتم إستخدامه داخل وخارج المنزل على حد سواء، كما يكثر إستخدامه كسقف للمساحات الخارخية للمنازل، تعالوا نتعرف معاً على أسباب إختيارو تفوق الأخشاب كخامة لبناء أسقف المساحات الخارجية من أفنية و شرفات.