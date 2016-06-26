منزل الريفيرا الأبيض

جولتنا اليوم في منزل على الطراز المودرن، يحتوى على تفاصيل معمارية تعبرعن ذوق رفيع وفهم جيد للعمارة، منزل لعائلة لا تتنازل عن الراحة والأناقة و الجمال معاً. المنزل على مساحة 450 متر مربع في بورتو اليجري في البرازيل، منزل ثري في مدينة ثرية و مصمم بواسطة MARCOS BIAZUS ARQUITETURA E DESIGN.
تعالوا منا في جولة داخل المنزل لنرى بأنفسنا التفاصيل الأنيقة المعاصرة.
إذا نظرت إلى هذا المنزل من زواية مستوية سوف تجده منزلاً عادياً، ذو تصميم تقليدي وواجهة أنيقة و خفيفة، و لكن أنظر إلى المنزل من زاوبة مختلفة و سوف ترى تصميم فريد فهو ثورة على التقليدية. و يظهر هذا في الأسقف المائلة ذات زوايا حادة و في مظلة المدخل المنحية و التي تعمل كمظلة للسيارة.
الجميل في هذا التصميم هو ليس فقط شكله و لكن أيضاً وظيفة المظلات و التي تظهرفي تظليل فتحات الواجهة بالكامل و بالتالي فتقلل حدة الشمس و الحرارة الداخله إلى المنزل.
لون المنزل الأساسي هو اللون الأبيض و لكن أجزاء منه تأخذ تجاليد صخرية من الحجر بني اللون فيعمل على خلق تباين رائع للواجهه الخارجية.
بلاطات المدخل في الحديقة الأمامية رائعة فتأخذ أشكالاً هندسية وألوان محايدة لتوجه السير لزائري المنزل.
مثل الخارخ و فور دخولنا للمنزل نلاحظ أن الألوان المحايدة و الفاتحة تغلب على التصميم الداخلي، فيلفت نظرنا أن المدخل فراغ مضئ و يدل على نظافة و أناقة لا يمكن إنكارها.
يظهر أيضاً حضور كبير للصخورداخل المنزل، من جرانيت في السلالم، لأرضيات من البورسيلين أما الحوائط فهي مدهونة باللون الأبيض أو مكسية ورق حائط. الطراز مودرن، ويظهر ذلك بعدة عوامل من درجات السلم الظاهرة من باطن البسطة، إلى الدرابزين الزجاجي و الذي يحقق رؤية أكبر للفراغ بدون انقطاع، والنوافذ الكبيرة والتي تسمح بمرور أكبر قدر من الإضاءة للفراغ.
في غرفة المعيشة اول ما يلفت نظرنا تحت السلم هو المدفئة، تأخذ عرض الحائط، و مزينة من الجزء العلوي بورق حائط ذو ملمس، حيث أن به نقشات بارزة و غاطسة، أخشاب المدفئة مخبئة في أحد جوانب الحائط، فتعطي شكل جمالي كما أنه مكاناً عملياً للتخزين. في أسفل حائط المدفئة يوجد رفين من الجرانيت الأبيض ليكونوا بمثابة إنهاء أنيق للمدفئة.
الأثاث من اللون الكريمي، طاولة القهوة من اللون الأبيض، أما السجادة فلونها أبيض وأسود بنقشة مميزه لتكسر حدة الألوان الفاتحة، و أيضاً لكسر الحدة أستخدمت خدديات ذات لون أزرق فاتح.
الفراغ مفتوح و مضئ بشكل جيد بفضل الإضاءة الطبيعية الداخلة من خلال النافذة الكبيرة.
أما غرفة الطعام فهي مزيج بين الرقة والجمال، الأثاث بالكامل من اللون الأبيض و لكن الإختلاف في الملمس، فالطاولة لامعة أما الكراسي فهي مريحة و ولكنها مط. في غرفة الطعام البطل الحقيق هوالإضاءة، فالنجف ملفت جداً للنظركما أنه مثير.
الغرفة تطل على الفناء الخلفى فيعطي الجالس الفرصة للإستمتاع بالمناظر الجميلة أثناء تناول الطعام.
يظهر أمامنا الآن المطبخ، فهوعملي وأنيق، حيث يأخذ تصميمه شكلاً طولياً. أرضيته من بلاطات منقوشة نقشات جميلة. أما البار فهو مصمم بحيث يكون منطقة خدمة كما أنه جزء من المطبخ أيضاً، كراسي البار بيضاء اللون و سطح العمل من الجرانيت الرمادي.
أما غرفة المعيشة الخارجية فتفاجأنا بألوانها الأزرق مع الخشب البرتقالي، ألوان صريحة ومثيره ومتناسبة مع البيئة الخارجة بعيداً عن هدوء الألوان المحايدة في الداخل والذي يخلق بيئة مختلفة و راحة في التنوع كما أنه يكسر حدة اللون الابيض.
نبعد قليلاً لنرى الفناء الخلفى عن بعد، فنجد حمام سباحة رائع مع أجزاء من حديقة صغيرة حيث الأشجار والنباتات والزهزر الجميلة، فيصبح هذا الفناء فرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة الخارجيه.