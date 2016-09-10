منزل أبسط ما يكون !

من النظرة الأولى ستعتقد أن السيدة والطفل يقفان على الأرض أمام المنزل ولكن الحقيقة عكس ذلك فهم الآن على سطح المنزل الأبيض البسيط، الذى لا يتجاوز ارتفاعه مترين وذلك لأن جزء منه تحت سطح الأرض.

نرى هنا أيضاً بعض الألعاب الخاصة بالطفل على السطح المشار إيه، فيمكنه اللعب بهدوء وآمان تام حيث أن السطح منخفض جداً ومناسب للأطفال.