منزل ياباني تخترقه الأشجار

بالتأكيد شاهدت منازل كثيرة وسط الطبيعة الساحرة ربما وسط غابة أو حديقة كبيرة ولكن المختلف في هذا المنزل أن الطبيعة لا تحيطه فقط بل هي جزء منه.

فبدلاً من أن يزيل المصمم الأشجار ليبنيالمنزل وسط الطبيعية قرر أن يصمم فتحات مخصصة لتنطلق الأشجار بحرية من أسفل المنزل حتى تصل إلى السماء وبفتحات النوافذ المختلفة يصل ضوء الشمس الطيبعي أيضاً لكل أرجاء المنزل.

نأخذك في هذا المقال في جولة داخل المنزل الموجود في اليابان لتشاهد جمال التصميم وكيف جعلته الأشجار أجمل وأقرب إلى الطبيعة.