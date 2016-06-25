الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل وسط الطبيعة… تصميم مذهل!!!

Marwan Marwan
homify مسبح
Loading admin actions …

الجمال ليس ترفاً فقط بل ضرورة من ضرورات الحياة, فعندما يبدع المصمم في تصميم منزل بفن معماري راقي جداً, مع مراعاة طابع البيئة من حوله, فمن أهم العوامل التي يراعيها المصممون في التصميم أن يكون التصميم مناسب للبيئة المحيطة من حيث الألوان والمظهر الخارجي والديكورات الداخلية والخارجية.

فالمنزل هو مصمم من شخص يضع فيه ويجعل كل خبرته  وابدعاته لكى تظهر فى تصميمه ويبهر الجميع بافكارة والتناسق الذى يجمع بين جميع اجزاء المنزل, ولم يقتصر بنا المنزل فقط على انه مكان للمسكن, ولكن هو المكان الذي يُخلد فيه إلى الراحة ويكون متوفر فيه جميع سبل الأمان والخصوصية, وهذا يبدو لنا فى تصميم هذا المنزل وسط الطبيعة الساحرة في هذه المقالة. 

والان استعدوا لمشاهدة منزل من اجمل المنازل تصميماً, ومن أجمل المنازل إثارة. 

المظهر الخارجي للمنزل

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

من منّا لا يبحث عن مكان يغمره الهدوء والسكينة وسط الطبيعة الخلابة, وما اجمل ان يكون هذا المكان يتضمن مسبح رائع ويتوسط حديقة خضراء واسعة للتمكن من الراحة والاسترخاء, وتتميز بالخصوصية, وهذا كل ما نجده فى هذا البيت الرائع , الذى يحتوى على مسبح وحديقة كبيرة, ويتميز بالون الابيض حيث الهدوء ولكى يزيد ويكتمل به اناقته.

غرفة المعيشة المذهلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ويبدو لنا ان اللون الابيض لا يمتلك المنزل من الخارج فقط ولكن ايضا هو يمتلك المنزل من الداخل, ومع التنوع فى الالوان الفاتحة فى الاثاث والاكسسوارات والديكورات الداخلية المتناسقة مع المكان ككل, بالإضافة إلى إطلالة الغرفة بشكل مباشر من خلال نافذة كبيرة على حديقة المنزل الجميلة والمسبح المنعش, والجمال الذى يظهر من خلال النافذة والتي تعكسه على المنزل من الداخل. 

المنزل من الداخل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

روعة التصميم الداخلي لهذا المنزل لم تقتصر فقط على غرفة المعيشة والديكورات, بل نرى في هذ هالصورة المنزل من الداخل والممر الموصّل إلى الغرف الخاصة بالمنزل تمتلئ باللون الأبيض وأرضية الرخام الابيض الذى يعطى شعوراً بالإتساع وجمال للمكان, وبالاخص ان تكون الجدران ايضا ذو اللون الابيض.

غرفة النوم والإطلالة الساحرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مااجمل غرفة النوم التى تطل على حديقة المنزل  وحمام السباحة, وخاصة اذا كانت تضم نافذة كبيرة أيضاً وخاصة للوصول المباشر للخارج أو للمسبح, ومع اكتساب الغرفة لللون الابيض, ومفرش السرير الذى يتميز بالألوان الورديه المتنوعة الذى جعلت من الغرفة مظهراً مذهلاً.

غرفة النوم ذات الحمام الخاص

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

انظروا هذه غرفة اخرى وجزء اخر من المنزل لا يقل اناقة عن باقى اجزاء المنزل ولكن يزيده جمال ويبين تناسق اجزاء المنزل من الداخل, وتحتوى هذه الغرفة على حمام خاص بها.

الحمام الفاخر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وهذا حمام الغرفة الخاص, يظهر لنا بديكور واكسسوارات فاخرة ومميزة, فغير أنه يتميز بالخصوصية الكاملة فهو يظهر لنا أيضاً مدى اتساعه من خلال لون الجدران والمرآة الكبيرة التي تعكس مع تداخل الأضواء مظهر الحمام ليعظي شعوراً واقعياً بإتساع المكان وكبر حجمه.

الإنفراد والعصرية في بيت من اليابان
ما رأيك في التصميم الفاخر لهذا لمنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً