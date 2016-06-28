6 طرق مبتكرة لتقسيم المساحات

توفير المساحة وتقسيمها أحد أهم العقبات التي تواجه بعض أصحاب المنازل المميزة في كيفية الإستفادة من تلك المساحات, فنجد في بعض المنازل ذات الأدوار العلوية تتميز بوجود بعض المساحات التي يمكن إستغلالها ليس فقط في التخزين أو ترتيب الأشياء, إنما نحتاج أحياناً لإستغلال تلك المساحات في إنشاء يمكن أن تتكون من مطبخ أو مائدة طعام أو غرفة نوم أو حتى غرفة إستراحة.

فتقسيم الغرف يحتاج وقت ومجهود, يمكن إستغلالهم عند التفكير في توفير المساحة اللازمة لتصميم غرفة كاملة بالتجهيزات الخاصة بها, كالمطبخ مثلاً أو غرفة النوم, فإننا نحتاج أن نفكر جيداً في كيفية تقسيم المطبخ بحيث يتم توفير السماحة اللازمة لوضع مائدة للطعام بجانب باقي أركان المطبخ, وهكذا الحال بالنسبة لغرفة النوم, فإننا يجب أن نفكر جيداً أيضاً في كيفية إختيار المكان المناسب لأثاث الغرفة من سرير والدولاب الخاص بالغرفة والمقاعد الخاصة إن وجدت.

ونحن في هذه المقالة نستعرض سوياً 6 طرق مبتكرة لكيفية تقسيم المساحات والإستفادة من كل أركان الغرفة في الأدوار العلوية, بل ونتحدث عن إمكانية الإستفادة من تلك المساحات في تقسيم غرفة مناسبة تصلح كغرفة كاملة للمقصود منها.