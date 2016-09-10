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منزل أبسط ما يكون !

Assem Elsherif Assem Elsherif
KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates الممر والمدخل
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سنذهب اليوم بعيداً إلى جزيرة هوكايدو باليابان لنشاهد تصميم منزل بسيط من طابق واحد فقط، تشتهر الجزيرة بهذا النوع من المنازل والتى قد تصل إلى ثلاث طوابق ولكن بنفس النمط البسيط.

المنزل بارتفاع بسيط جداً فقد بنى جزء منه تحت الأرض والأثاث أيضاً ولكن بلمسة جمالية أخرجت السحر من البساطة.

ليست على الأرض بل على سطح المنزل

KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates منازل
hiroshi kuno + associates

hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates

من النظرة الأولى ستعتقد أن السيدة والطفل يقفان على الأرض أمام المنزل ولكن الحقيقة عكس ذلك فهم الآن على سطح المنزل الأبيض البسيط، الذى  لا يتجاوز ارتفاعه مترين وذلك لأن جزء منه تحت سطح الأرض.

نرى هنا أيضاً بعض الألعاب الخاصة بالطفل على السطح المشار إيه، فيمكنه اللعب بهدوء وآمان تام حيث أن السطح منخفض جداً ومناسب للأطفال.

المنزل من نظرة أبعد

KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates منازل
hiroshi kuno + associates

hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates

هنا من بعيد نرى المنزل بالكامل فارتفاعه لا يتجاوز ارتفاع  الطابق الأرضى للمنازل المجاورة، وقد اختار المصمم اللون الأبيض للمنزل بأكمله وهو اللون المناسب لطبيعته البسيطة, والمنزل به نافذتين من الزجاج بحجم كبير لتستمتع بالحديقة الخضراء حول المنزل.

شكل المنزل الهندسي من الخارج بسيط جداً دون أى تعقيد فهو عبارة عن مستطيل أبيض طويل وسط مساحة خضراء جميلة تشعر وكأنه منزل لعبة للأطفال.

صغير من الخارج.. واسع من الداخل

KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates غرفة السفرة
hiroshi kuno + associates

hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates

أما المنزل من الداخل فليس صغيراً وذلك بفضل الجزء المبنى تحت الأرض حيث نلاحظ أن السقف مرتفعا كأى منزل طبيعي واختار المصمم أيضاً اللون الأبيض من الداخل ليعطى إحساس للعين أن المكان واسع وكبير.

الأثاث كله من الخشب ومتوسط الحجم فمائدة الطعام عليها أربعة كراسى بتصميمات مختلفة ومتنوعة ويوجد دولاب صغير جداً بثلاثة أدراج، وكذلك الأرضيات أيضاً من الخشب الفاتح الجميل للمسة طبيعية داخل المنزل.

نوافذ زجاجية في مستوى الحديقة

KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates منازل
hiroshi kuno + associates

hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates

النوافذ الزجاجية الصغيرة صممت في مستوى الحديقة فيمكنك التمتع بجمال الحديقة وأنت داخل المنزل حتى لو كنت في الطابق الأرضى، وتصميم النوافذ من الزجاج أيضاً يسمح لضوء الشمس الطبيعى بالمرور إلى داخل المنزل وإضاءته بالضوء الصحى.

سلم داخلى لتصعد للسطح

KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates الممر والمدخل
hiroshi kuno + associates

hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates
hiroshi kuno + associates

وهنا نلاحظ السلم الداخلى البسيط المصمم خصيصاً لتسعد إلى سطح المنزل، وهو من الخشب أيضاً بلون قريب من لون الأرضيات والأثاث فالنمط في هذا المنزل واحد كما لاحظنا وكذلك الألوان.

وأما درجات السلم فهي مثبتة على عمود أبيض متوسط الحجم والجزء الأخر مثبت مباشرة في الجدار الخشبى والذى تزينه صورة الأزهار فى البرواز الخشب في الأسفل.

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