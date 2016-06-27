مميزات الأسقف الخشبية في أفنية المنازل

الخشب خامة طبيعية، متينة وجميلة، صامدة أمام عنصر الزمن. تتغير خامات البناء من مكان لمكان و من مناخ لمناخ و من زمن لزمن و يبقى الخشب متربع على عرش البناء كواحد من أكثر الخامات إستخداماً لأسباب عديدة.
ولهذه الأسباب يتم إستخدامه داخل وخارج المنزل على حد سواء، كما يكثر إستخدامه كسقف للمساحات الخارخية للمنازل، تعالوا نتعرف معاً على أسباب إختيارو تفوق الأخشاب كخامة لبناء أسقف المساحات الخارجية من أفنية و شرفات.
الخشب يأتي بأنواع عديدة وأشكال أكثر، فشكل نقشة سطحة يختلف من نوع للآخر، و لكن مما لاشك فيه أن بمجرد دهانه مع السماح لنقشة سطحه الطبيعية بأن تظهر سوف تحصل على شكل نهائي رائع.
أنظر لشكل المظلة الخشبية فوق هذا الفناء والتي تظهر مع ألوان المنزل الأبيض و الخضرة في الحديقة كلوحة فنية متباينة، فهذا السقف أخذ الشكل الخارجي للفناء لمستوى آخروخلق فراغاً مناسب مرحباً لإستقبال الضيوف والإستمتاع بالفناء الخارجي.
سطح الخشب خشن بطبيعتة و لكن مع بعض الصنفرة سوف تحصل على سطح ناعم كالحرير، يمكنك إستخدام هذا الخشب الناعم في العديد من الإستخدامات من الأرضيات و الأسقف، كما أنها تستخدم بكثرة أيضاً في الأثاث.
في هذا المثال يظهر السقف الخشبي بلونه البني و بنقشاته المستقيمة، وألوانه المختلفة، فيظهر كعنصر جميل وحيوي و خاصة مع الخلفية الصخرية للمنزل.
الأخشاب خامات قوية و متينة فهي تستعمل في البناء كعنصرإنشائي منذ ألاف السنين، فتكون المباني القديمة الموجودة في يومنا هذا شاهداً على متانة و صلابة الأخشاب و قدرتها على التحمل.
في هذا المثال يظهر إستخدام الأخشاب كعنصر إنشائي، فهي ليست فقط منظر جميل و لكن أيضاً تعتير من أفضل الخامات للعمل بها من حيث الصلابة كما أنها تخلق فراغ مرحب لكل زائريه.
الأخشاب تعطي إحساس بالدفئ داخل المنازل ولكنها ليست تقتصر على الإحساس فحسب، فهي خامة ذات خصائص حرارية تجعلها خامة مناسبة للمنازل، فهي دافئة شتاءاً، باردة صيفاً كما أنها تنقي البيئة و تضبط درجة الرطوبة اذا تم معالجتها بشكل صحيح.
في هذا المثال، إستخدم الخشب في السقف، في الأرضية، كما أستخدمها أيضاً كقطاع رأسي و سورليحصل على خصوصية في الشرفة، كما أنه مناسب كدعامة للنباتات المتسلقة. فالأخشاب أكسبت الشرفة روح خاصة، و جعلها متحدة مع الطبيعة الخلابة بعيداً عن المدينة و ضوضاءها.
تتميز الأخشاب بقدرتها على التماشي مع الخامات الأخرى، مثل الخرسانة و الزجاج. على الرغم من أنه غير مرتبط بزمن معين ولكنه له قدرة غريبة على التكيف مع الخامات الأخرى.
في هذا المثال تجلى بوضوح تناسق الخشب مع الزجاج، ليقرب من الطبيعة بشكل أكبر، فالخشب لونة و ملمسة يتناسبان مع اللون الأخضر و الزجاج كان نافذة للإستمتاع بالمنظر الخلاب للأشجار والسماء من داخل منزلك وكأنك جزء من الطبيعة. وبذلك فشكلت الخامتين سوياً شخصية فريدة للمكان.
من مميزات الخشب أنه يتماشى مع كل الألوان و الأشكال والطرازات، مودرن كان أو كلاسيك أو اسكندينافي أو ريفي، إلخ.
في هذا المثال يظهر الفناء الخشبي كطبقتين من الخشب بينهما فراغ، الخشب كله من اللون البني الداكن و الذي يتباين بشكل رائع و أنيق مع الأثاث الأبيض متحدياً عنصر الزمن.
من مميزات الخشب أنه قابل للإنحناء او الثني عن طريق التعرض إلى الحرارة، الرطوبة أو الضغط. ليست كل الأنواع بالطبع قابلة للثني ولكنها ميزة من مميزات الخشب الطري خاصة.
في هذا المثال تظهرالمرونة، حيث أن السقف الخشبي يلتف حول الغرفة ويحتضن الفراغ ليكون حائط أيضاً متصل بالسقف بخفة ودفئ، فالإنحناء يعطي شكل ديكوري أنيق كما أنه يوفر راحة نفسية أيضاً.
على الرغم من أن أسعار الأخشاب عالية و لكن يمكنك الحصول على بديل إقتصادي بإعادة إستخدامه. و دهانه بلونك المفضل.
كمرات الخشب في هذا المثال تبدو قديمة بعض الشئ لونها الخشبي الأصفر تم الحفاظ و التأكيد عليه مع السقف الأبيض في الخلفية و الذي يعزز الطراز الريفي القديم، كما أنه يعطي إحساس بالتباين في ألوان الفراغ، و أيضاً إحساس بالإحتواء.
الخشب ليس فقط عازلاً للحرارة و لكنه أيضاً عازلا جيداً للصوت و الازعاج، مما يعطي حرية لخلق فراغات خاصة خارج المنزل.
هذا المثال عبارة عن مكعب من الخشب، حيث أنه مكون للارضيه الحوائط و أيضاً للسقف، يتحلى به كرسين هزاز و مصباح أرضية كلاهما باللون الأبيض وعلى طراز مودرن فيظهروا جمال الخشب و روعته.