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10 أفكار للمطابخ من تركيا

Marwa Hasan Marwa Hasan
Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON مطبخ
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المطابخ لم تعد فقط من أجل اعداد الطعام، فيتم إستخدامها كفراغات إجتماعية لتناول الطعام أو في حالة الفراغات المفتوحة حيث تكون جزء من المسطح.

جئنا لكم اليوم بعدد من المطابخ الأنيقة ذات طرز مختلفة، أفكار غير تقليدية من دولة تقليدية مثل تركيا.

قطعة من قصر

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. مطبخ
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

هذا المطبخ الفارهه ليس جزءاً من قصرعثماني و إنما هو مطبخ مصمم حديثاً على طراز كلاسيكي، ما يميزه هو الزخارف المدهونة باللون الذهبي على الخزانات و أيضاً على السقف، كما يتدلى من السقف نجف فخم ذهبي اللون. هذا المطبخ لمحبي الفخامة حيث أنه ملف جداً للأنظار ولكنه قد يكون مكلف بعض الشئ. 

طاولة الطعام في المطبخ أيضاً على الطراز الكلاسيكي حولها كراسي كلاسيكية من اللون البني الفاتح.

مطبخ من الطبيعة

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

هذا المطبخ رائع، فهو متناسق الألوان و موزون في الملمس و الشكل و حتى في التنوع بين الطرز المختلفة فهو مزيج من الطراز المودرن والتقليدي معاً.

أحد الحوائط مكسي بخامة الطوب الأبيض، أما الأرضية فكانت من الرخام باللون البيج بتشابيح جميلة

الخزانات تأخذ شكل حرف L أخذت اللون الأبيض، أما سطح العمل فهو من الخشب بلونه الطبيعي. غلق المطبخ طاولة من الخشب لتناول الطعام أو لتحضير الطعام من نفس خامة و لون سطح العمل و تنتهي بقاعدة من اللون الأبيض. كراسي الطاولة أيضاً من خامة الخشب ذات تصميم جميل.

الخزانات السفلية تبدو تقليدية و لكن دخل معها لون فضي واضح في الأجهزة مثل الثلاجة والشفاط كما تن إستخدام نفس اللون الفضي في عمل خزانات علوية و أرفف على حائط الطوب ليعمل تباين رائع في الألوان والخامات. المطبخ مزين في النهاية بسجادة تقليدية مصنوعة يدوياً ملونة لتعطي المطبخ لمسة لون فارقة و نظرة فريدة  من نوعها.

مطبخ البحر المتوسط

Kitchen LOLA 38 Hotel مطبخ
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

لإعداد طبق من أطباق البحرالمتوسط الشهية، وجب خلق بيئة مناسبة مث هذا المطبخ الملون بألوان زاهية و متباينة، و الذي هو واحد من أهم عناصر طراز البحر المتوسط، فأخذت خزاناته لوني البحر والأمواج، اللون الأزرق والأخضر. أما سطح العمل فكان من الكوريان الأبيض ليتناسب مع الألوان الرائعة، أما اللمسة الأخيرة فكانت في صالح بلاطات الأرضية ذات النقشة الرائعة و التي تتباين مع الجو العام للمطبخ.

مطبخ ذو نقطة بصرية

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. مطبخ
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

هذا المطبخ المودرن قد يبدو عادي جداً بخزناته بيضاء اللون بدون المقابض لولا النقطة البصرية الملفتة في وسط المطبخ بين الخزانتين، فهي فعلاً تعطي المطبخ روحاً جريئة و تكسر الملل.

طراز صناعي

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE مطبخ
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

هذا المطبخ الأنيق يصلح للمساحات الضيقة. كسيت أحد الحوائط بطوب أحمر مع العمود، أما الحائط الأخرفقد كسي ببلاطات منقوشة بنقشات مختلفة الشكل. و نهي الفراغ بسقف من الخشب تتدلى منه مصابيح من الزجاج الأسود بأشكال مختلفة. 

فكل هذ التفاصيل تتماشى جداً مع الثلاجة القديمة في مطبخ خزاناته تأخذ شكل حرف L، وسطح عمله من الخشب الفانح و يتنهي المطبخ بطاولة جميلة للخدمة تفصل بين غرفة المعيشة و المطبخ، يستند طرفها على عمود مفرغ شكله رائع و عليها كراسي بار أنيقة.

تأثير بصري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز هذا المطبخ هو التأثير البصري للبلاطات، فالأرضية من البلاطات أبيض و أسود على طراز ريترو، الحائط من بلاطات طوب أبيض أما السقف فهو من ألواح خشبية مستقيمة. يقطع الحائط بطولة رف خشبي كبير مزين بالأواني و اللوحات الفنية، فتخلق هذه التشكيلة من البلاطات شكل جمالي رائع.

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مطبخ على طراز الريف الاوروبي

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON مطبخ
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

هذا المطبخ الواسع والمزدحم بالتفاصيل مصمم على طراز الريف الأوروبي. فخزانات المطبخ لونها أخضر، وسطح العمل فمن الكوريان الأسود، أما الحائط خلف الخزانات فمزين ببلاطات صغيرة ملونة. والأرضية فهي من سييراميك بيج و مزين بسجادة يدوية الصنع.

السقف مزين ب3 كمرات من الخشب، منه يتدلى بعض الأشياء مثل سبت من الخوص و مصابيح تقليدية بعدة أشكال. كما أن الرفوف مزينة بأواني فخارية تبدو غريبة و لكنها تناسب المطبخ جداً.

مطبخ إنتقائي

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık مطبخ
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

هذا المطبخ إنتقائي معاصر يميل إلى الكلاسيكة، فورق الحائط على حائطين بلون داكن، أما الأرضية من اللون الابيض لكنها مغطاه بسجادة من اللون الرمادي. بالنسبة لخزانات المطبخ السفلية فتأخذ لون نبيتي، مزين بمقابض فضية لون الأجهزة الكهربائية، أما سطح العمل فهو من الرخام، أما الخزانات العلوية فمن اللون الأبيض اللامع و الذي يضئ المطبخ الداكن قليلاً.

وضعت طاولة جانبية من الكوريان الأسود اللامع حولها كراسي منجده من نفس النقشة على الحوائط. وحدة الإضاءة كلاسكية و لكنها أخذت لون أبيض فتغير شكلها التقليدي وأعطى الفراغ روحاً جديدة.

المطبخ الأحمر

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

المطبخعلى طراز مودرن، فأحد الحوائط من الطوب الأبيض كما هو الحال مع السقف و صف من الخزانات كلها من اللون الأبيض. حائط واحد من اللون الأحمر و لكن حدته كسرت بالنافذة البيضاء، أما الأرضية فهي من بلاطات أبيض و اسود على الطراز القديم. 

و اللمسة الأخيرة كانت في الاثاث، و الذي يحتوي على ثلاثي الألوان المستخدمة، الأبيض، الأحمر والأسود.

المطبخ الكلاسيكي

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık مطبخ
DerganÇARPAR Mimarlık

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

هنا شكل الخزانات على الطراز القديم،والخزانات العلوية من الزجاج بلون بيج فاتح. المطبخ واسع و خزاناته على الجانبين، كما يحتوي على جزيرة وسطى لتحضير الطعام. سطح العمل من الجرانيت البيج فيخلق إنسجام في المطبخ كأن الخزانات وسطح العمل جزء واحد. لذلك جائت الأرضية ذات البلاطات بالنقشة الجميلة لتكسر من رتابة الأثاث، كما وضعت لمسات أخيرة مثل النجف الكلاسيكي، و الستائر المسدلة من قماش شفاف لتزين باب الشرفة.

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