5 تصميمات تُجسد الإبداع في خلق المساحات

تلك الشقة تجعلك تقف حائرًا بين الكلاسيكية والعصرية! فقد جمعت المساحة المفتوحة بين غرفة معيشة عصرية، وطاولة طعام كلاسيكية، إلا أن أحد منهما لم ينقص من جمال الأخر، بل على العكس تمامًا، جعلا من الشقة أكثر أناقة وإبداعًا بل ومرونة.

سيطر على الجدران، اللون البيج المائل إلى الذهبي، بينما تلون السقف بالأبيض، واتخذت الأرضية درجة غامقة من اللون البني، ليشكلوا معًا معزوفة فنية للألوان المحايدة.

غرفة المعيشة لم تتضمن فقط أريكة بيضاء عصرية، وكرسي أحمر يتماشى مع وسائدها، بل أيضًا تضمنت ركنًا صغيرًا للعمل والدراسة، حيث ذلك المكتب الخشبي الصغير، وقد وضع أمامه كرسي من اللون الرمادي الغامق ذاته، والذي يتناسب مع لون الجزء الطولي من الجدار، الذي تم طلاءه بالرمادي الغامق، لإبراز التلفاز الذي تم وضعه في داخل الحائط.

أما عن طاولة الطعام، فقد تميزت بتصميمها الكلاسيكي الراقي بلونه الأبيض اللامع، والتي قد وضعت بالقرب من النافذة لمنحها إشراقة وإطلالة رائعة، بينما تدلت من السقف فوقها مباشرة، ثريا كريستالية رائعة الجمال، تتماشى مع كلاسيكية الستائرة المنقوشة بلمسات ناعمة، والتي تم رفعها عن النافذة.

بوجه عام، لعبت الإضاءة دورًا بارزًا في إحياء تلك المساحة الصغيرة التي لا تبدو مزدحمة على الإطلاق، على الرغم من جمعها لثلاث غرف رئيسية في المنزل.