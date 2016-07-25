منزل طابع خاص للجو الحار

بعض الناس يفضلون العيش والحياة في الأماكن الهادئة البعيدة عن زحام المدينة وتكدس السيارات, فتجدهم أحياناً يفضلون الإبتعاد عن كل ذلك وقضاء وقت ممتع والإسترخاء في مكان منعزل ولكن في ذات الوقت مكان للراحة العصرية, ليس كالأماكن التقليدية المعروفة.
فنجد في هذه المقالة إستعراضاً لمنزل ذو طابع ريفي هادئ, بعيد عن الزحام والإزعاج, بل ويتميز بأنه وسط طبيعة ريفية هادئة, تساعد الشخص على الإستجمام الكامل في قضاء أفضل أوقات العطلات أو أجازات نهاية الأسبوع.
فهذا المنزل قد صمم ليتماشى مع الطبيعة البيئية التي حوله وفي ذات الوقت له طابع خاص بالديكورات العصرية والحديثة المنتشرة في داخله, فهو ليس كالمنازل الريفية التقليدية, بل هو يقع من الخارج في بيئة ريفية جميلة وهادئة, ويحتوي من الداخل على تصميم مبهر وعصري يتماشى مع المنازل الحديثة, وذلك تم أخذه في الإعتبار لكي لا يشعر أصحاب ذلك المنزل بالفرق بين منزلهم الخاص في المدينة وهذا المنزل الهادئ من حيث مستوى التصميم والديكورات.
في وسط البيئة الريفية الهادئة يقع هذ المنزل, وتحيطه الأشجار والخضرة من كل جانب, فهو يتميز باللون الأبيض الناصع مع ضوء الشمس المبهر في النهار الذي يعطي للمكان طابع مزدهر وجميل, خاصة في ظل وجود الأشجار والخضرة الطبيعية المحيطة.
عندما نبدأ في الحديث عن المنزل من الداخل, نبدأ بالمكان المميز له وهي جلسة صغيرة تملأها الأضواء الخفيفة بديكورات عصرية ممتعة, ليستطيع الشخص الإنسجام والتركيز في القراءة مثلاً أو التفكير أو حتى الإسترخاء.
المطبخ عنصر أساسي في المنزل, فما بالك أن يكون مصمم بنفس التصميمات العصرية مع وجود لمسات ديكورية جميلة, فنجد مثلاً في هذه الصورة الديكور الجميل المتمثل في الطاولة الخشبية الخاصة بالطعام والتي تقع في مسافة قريبة جداً من المطبخ, بل وتعطي شكلاً رائعاً متناسقاً مع طبيعة المنزل والأجواء الريفية, ولكن بصورة عصرية ذات ديكورات حديثة.
هذا الحمام الخاص جداً يتميز بالبانيو الكبير المنفرد في حمام بشكل مختلف وجديد, حيث نرى التصميم ذو الألوان الداكنة التي تغلب على الحمام, ويتوسطها البانيو الدائري الكبير ذو اللون الأبيض, بالإضافة أن الحمام يتمتع بالخصوصية الكاملة من خلال إطلالته المباشرة على الطبيعة الخارجية عن طريق نافذة صغيرة الحجم وطويلة لكي تساعد على تداخل ضوء الشمس بالمكان وفي ذات الوقت تشعر أصحاب ذلك المنزل بالخصوصية.
وبالرغم من أن المنزل ذو طابع ريفي وذو بيئة ريفية من الخارج, ولكن كما أشرنا أنه بديكور مختلف وحديث من الداخل, فهو لا يقل في مستوى تصميمه عن المنازل الفاخرة والحديثة المتواجدة في الأماكن السياحية, ولذلك فإننا نرى في هذه الصورة غرفة النوم الرئيسية والتي تتميز بتصميم رائع لا يختلف عن تصميمات الفيلات والمنازل ذات التصميمات العصرية, حيث نرى السرير الكبير ذو المفروشات ذات الألوان الهادئة مع ألوان الجدران والأرضية التي تتناسق فيما بينها مع ضوء الشمس المتداخل في الغرفة, هذا بالإضافة إلى وجود نافذة كبيرة ذات شرفة خاصة تطل مباشرةً على الأشجار والطبيعة الخارجية.
يكتمل التصميم الرائع لهذا المنزل عندما يحتوي على إستراحة سياحية فاخرة أمامها مسبح خاص بها, ويغطيها سقف خشبي من الأعلى, بالفعل يستطيع أصحاب ذلك المنزل قضاء أفضل الأوقات والعطلات في راحة وإستجمام داخلي وخارجي ذو خصوصية وبعيداً كل البعد عن التجمعات والزحام المتواجد في المدينة, حقاً إنه يوم الإسترخاء والإستمتاع الكامل.
بنفس المنظر الجميل والرائع لتلك الإستراحة السياحية بالنهار, نجد نفس المنظهر المبهج والهادئ في ذات الوقت لتلك الإستراحة بالليل, حيث يغطي الطابع الليلي مع الأضواء الخفيفة حول المكان تلك الإستراحة بشكل كامل, بل وإطلالة المسبح في الليل وإنعكاس الأضواء من المياة النقية الخاصة بالمسبح, تعطي شكلاً جذاباً وهادئاً وسط طبيعة ساحرة جميلة تساعد على قضاء يوم كامل من الراحة والإسترخاء خصوصاً إذا كان هذا اليوم يأتي في نهاية الأسبوع بعد فترة عمل شاقة.