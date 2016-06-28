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6 طرق مبتكرة لتقسيم المساحات

Marwan Marwan
Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
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توفير المساحة وتقسيمها أحد أهم العقبات التي تواجه بعض أصحاب المنازل المميزة في كيفية الإستفادة من تلك المساحات, فنجد في بعض المنازل ذات الأدوار العلوية تتميز بوجود بعض المساحات التي يمكن إستغلالها ليس فقط في التخزين أو ترتيب الأشياء, إنما نحتاج أحياناً لإستغلال تلك المساحات في إنشاء يمكن أن تتكون من مطبخ أو مائدة طعام أو غرفة نوم أو حتى غرفة إستراحة.

فتقسيم الغرف يحتاج وقت ومجهود, يمكن إستغلالهم عند التفكير في توفير المساحة اللازمة لتصميم غرفة كاملة بالتجهيزات الخاصة بها, كالمطبخ مثلاً أو غرفة النوم, فإننا نحتاج أن نفكر جيداً في كيفية تقسيم المطبخ بحيث يتم توفير السماحة اللازمة لوضع مائدة للطعام بجانب باقي أركان المطبخ, وهكذا الحال بالنسبة لغرفة النوم, فإننا يجب أن نفكر جيداً أيضاً في كيفية إختيار المكان المناسب لأثاث الغرفة من سرير والدولاب الخاص بالغرفة والمقاعد الخاصة إن وجدت.

ونحن في هذه المقالة نستعرض سوياً 6 طرق مبتكرة لكيفية تقسيم المساحات والإستفادة من كل أركان الغرفة في الأدوار العلوية, بل ونتحدث عن إمكانية الإستفادة من تلك المساحات في تقسيم غرفة مناسبة تصلح كغرفة كاملة للمقصود منها.

مائدة الطعام

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

حينما نتحدث عن تقسيم المساحات العلوية فيمكن أن يتم تقسيم المساحة بعمل مائدة طعام بشكل كلاسيكي أنيق تأخذ حيز جيد بالمكان مع إعتبار العوامل الأخرى من ترتيب وتنظيم المقاعد حول الطاولة المتوسطة الحجم التي تتميز بالطابع الخشبي الحديث.

المطبخ الحديث

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يمكن أيضاً تقسيم المساحات بشكل مبتكر بحيث تتسع الغرفة لتصميم مطبخ ذو تصميم حديث وفاخر, فيجب مراعاة تصميم المطبخ بجميع إمكانياته, من أثاث وأدوات وأرفف مختلفة لحفظ أدوات المطبخ من أطباق وغيرها, بالإضافة إلى وجود مائدة الطعام الصغيرة التي تساعد على إكمال الشكل وإعطاء رونق للمكان ككل في المساحة المتوفرة.

غرفة نوم

CASA COLINAS | UNQUILLO | VIVIENDA UNIFAMILIAR, ARQUETERRA ARQUETERRA غرفة نوم
ARQUETERRA

ARQUETERRA
ARQUETERRA
ARQUETERRA

يمكن تقسيم المساحات العلوية من خلال عمل غرفة نوم متوسطة الحجم, تحتوي على سرير كبير والمفروشات الخاصة بالغرفة ككل, من حيث الأرضية المفروشة, بجانب مقعد صغير, وبالإضافة إلى فاصل زجاجي غير شفاف يفصل بين الغرفة وبين الغرف المحيطة, وهذا ما يساعد على إعطاء خصوصية للغرفة.

غرفة المعيشة الصغيرة

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

عندما نريد أن نقوم بتقسيم غرفة مثل التي تظهر لنا في هذه الصورة, فإننا سنتحدث عن غرفة معيشة رائعة, مقسمة المساحة بين مكتبة ديكورية فاخرة, وجلسة إستراحة في شكل ركنة أسفل النافذة المطلة مباشرة على منظر خارجي رائع, بالإضافة إلى وجود طاولة متوسطة الحجم قد تسخدم في القراءة أو المذاكرة.

إستخدام الأزهار الطبيعية في التقسيم

Grüne Lofts, planugsgruppe agsn architekten GmbH planugsgruppe agsn architekten GmbH تصميم مساحات داخلية
planugsgruppe agsn architekten GmbH

planugsgruppe agsn architekten GmbH
planugsgruppe agsn architekten GmbH
planugsgruppe agsn architekten GmbH

إستغلال المساحات العلوية وتقسيمها على هيئة شجيرات وأزهار يعطي للمكان منظراً مبهجاً وطبيعياً, ويساعد في رسم ديكورات فنية للمنزل من الداخل, فإنتشار المناظر الطبيعية في المنزل وعلى المستوى العلوي للمنزل, يعطي منظراً ذو فن ديكوري جميل وإنطباع رائع للمكان.

غرفة النوم وإطلالة ساحرة

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

هذه الغرفة تتميز في تقسيمها بأنها تطل مباشرة على المناظر الطبيعية الساحرة, وهي تتميز بداخلها بوجود أدوات الغرفة الكاملة, من حيث السرير الكبير ودولاب تخزين كبير للغرفة, بمكن إستخدامه في تخزين جميع أشياء الغرفة من ملابس وغيرها, بالإضافة إلى التصميم العصري للغرفة من جدران صخرية وسقف خشبي يتماشى مع طبيعة تصميم الغرفة والإطلالة الطبيعية.

حديقتك والاحجار حكاية جمال لاينتهي
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