منزل ياباني تخترقه الأشجار

بالتأكيد شاهدت منازل كثيرة وسط الطبيعة الساحرة ربما وسط غابة أو حديقة كبيرة ولكن المختلف في هذا المنزل أن الطبيعة لا تحيطه فقط بل هي جزء منه.
فبدلاً من أن يزيل المصمم الأشجار ليبنيالمنزل وسط الطبيعية قرر أن يصمم فتحات مخصصة لتنطلق الأشجار بحرية من أسفل المنزل حتى تصل إلى السماء وبفتحات النوافذ المختلفة يصل ضوء الشمس الطيبعي أيضاً لكل أرجاء المنزل.
نأخذك في هذا المقال في جولة داخل المنزل الموجود في اليابان لتشاهد جمال التصميم وكيف جعلته الأشجار أجمل وأقرب إلى الطبيعة.
لن تحتاج إلى الخروج بعيداً للاستمتاع بالشمس والهواء الطبيعي فكل هذا أصبح ممكناً من داخل منزلك بفضل الشرفة العلوية في هذا التصميم ,فالشرفة هنا مرتفعة إلي الطابق الثاني وهذا يجعلها مواجهة للهواء .
والمميز أكثر هو تلك الفتحات في الأرضية الخشبية والتي سمحت للأشجار بأن تدخل إلي منزلك وتعطي ظل طبيعي إلي شرفتك إلي جانب الشكل الجمالى للمنزل كله .
بإلقاء النظرة الأولى داخل المنزل نلاحظ أن غرفة المعيشة مفتوحة على غرفة السفرة وأيضاً المطبخ مفتوح على الطراز الأمريكي.
نافذة الشرفة الزجاجية تسمح للشمس بالدخول إلى المنزل لينير بضوء الشمس الطبيعي في الصباح ولمنزل صحي أكثر وأختار المصمم أن تكون الأرضيات والأثاث من الخشب البني الفاتح ليتماشى مع طبيعة المنزل وسط الأشجار والطبيعة.
اختار المصمم أن تكون غرفة المعيشة مقابلة لباب الشرفة لتجلس وعلى يمينك المنظر الطبيعي الخلاب للأشجار وفي الحائط المقابل نافذة زجاجية عالية لتتمتع بضوء الشمس والتهوية وفي خصوصية كاملة.
الأثاث في الغرفة بسيط فهو مكون من كنبة بلون لبني فاتح مقسمة إلي ثلاث قطع ومجموعة من الوسائد الملونة بألوان زاهية حتى تكسر اللون البني الفاتح للمنزل بالإضافة إلى طاولة خشبية طويلة وبسيطة ولم ينسي المصمم الزرع في الداخل أيضاً فوضع قصرية زرع ضخمة بجانب التلفاز الأسود الأنيق.
تصميم المطبخ على الطراز الأمريكي المفتوح ولكنه مختلف قليلاً فصنبور المياه والحوض في الجانب المطل على ساحة المنزل فتستخدم الصنبور وأنت تري المنزل أمامك ووضع في إطار خشبي طويل ليحمي المنزل من المياه.
في الخلفية يوجد مجموعة من الأدراج بمقبض معدني لامع تحت طاولة أيضاً معدنية في نهايتها يوجد البوتاجاز لتتشعر وكأنهم قطعة واحدة .
الحمام هنا مختلف ربما ستفجأ أنه مكون من ثلاث غرف منفصلة فبرغم بساطة المنزل وتصميمه المفتوح إلا أن المصمم أعطي أهمية خاصة للحمام وقسمه إلى ثلاث غرف.
الأولي وهي ممر طويل به صنبور المياه والحوض وهو فوق وحدة بيضاء وفوقه مرأه زجاجية كبيرة لترى نفسك بوضوح وسهولة, وأخر المرر يوجد الجزء الأخر من الحمام وبه شباك صغير ومطل على الحديقة في الخارج.
أما الغرفة الثالثة والأكبر فهي للاستحمام ويوجد بها حوض استحمام كبير بعرض الغرفة وفوقه شباك واسع مطل على الحديقة أيضاً ,ميزة هذا التقسيم أنه يمكن لأكثر من شخص استخدام الحمام دون أي مشكلة فإذا ارضت أن تأخذ حمام طويل وهادئ فلا تقلق فقط أغلق الباب ويمكن لأي شخص يريد استخدام الحمام سريعا سيدخل ويخرج دون أت تشعر به أو يشعر بك.
صمم السلم في مكان مناسب فهو في الجزء الداخلي للمنزل ولا تتجاوز مساحته الحائط الفاصل بينه وبين غرفة المعيشة والسفرة فلن تنزعج بوجوده في المنزل ,أما الدرجات فهي خشبية بسيطة ومثبتة على إطار معدني طويل يصعد إلى الأعلى مباشرة.
والسلم أيضاً يطل على الحديقة والأشجار الخارجية أيضاً بفضل الباب الزجاجي الجرار والذي يمكنك أيضاً استخدامه للدخول والخروج من المنزل.
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