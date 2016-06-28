10 أفكار للمطابخ من تركيا

هذا المطبخ رائع، فهو متناسق الألوان و موزون في الملمس و الشكل و حتى في التنوع بين الطرز المختلفة فهو مزيج من الطراز المودرن والتقليدي معاً.

أحد الحوائط مكسي بخامة الطوب الأبيض، أما الأرضية فكانت من الرخام باللون البيج بتشابيح جميلة

الخزانات تأخذ شكل حرف L أخذت اللون الأبيض، أما سطح العمل فهو من الخشب بلونه الطبيعي. غلق المطبخ طاولة من الخشب لتناول الطعام أو لتحضير الطعام من نفس خامة و لون سطح العمل و تنتهي بقاعدة من اللون الأبيض. كراسي الطاولة أيضاً من خامة الخشب ذات تصميم جميل.

الخزانات السفلية تبدو تقليدية و لكن دخل معها لون فضي واضح في الأجهزة مثل الثلاجة والشفاط كما تن إستخدام نفس اللون الفضي في عمل خزانات علوية و أرفف على حائط الطوب ليعمل تباين رائع في الألوان والخامات. المطبخ مزين في النهاية بسجادة تقليدية مصنوعة يدوياً ملونة لتعطي المطبخ لمسة لون فارقة و نظرة فريدة من نوعها.