منزل وسط الطبيعة… تصميم مذهل!!!

الجمال ليس ترفاً فقط بل ضرورة من ضرورات الحياة, فعندما يبدع المصمم في تصميم منزل بفن معماري راقي جداً, مع مراعاة طابع البيئة من حوله, فمن أهم العوامل التي يراعيها المصممون في التصميم أن يكون التصميم مناسب للبيئة المحيطة من حيث الألوان والمظهر الخارجي والديكورات الداخلية والخارجية.
فالمنزل هو مصمم من شخص يضع فيه ويجعل كل خبرته وابدعاته لكى تظهر فى تصميمه ويبهر الجميع بافكارة والتناسق الذى يجمع بين جميع اجزاء المنزل, ولم يقتصر بنا المنزل فقط على انه مكان للمسكن, ولكن هو المكان الذي يُخلد فيه إلى الراحة ويكون متوفر فيه جميع سبل الأمان والخصوصية, وهذا يبدو لنا فى تصميم هذا المنزل وسط الطبيعة الساحرة في هذه المقالة.
والان استعدوا لمشاهدة منزل من اجمل المنازل تصميماً, ومن أجمل المنازل إثارة.
من منّا لا يبحث عن مكان يغمره الهدوء والسكينة وسط الطبيعة الخلابة, وما اجمل ان يكون هذا المكان يتضمن مسبح رائع ويتوسط حديقة خضراء واسعة للتمكن من الراحة والاسترخاء, وتتميز بالخصوصية, وهذا كل ما نجده فى هذا البيت الرائع , الذى يحتوى على مسبح وحديقة كبيرة, ويتميز بالون الابيض حيث الهدوء ولكى يزيد ويكتمل به اناقته.
ويبدو لنا ان اللون الابيض لا يمتلك المنزل من الخارج فقط ولكن ايضا هو يمتلك المنزل من الداخل, ومع التنوع فى الالوان الفاتحة فى الاثاث والاكسسوارات والديكورات الداخلية المتناسقة مع المكان ككل, بالإضافة إلى إطلالة الغرفة بشكل مباشر من خلال نافذة كبيرة على حديقة المنزل الجميلة والمسبح المنعش, والجمال الذى يظهر من خلال النافذة والتي تعكسه على المنزل من الداخل.
روعة التصميم الداخلي لهذا المنزل لم تقتصر فقط على غرفة المعيشة والديكورات, بل نرى في هذ هالصورة المنزل من الداخل والممر الموصّل إلى الغرف الخاصة بالمنزل تمتلئ باللون الأبيض وأرضية الرخام الابيض الذى يعطى شعوراً بالإتساع وجمال للمكان, وبالاخص ان تكون الجدران ايضا ذو اللون الابيض.
مااجمل غرفة النوم التى تطل على حديقة المنزل وحمام السباحة, وخاصة اذا كانت تضم نافذة كبيرة أيضاً وخاصة للوصول المباشر للخارج أو للمسبح, ومع اكتساب الغرفة لللون الابيض, ومفرش السرير الذى يتميز بالألوان الورديه المتنوعة الذى جعلت من الغرفة مظهراً مذهلاً.
انظروا هذه غرفة اخرى وجزء اخر من المنزل لا يقل اناقة عن باقى اجزاء المنزل ولكن يزيده جمال ويبين تناسق اجزاء المنزل من الداخل, وتحتوى هذه الغرفة على حمام خاص بها.