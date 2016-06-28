6 طرق مبتكرة لتقسيم المساحات

توفير المساحة وتقسيمها أحد أهم العقبات التي تواجه بعض أصحاب المنازل المميزة في كيفية الإستفادة من تلك المساحات, فنجد في بعض المنازل ذات الأدوار العلوية تتميز بوجود بعض المساحات التي يمكن إستغلالها ليس فقط في التخزين أو ترتيب الأشياء, إنما نحتاج أحياناً لإستغلال تلك المساحات في إنشاء يمكن أن تتكون من مطبخ أو مائدة طعام أو غرفة نوم أو حتى غرفة إستراحة.
فتقسيم الغرف يحتاج وقت ومجهود, يمكن إستغلالهم عند التفكير في توفير المساحة اللازمة لتصميم غرفة كاملة بالتجهيزات الخاصة بها, كالمطبخ مثلاً أو غرفة النوم, فإننا نحتاج أن نفكر جيداً في كيفية تقسيم المطبخ بحيث يتم توفير السماحة اللازمة لوضع مائدة للطعام بجانب باقي أركان المطبخ, وهكذا الحال بالنسبة لغرفة النوم, فإننا يجب أن نفكر جيداً أيضاً في كيفية إختيار المكان المناسب لأثاث الغرفة من سرير والدولاب الخاص بالغرفة والمقاعد الخاصة إن وجدت.
ونحن في هذه المقالة نستعرض سوياً 6 طرق مبتكرة لكيفية تقسيم المساحات والإستفادة من كل أركان الغرفة في الأدوار العلوية, بل ونتحدث عن إمكانية الإستفادة من تلك المساحات في تقسيم غرفة مناسبة تصلح كغرفة كاملة للمقصود منها.
حينما نتحدث عن تقسيم المساحات العلوية فيمكن أن يتم تقسيم المساحة بعمل مائدة طعام بشكل كلاسيكي أنيق تأخذ حيز جيد بالمكان مع إعتبار العوامل الأخرى من ترتيب وتنظيم المقاعد حول الطاولة المتوسطة الحجم التي تتميز بالطابع الخشبي الحديث.
يمكن أيضاً تقسيم المساحات بشكل مبتكر بحيث تتسع الغرفة لتصميم مطبخ ذو تصميم حديث وفاخر, فيجب مراعاة تصميم المطبخ بجميع إمكانياته, من أثاث وأدوات وأرفف مختلفة لحفظ أدوات المطبخ من أطباق وغيرها, بالإضافة إلى وجود مائدة الطعام الصغيرة التي تساعد على إكمال الشكل وإعطاء رونق للمكان ككل في المساحة المتوفرة.
يمكن تقسيم المساحات العلوية من خلال عمل غرفة نوم متوسطة الحجم, تحتوي على سرير كبير والمفروشات الخاصة بالغرفة ككل, من حيث الأرضية المفروشة, بجانب مقعد صغير, وبالإضافة إلى فاصل زجاجي غير شفاف يفصل بين الغرفة وبين الغرف المحيطة, وهذا ما يساعد على إعطاء خصوصية للغرفة.
عندما نريد أن نقوم بتقسيم غرفة مثل التي تظهر لنا في هذه الصورة, فإننا سنتحدث عن غرفة معيشة رائعة, مقسمة المساحة بين مكتبة ديكورية فاخرة, وجلسة إستراحة في شكل ركنة أسفل النافذة المطلة مباشرة على منظر خارجي رائع, بالإضافة إلى وجود طاولة متوسطة الحجم قد تسخدم في القراءة أو المذاكرة.
إستغلال المساحات العلوية وتقسيمها على هيئة شجيرات وأزهار يعطي للمكان منظراً مبهجاً وطبيعياً, ويساعد في رسم ديكورات فنية للمنزل من الداخل, فإنتشار المناظر الطبيعية في المنزل وعلى المستوى العلوي للمنزل, يعطي منظراً ذو فن ديكوري جميل وإنطباع رائع للمكان.
هذه الغرفة تتميز في تقسيمها بأنها تطل مباشرة على المناظر الطبيعية الساحرة, وهي تتميز بداخلها بوجود أدوات الغرفة الكاملة, من حيث السرير الكبير ودولاب تخزين كبير للغرفة, بمكن إستخدامه في تخزين جميع أشياء الغرفة من ملابس وغيرها, بالإضافة إلى التصميم العصري للغرفة من جدران صخرية وسقف خشبي يتماشى مع طبيعة تصميم الغرفة والإطلالة الطبيعية.