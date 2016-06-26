6 اساليب لمنزل بأناقة كبيرة وميزانية قليلة

أين هي القطعة الأغلى ثمنا التي أعطت غرفة المعيشة أناقتها؟ هل هي طاولة السفرة بأرجلها السوداء، او الستائر الطويلة بلون رمادي جذاب، ام هي الثريا غريبة التصميم بمصابيحها كالشموع، ام هو اللون الأصفر لبعض الكراسي وبعض الوسائد؟ هي ليست قطعة انما هو انسجام الألوان ووجود اللون المضاد بدون تكاليف كبيرة.