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6 اساليب لمنزل بأناقة كبيرة وميزانية قليلة

Heba khlili Heba khlili
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens مطبخ
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انه من السهل تصميم منزل أنيق وجذاب وبميزانية كبيرة ولكن الأسهل هو تصميم منزل أنيق ومميز بميزانية قليلة، وهنا يكمن دور مهندس الديكور الذكي الذي يستيطع بخبرتة الواسعه ان يعرف كيف من خلال اساليب بسيطة أن يصمم منزل جميل دون ان تزعج جيبك. دعونا نستعرض بعض تلك الأساليب

الخشب الاختيار الافضل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار ذكي لاستخدام الخشب في تصميم المنزل صحيح أن سعرة يختلف حسب النوعية ولكنه بشكل عام في متناول الجميع. مدخل المنزل الأنيق بإطار خشبي معتق يعطي لمسة مريحة ودافئة للمنزل يتناسب مع وجود مدفأة جدارية مع إضافة بعض الوسائد على الأرض بألوان دافئة.

طاولة تحضير المطبخ

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

لو تخيلنا هذا المطبخ بدون طاولة تحضير الطعام سيكون مطبخ بمساحة كبيرة غير مستخدمة، أما بوجود طاولة تحضير الطعام سنلاحظ أنها ليست فقط لتحضير الطعام إنما تستخدم ايضا كمكتبة لكتب الطبخ و مكان لإضافة بعض الاكسسورات، أي انها اضافت للمطبخ الخالي جمالية وبتكلفة معقولة.

سرير مدور!!

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

احد أصدقائك نجار ويريد أن يصمم لك سرير غرفة النوم ولكن بشكل يجعلك تشعر بالسعادة والتميز، يصمم لك سرير بشكل دائرة!!
ومن خلال إضافة سجاد على الأرض بألوان ترابية تتناسب مع طبيعة الغرفة ذات السقف الخشبي والجدران الحجرية سيظهر سريرك المدور وكأنه كلف ميزانية كبيرة ولكن في الحقيقة انها مجرد لمسات بسيطة وتصميم مختلف.

لون الشمس في بيتي

L house, aandd architecture and design lab. aandd architecture and design lab. غرفة المعيشة
aandd architecture and design lab.

aandd architecture and design lab.
aandd architecture and design lab.
aandd architecture and design lab.

أين هي القطعة الأغلى ثمنا التي أعطت غرفة المعيشة أناقتها؟ هل هي طاولة السفرة بأرجلها السوداء، او الستائر الطويلة بلون رمادي جذاب، ام هي الثريا غريبة التصميم بمصابيحها كالشموع، ام هو اللون الأصفر لبعض الكراسي وبعض الوسائد؟ هي ليست قطعة انما هو انسجام الألوان ووجود اللون المضاد بدون تكاليف كبيرة.

اكسسوارات…

CASA PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali غرفة المعيشة
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

الاكسسورارت هي الأسلوب الأكثر بساطة وسهولة والأقل تكلفة، فباستخدام بعض الاكسسورات المميزة اللون أو الغريبة التصميم تستطيع إضافة لمسة أنيقة، فاللون التركوز لبعض التماثيل أو الخيزران لسلة الكتب أو حتى بعض اطارات الصور كلها أاساليب بسيطة بتكلفة قليلة لجعل منزلك يبدو بشكل اجمل.

جلسة اضافية

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

بعد أن صممت غرفة المعيشة خاصتك، بقي لديك مساحة غير مستخدمة، يمكنك تصميمها بشكل بسيط ومميز بوضع كراسي خشب منخفضة وبشكل عرضي، وفرش الأرض بسجادة طولية تناسب لون الكراسي الخشبية وبمصابيح متدلية من السقف بشكل قطرات مطر وبشكل مميز ستحصل على جلسة إضافية ومميزة وبتكلفة لا تذكر.

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