منزل مذهل بكل المقاييس المعمارية!

حتى الركن الجانبي البسيط لم يسلم من جمال لمسات المصمم! يكمن هنا الجمال في مقدرة المصمم أن يستغل قطاعات الزجاج الخارجية في جعلها تبدو كالبرواز لمجلس في الركن الهادئ, مع إضافة لمسته بوضع كرسي مريح بجانبه إضاءة مسلطة جاعلا هذا الركن مثاليا للقراءة والإستجمام..

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