غرفة معيشة مبهجة في فناؤك

عند تصميم منزل الأحلام علينا دائما أن نضع أمام أعيننا الأهداف من الإهتمام بالتصميمات الداخلية, ومن أول الأهداف التي نضعها في الحسبان أن يكون التصميم يسهل الحياة العملية اليومية, وكثيرا’ ما ننسى أسمى وأهم هدف من التصميمات الداخلية والديكور, وهو إدخال البهجة على الناس وجعل السعادة جزء رئيسيمن حياتنا اليومية.
ومن أكثر الأماكن ذات إستعداد مسبق لهذه السمة هو الفناء وما يشيهه من مساحة مفتوحة, ففيها أهم عناصر لإدخال البهجة. نجد فيها الهواء الطلق والسماء بصفائها ليلا ونهارا’.لنرى بعض النماذج لما نسميه من تصميم مبهج للفناء…
نلقى دائما من مزج الألوان فنا نجتمع جميعا علي جماله, والإختيارات اللانهائية تعطي إنطباعات لا حدود لها, ودائما ما نندهش حين نرى مزيج جديد من الألوان غير المتوقعة وهم في تجانس تام, هو حتما فن مبدع و مبهر فبإستطاعت الألوان فقط تغير مزاجك من سيء لسعيد والعكس والدراسات في هذا المجال كثيرو للغاية وما زالت النظريات في كيفية تأثير اللون في الديكور على سعادتنا تضاف إلى اليوم.
من السهل هنا أن تدرك أسباب ما جعل من هذا الفناء تصميم مبهج, فتأثير التباين بين الألوان واضح وصريح, فالإعتماد على إستخدام الألوان القوية المتباينة جعل من الفناء ركن يذهبه من يريد أن يحاط بالبهجة. يمكنك التعرف على كيفية تأثير الألوان على الحالة النفسية لديك في التصميم الداخلي عبر متابعة هذا المقال.
من قال أن اللهو والأجواء المرحة مخصصة فقط للأطفال؟ يمكنك أن تصمم فناؤك ليكون أجواء تجمع بين اللمسات العصرية وروح الطفولة المبهجة. فعلى سبيل المثال نجد أن هذا المجلس سر روح تصميمه المبهجه هو إختيار أثاث غير رسمية أو تقليدية مع تصميم أنيق, فبهذا يمكن للأطفال والكبار أيضا الإستمتاع بهذا الفناء على أكمل وجه لما يحتوي علي كل متطلبات التصميم الذي يشعرك بالسعادة. ماذا قد نحتاج أكثر من ذلك من الفناء؟
لإضفاء روح جميلة لفناؤك الغير مستغل يمكنك ببعض اللمسات الغيرتقليدية أن تجعل منه أكثر غرفة معيشة محبوبة في منزلك. تجاهل الإختيارات المعتادة لأن الكثير منا يحبذ دائما كل ما هو مختلف وفريد, فد قامت المصممة من ÉSSE ARQUITETURA E INTERIORES هنا بوضع أرجوحتين بدلا من الكراسي التقليدية لتحول الفناء من روحه الممله لبعض من الإثارة. هذا الإختيار موفق لأنه جمع بين كونه سبب للإسترخاء والسعادة, ونلاحظ أيضا إستخدام مواد بصورتها الطبيعية بدون معالجات من ما زاد من الفناء طاقة إيجابية.
من التوجهات الجديدة التي ظهرت في التصميمات الداخلية والخارجية هو الخلط بين أنماط وأشكال مختلفة, جاعلا’ الإختيارات لتصميم مجالا واسعا للإبداعات, فهذا الأسلوب قد حرر كثير من المصممين من القيود التقليدية. نجد في هذا التصميم المرح الكثير من التعدد في الألوان لدى الأقمشة وهذا أسلوب جديد في التصميم. أيضا نستطيع ملاحظة أن مع وضع البراويز مختلفة الأشكال وبعضهم فارغ وكلهم من النمط الكلاسيكي فقد حطم المصمم كل ما هو حاد و غير مبهج من مقاييس التصميم التقليدية.
هناك قاعدة في التصميم و في الأمور الحياتية أيضا’, وهو عندما تكون في شك أو تردد عليك العودة للمباديء الأساسية, فإذا تعسر عليك الأمر في إيجاد المساحات أو الإختيارات الغير تقليدية و لا تريد التنازل عن خلق أجواء سعيدة في فناءك فعد إلى أسلم حل وهو إحاطة الفناء بكثير من النباتات مع إختلاف أحجامها وأنواعها.
إذا أحببت المشاريع في هذا المقال فعليك متابعة تصاميم الحدائق بكل أنماطها.