منزل مذهل بكل المقاييس المعمارية!

من المعروف أن العمارة هي أم الفنون لما لديها من قدرة على إدخال الجمال في حياة الناس, وبها أيضا يستطيع المعماري أن يعبر عن أفكاره والتأثير بها على الناس مباشرة
. ركد هذا الفن في بعض الأزمنة حين نسي المعماري قدرته الساحرة عل خلق جمال بهذا الشكل, ولكن في الآونة الأخيرة عادت روح الإبداع مجددا. في هذا البيت تستطيع رؤية هذه العبارة بكل وضوح وقوة, فهو منزل بلا شك إجتمعت فيه كل مكونات الجمال. إستطاع المعماري METROPOLE ARCHITECTS أن يصمم البيت بتجانس عجيب بين التصميم المعماري الخارجي والداخلي, بداية’ من المدخل حتى أصغر غرفة.
يكون دائما إتجاه إهتمام المعماري عند تصميم الواجهات الخارجية في واجهة المدخل فيبرزوا المدخل بتصميم مميز, لأن هذا يعطي أول وأقوى إنطباع للبيت. يكون الإهتمام أيضا
بتكوين الكتل وإبراز كتل عن أخرى ببروزها أو بإختلاف المواد والألوان المستخدمة. في هذا البيت إجتمعت كل هذه الصفات في الواجهة الرئيسية, فقد أعطى التصميم طابع فريد جدا لتداخل التجاليد المختلفة بتجانس وتآلف رهيب! فتواجد التجاليد الخشبية بجانب الحجرهو الأمر الذي يثير الذهول, ففي كل منهما على حدة قوة كافية و جمعهم في تصميم واحد فيه مجازفة, ولكن إستطاع المصمم إنجاح الفكرة بتوزيع كل شكل أو نوع تجليد لكتلة مختلفة الوظيفة. المدخل في تجاليد حجرية لكي ينفرد المدخل بعنصر قوي, وحين قام بإضافة تجاليد خشبية في المدخل قام بتنسيق شكل تجاليد السقف مع ممر الأرض.
من قبل دخول المنزل ستقف في ذهول من جمال المشهد, فالعين هنا تحتار من إندهاشها من إن كان الجمال الداخلي هو الذي يطغى أم جمال مسار المدخل نفسه. نادرا ما نلقى تكاملا بهذا الإبداع, ففي شفافية التصميم ما يجعلك تشعر وكأنك تطفو بين مسطحات الماء والزجاج. من أكثر الأشياء الظاهرة هي تناغم عناصر التصميم بين الماء المحاط بالممر والألواح الخشبية. دعونا ننتقل لسلم المنزل, فكثيرا من المعماريين يفضلون إبرازهذا العنصر خارجيا وهذا ما فعله المصمم هنا ولكن مع تميز في التصميم, فكم من المرات وجدنا سلما’ يطفو بهذا الشكل الإنسيابي؟ والجمال هنا يكمن في التفاصيل , فالمصمم قام بوضع الحصى أسفل السلم الطائرليربط الكتل ببعضها وإن لم يضع هذه الإضافة كان سيبدو لك السلم في غير محله, وإذا دققنا النظر نرى أن لون رخام السلم هو نفس لون الحصى لمزيد من الربط. ننتقل إلى باب الدخل لنرى أنه مميز بنوعه وشكله فالباب داخل برواز من الخشب والزجاج لمزيد من الشفافية والباب نفسه تفصيله بسيط للغاية ولكن نوعه مفصلي من ثلثه.لن ترى كل هذه الإبتكارات في منزل واحد بسهولة فأمعن النظر و إستمتع, فهذا تصميم مبتكر يتحدث عن نفسه!
طبعا ليكتمل منزل الأحلام كمالا سنجد في الحديقة الخلفي مسبح بجابها غرفة معيشة مظللة بمظلة بطابع آسيوي, لتشعر أنك في عالم آخر..
بخلاف الأثاث الأنيق العصري ميز المصمم هنا غرفة المعيشة أيضا بإختلاف مسواها عن باقي الدور, لتعطي شعور بالإنفصال عن باقي الحجرات.تصميم السقف صمم أيضا خصيصا ليقوي هذا الإحساس بالإنفراد لدى غرفة المعيشة.
لا يكون الجمال في التصميم بكثرة العناصر وفخامتها, بل بالعكس, يمكن أن يكون التصميم كله بسيط ولكن بعنصر واحد قوي يبدل حال التصميم من عادي ليكون أنيق و مبهر! هذا ما حدث هنا في غرفة السفرة, فالتصميم هنا كله مبني على مبدأ البساطة والحداثة ولكن بوضع وحدة إضاءة فخمة قلبت موازين الغرفة.
حتى الركن الجانبي البسيط لم يسلم من جمال لمسات المصمم! يكمن هنا الجمال في مقدرة المصمم أن يستغل قطاعات الزجاج الخارجية في جعلها تبدو كالبرواز لمجلس في الركن الهادئ, مع إضافة لمسته بوضع كرسي مريح بجانبه إضاءة مسلطة جاعلا هذا الركن مثاليا للقراءة والإستجمام..
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