6 اساليب لمنزل بأناقة كبيرة وميزانية قليلة

انه من السهل تصميم منزل أنيق وجذاب وبميزانية كبيرة ولكن الأسهل هو تصميم منزل أنيق ومميز بميزانية قليلة، وهنا يكمن دور مهندس الديكور الذكي الذي يستيطع بخبرتة الواسعه ان يعرف كيف من خلال اساليب بسيطة أن يصمم منزل جميل دون ان تزعج جيبك. دعونا نستعرض بعض تلك الأساليب
اختيار ذكي لاستخدام الخشب في تصميم المنزل صحيح أن سعرة يختلف حسب النوعية ولكنه بشكل عام في متناول الجميع. مدخل المنزل الأنيق بإطار خشبي معتق يعطي لمسة مريحة ودافئة للمنزل يتناسب مع وجود مدفأة جدارية مع إضافة بعض الوسائد على الأرض بألوان دافئة.
لو تخيلنا هذا المطبخ بدون طاولة تحضير الطعام سيكون مطبخ بمساحة كبيرة غير مستخدمة، أما بوجود طاولة تحضير الطعام سنلاحظ أنها ليست فقط لتحضير الطعام إنما تستخدم ايضا كمكتبة لكتب الطبخ و مكان لإضافة بعض الاكسسورات، أي انها اضافت للمطبخ الخالي جمالية وبتكلفة معقولة.
احد أصدقائك نجار ويريد أن يصمم لك سرير غرفة النوم ولكن بشكل يجعلك تشعر بالسعادة والتميز، يصمم لك سرير بشكل دائرة!!
ومن خلال إضافة سجاد على الأرض بألوان ترابية تتناسب مع طبيعة الغرفة ذات السقف الخشبي والجدران الحجرية سيظهر سريرك المدور وكأنه كلف ميزانية كبيرة ولكن في الحقيقة انها مجرد لمسات بسيطة وتصميم مختلف.
أين هي القطعة الأغلى ثمنا التي أعطت غرفة المعيشة أناقتها؟ هل هي طاولة السفرة بأرجلها السوداء، او الستائر الطويلة بلون رمادي جذاب، ام هي الثريا غريبة التصميم بمصابيحها كالشموع، ام هو اللون الأصفر لبعض الكراسي وبعض الوسائد؟ هي ليست قطعة انما هو انسجام الألوان ووجود اللون المضاد بدون تكاليف كبيرة.
الاكسسورارت هي الأسلوب الأكثر بساطة وسهولة والأقل تكلفة، فباستخدام بعض الاكسسورات المميزة اللون أو الغريبة التصميم تستطيع إضافة لمسة أنيقة، فاللون التركوز لبعض التماثيل أو الخيزران لسلة الكتب أو حتى بعض اطارات الصور كلها أاساليب بسيطة بتكلفة قليلة لجعل منزلك يبدو بشكل اجمل.
بعد أن صممت غرفة المعيشة خاصتك، بقي لديك مساحة غير مستخدمة، يمكنك تصميمها بشكل بسيط ومميز بوضع كراسي خشب منخفضة وبشكل عرضي، وفرش الأرض بسجادة طولية تناسب لون الكراسي الخشبية وبمصابيح متدلية من السقف بشكل قطرات مطر وبشكل مميز ستحصل على جلسة إضافية ومميزة وبتكلفة لا تذكر.
ننصحك بقراءة المقال التالي 6 افكار لتقسيم منزلك بدون بناء جدران