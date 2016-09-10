منزل أبسط ما يكون !

سنذهب اليوم بعيداً إلى جزيرة هوكايدو باليابان لنشاهد تصميم منزل بسيط من طابق واحد فقط، تشتهر الجزيرة بهذا النوع من المنازل والتى قد تصل إلى ثلاث طوابق ولكن بنفس النمط البسيط.
المنزل بارتفاع بسيط جداً فقد بنى جزء منه تحت الأرض والأثاث أيضاً ولكن بلمسة جمالية أخرجت السحر من البساطة.
من النظرة الأولى ستعتقد أن السيدة والطفل يقفان على الأرض أمام المنزل ولكن الحقيقة عكس ذلك فهم الآن على سطح المنزل الأبيض البسيط، الذى لا يتجاوز ارتفاعه مترين وذلك لأن جزء منه تحت سطح الأرض.
نرى هنا أيضاً بعض الألعاب الخاصة بالطفل على السطح المشار إيه، فيمكنه اللعب بهدوء وآمان تام حيث أن السطح منخفض جداً ومناسب للأطفال.
هنا من بعيد نرى المنزل بالكامل فارتفاعه لا يتجاوز ارتفاع الطابق الأرضى للمنازل المجاورة، وقد اختار المصمم اللون الأبيض للمنزل بأكمله وهو اللون المناسب لطبيعته البسيطة, والمنزل به نافذتين من الزجاج بحجم كبير لتستمتع بالحديقة الخضراء حول المنزل.
شكل المنزل الهندسي من الخارج بسيط جداً دون أى تعقيد فهو عبارة عن مستطيل أبيض طويل وسط مساحة خضراء جميلة تشعر وكأنه منزل لعبة للأطفال.
أما المنزل من الداخل فليس صغيراً وذلك بفضل الجزء المبنى تحت الأرض حيث نلاحظ أن السقف مرتفعا كأى منزل طبيعي واختار المصمم أيضاً اللون الأبيض من الداخل ليعطى إحساس للعين أن المكان واسع وكبير.
الأثاث كله من الخشب ومتوسط الحجم فمائدة الطعام عليها أربعة كراسى بتصميمات مختلفة ومتنوعة ويوجد دولاب صغير جداً بثلاثة أدراج، وكذلك الأرضيات أيضاً من الخشب الفاتح الجميل للمسة طبيعية داخل المنزل.
النوافذ الزجاجية الصغيرة صممت في مستوى الحديقة فيمكنك التمتع بجمال الحديقة وأنت داخل المنزل حتى لو كنت في الطابق الأرضى، وتصميم النوافذ من الزجاج أيضاً يسمح لضوء الشمس الطبيعى بالمرور إلى داخل المنزل وإضاءته بالضوء الصحى.
وهنا نلاحظ السلم الداخلى البسيط المصمم خصيصاً لتسعد إلى سطح المنزل، وهو من الخشب أيضاً بلون قريب من لون الأرضيات والأثاث فالنمط في هذا المنزل واحد كما لاحظنا وكذلك الألوان.
وأما درجات السلم فهي مثبتة على عمود أبيض متوسط الحجم والجزء الأخر مثبت مباشرة في الجدار الخشبى والذى تزينه صورة الأزهار فى البرواز الخشب في الأسفل.
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