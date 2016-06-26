منزل الريفيرا الأبيض

إذا نظرت إلى هذا المنزل من زواية مستوية سوف تجده منزلاً عادياً، ذو تصميم تقليدي وواجهة أنيقة و خفيفة، و لكن أنظر إلى المنزل من زاوبة مختلفة و سوف ترى تصميم فريد فهو ثورة على التقليدية. و يظهر هذا في الأسقف المائلة ذات زوايا حادة و في مظلة المدخل المنحية و التي تعمل كمظلة للسيارة.

الجميل في هذا التصميم هو ليس فقط شكله و لكن أيضاً وظيفة المظلات و التي تظهرفي تظليل فتحات الواجهة بالكامل و بالتالي فتقلل حدة الشمس و الحرارة الداخله إلى المنزل.

لون المنزل الأساسي هو اللون الأبيض و لكن أجزاء منه تأخذ تجاليد صخرية من الحجر بني اللون فيعمل على خلق تباين رائع للواجهه الخارجية.

بلاطات المدخل في الحديقة الأمامية رائعة فتأخذ أشكالاً هندسية وألوان محايدة لتوجه السير لزائري المنزل.