غرفة معيشة مبهجة في فناؤك

عند تصميم منزل الأحلام علينا دائما أن نضع أمام أعيننا الأهداف من الإهتمام بالتصميمات الداخلية, ومن أول الأهداف التي نضعها في الحسبان أن يكون التصميم يسهل الحياة العملية اليومية, وكثيرا’ ما ننسى أسمى وأهم هدف من التصميمات الداخلية والديكور, وهو إدخال البهجة على الناس وجعل السعادة جزء رئيسيمن حياتنا اليومية.

ومن أكثر الأماكن ذات إستعداد مسبق لهذه السمة هو الفناء وما يشيهه من مساحة مفتوحة, ففيها أهم عناصر لإدخال البهجة. نجد فيها الهواء الطلق والسماء بصفائها ليلا ونهارا’.لنرى بعض النماذج لما نسميه من تصميم مبهج للفناء…