5 تصميمات تُجسد الإبداع في خلق المساحات

لم تعد الشقق الصغيرة مشكلة تواجه المصممين، خاصة مع توظيف الحلول الإبداعية لخلق المساحات، واستخدام الألوان الفاتحة من أجل شعورًا وهميًا بالاتساع، بل تطور الأمر إلى البناء والهدم من أجل المزيد من الغرف!
في هذا المقال، نقدم لكم 5 تصميمات فريدة، استخدم فيها المصممون كافة الحلول الإبداعية الممكنة، لتوفير المساحات، والحصول على شقة متكاملة في مساحة تقل عن 70 متر!
تلك الشقة تجعلك تقف حائرًا بين الكلاسيكية والعصرية! فقد جمعت المساحة المفتوحة بين غرفة معيشة عصرية، وطاولة طعام كلاسيكية، إلا أن أحد منهما لم ينقص من جمال الأخر، بل على العكس تمامًا، جعلا من الشقة أكثر أناقة وإبداعًا بل ومرونة.
سيطر على الجدران، اللون البيج المائل إلى الذهبي، بينما تلون السقف بالأبيض، واتخذت الأرضية درجة غامقة من اللون البني، ليشكلوا معًا معزوفة فنية للألوان المحايدة.
غرفة المعيشة لم تتضمن فقط أريكة بيضاء عصرية، وكرسي أحمر يتماشى مع وسائدها، بل أيضًا تضمنت ركنًا صغيرًا للعمل والدراسة، حيث ذلك المكتب الخشبي الصغير، وقد وضع أمامه كرسي من اللون الرمادي الغامق ذاته، والذي يتناسب مع لون الجزء الطولي من الجدار، الذي تم طلاءه بالرمادي الغامق، لإبراز التلفاز الذي تم وضعه في داخل الحائط.
أما عن طاولة الطعام، فقد تميزت بتصميمها الكلاسيكي الراقي بلونه الأبيض اللامع، والتي قد وضعت بالقرب من النافذة لمنحها إشراقة وإطلالة رائعة، بينما تدلت من السقف فوقها مباشرة، ثريا كريستالية رائعة الجمال، تتماشى مع كلاسيكية الستائرة المنقوشة بلمسات ناعمة، والتي تم رفعها عن النافذة.
بوجه عام، لعبت الإضاءة دورًا بارزًا في إحياء تلك المساحة الصغيرة التي لا تبدو مزدحمة على الإطلاق، على الرغم من جمعها لثلاث غرف رئيسية في المنزل.
في مساحة لا تتجاوز الـ30 متر، أبدع مهندسو Lorella Casola، حيث سيطرة اللون الأبيض على الجدران والسقف، لإعطاء شعورًا بالاتساع، بمساعدة تلك النوافذ الزجاجية العملاقة، ذات المربعات المحددة بأطر معدنية سوداء.
تضمنت تلك المساحة المفتوحة أريكة باللون الأزرق الفاتح، مع نقوش بيضاء ناعمة، وقد وضعت الوسائد المخططة على الأرض، لإعطاء المزيد من خيارات الجلوس، كما تضمنت طاولة المطبخ الخشبية، والتي يقابلها في الاتجاه الأخر أريكة صممت في الحائط أسفل النافذة مباشرة، وقد وضعت أمامها طاولة خشبية بسيطة التصميم.
أما عن الحلول الإبداعية لتوفير المساحة، فقد تم تصميم تلك المكتبة التي تندمج مع الثلاجة، إضافة إلى استبدال الكراسي بالأرجوحة المعلقة لإعطاء المزيد من الفضاء.
في هذا التصميم الذي يقدمه استوديو 23BASSI، نجد التناقض بين الجدران البيضاء، والأرضية السوداء، بما يمنح الغرفة اتساعًا أكبر من حقيقتها، خاصة مع قطع الأثاث القليلة التي تتناسب مع الأسلوب المينيمال، حيث اكتفى المصمم بطاولة خشبية بيضاء بسيطة للغاية، مع كراسي بيضاء أكثر بساطة، وقد تدلت فوقها مباشرة وحدة إضاءة دائرية، لإبرازها ومنحها إشراقة خاصة.
خلف الطاولة مباشرة، صُمِمت الأريكة بطريقة فريدة، لتوفير المساحة، وإعطاء لمسة مميزة، خاصة مع الألوان الباستيل، التي تزيد من إشراقتها النافذة القابعة خلفها، لتُصبح تلك المساحة الصغيرة تتضمن كل من غرفة المعيشة وطاولة الطعام، في أصغر حيز منها، مع ترك فراغ كبير داخل الغرفة للإيحاء بالاتساع.
في الشقة ذاتها، التي صممها مهندسو استوديو 23BASSI، نجد أن غرفة المعيشة وطاولة الطعام، لا يفصلهما عن غرفة النوم سوى هيكل طولي، صمم كرف مرتفع لوضع قطع الديكور والمزهريات، وفي الوقت ذاته، كخط فاصل لمنح غرفة النوم الخصوصية الممكنة.
ويمكننا ملاخظة أن هذا الهيكل الأبيض التصميم، الذي ينصهر مع الجدران والأسقف البيضاء بالكامل، هو في الحقيقة ظهر السرير الذي يطفو في الهواء مرتفعًا عن الأرض، بتصميمه المختلف والفريد، بينما صممت خزانة الملابس بشكل خفي في الحائط، بحيث لا يمكنك ملاحظتها سوى من المقابض الفضية.
هذا التصميم الغريب نجده في شقة من أعمال RCFZERO، حيث المساحة الصغيرة للغاية، والتي تم استغلالها بذكاء فائق، حيث تصميم المطبخ بين عمودين في الجدار، ليُصبح وكأنه داخل الحائط، مع أرفف معلقة لتوفير المزيد من مساحة التخزين، ولا يمكن إغفال دور اللون الأبيض المُسيطر على الجدران، في إعطاء شعورًا وهميًا بالاتساع، في حين يقبع في الاتجاه المقابل، الحمام، وقد صمم فوقه دور علوي، يمكن الوصول إليه من خلال السلم الخشبي.
في الدور العلوي، الذي يعلو الحمام والمطبخ، نجد أنه قد تم تصميم غرفة نوم من سرير ذو سور خشبي، للاستفادة من الارتفاع الكبير للسقف الخشبي، ومنح الشقة الصغيرة للغاية، المزيد من الغرف.
في هذا التصميم، تم الاعتماد أيضًا على الألوان الفاتحة لإعطاء شعورًا بالاتساع، حيث اللون العاجي للجدران، مع سقف أبيض، بما يمنحه المزيد من الارتفاع، وأيضًا أرضية خشبية لكسر برودة الألوان الفاتحة.
فيما تم التخلص من الجدار الخاص بالشرفة، لمنح الغرفة المزيد من الاتساع، بحيث أصبحت مساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والشرفة، وطاولة الطعام، وأيضًا المطبخ.
لمزيد من التصميمات المبتكرة للمساحات الصغيرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، حيل لجعل مساحة بيتك تبدو أكبر.