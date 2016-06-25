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تصميمات حجرية رائعة !

Assem Elsherif Assem Elsherif
Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
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الحجر من أقدم مواد البناء في التاريخ الإنسانى، ومع التطور وظهور مواد البناء المختلفة لم تعد المنازل تبنى من الحجر ولكنه احتفظ بمكانة خاصة فى أى تصميم نظراً لقوته وصلابته وتنوع أشكاله وأحجامه.

فلا يكاد يخلوا تصميم من الحجر سواء داخل أو خارج المنزل فشكله الجميل وألوانه المتميزة جعلته من المواد المفضلة للمصميين،  ونحن في هذا المقال جمعنا لك مجموعة متميزة من التصميمات والإستخدامات المختلفة للحجر لتعطى منزلك لمسة من روح الطبيعة.

لشرفة خارجية رائعة..استخدم الحجر

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

استغل المصمم المساحة الخارجية  للمنزل وحولها لتحفة فنية من الحجر ووضع قطع بسيطة من الأثاث الأبيض الهادئ وذلك لتستمتع بالجلوس فى شرفتك المميزة طول الوقت.

الحجر هو الإختيار الأفضل لتصميمات الشرف الخارجية وذلك  لتتحمل الظروف المناخية المختلفة دون أى مشكلة بفضل صلابته وقوة تحمله، أما الحجر فلونه رمادى فاتح  قريب من لون السور ودرجات السلم وذلك ليعطى إحساس بالتناغم بين جوانب التصميم المختلفة وتحصل فى النهاية على تصميم مميز وطبيعي.

حجر بركانى لحائط مميز!

The House creates open land scape, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates حديقة
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

الحجر البازلت أوالبركانى هو ذلك الحجر الذى يزين الحائط الأبيض ويعطيه شخصية وشكل مميز عن أى حائط تقليدى، فلقد اختار المصمم هنا تزيين مساحة محددة من الحائط بذالك الحجر المميز.

أما أرضية الحديقة فقد مُلأت بقطع الحجر الصغيرة جميلة الشكل، وقد غطى المصمم باب الشرفة بقطعة من الخشب البنى الفاتح لتجلس وتتحرك براحة تامة بعيداً عن الأحجار.

الحجر بلمسة الطبيعة الساحرة

casa 240, Hussein Garzon arquitectura Hussein Garzon arquitectura حديقة حجر
Hussein Garzon arquitectura

Hussein Garzon arquitectura
Hussein Garzon arquitectura
Hussein Garzon arquitectura

الجمع بين عناصر الطبيعة التى نراها على هذا الجدار هو أمر رائع، فنرى الحجر بقوته وصلابته تخترقه الأشجار الخضراء من داخل فتحات مخصصة صممت خصيصاً لتعطى الشجر المساحة الكافية لينطلق من داخل الجدار.

تصميم الجدار مناسب لحديقتك ويعطيها لمسة طبيعية مختلفة تجعلك تشعر وكأنه جبل طبيعى تخرج منه الأشجار، والحجر المستخدم هنا لونه بنى قريب من لون الأخشاب الطبيعية  وهو اللون المناسب للحديقة.

الحجر أيضاً مناسب للمساحات الصغيرة.

Casa Chachalaka, DECO Designers DECO Designers جدران
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

يتميز الحجر ببساطة التفاصيل وجمال الشكل وهذا ما نراه واضحاً فى هذه الصورة، فنرى هنا الحائط الحجرى باللون البنى الفاتح يزين هذه المساحة الصغيرة دون أى تكليف أو تعقيد فقد تم وضع الأحجار بشكلها الطبيعى دون أى محاولة لترتيبها ومع ذلك خرجت لنا بهذا الشكل الطبيعى الساحر.

ونرى هنا تلك الطاولة مستطيلة الشكل والتى صممت من الخشب خصيصاً لتناسب تصميم الحائط فى الخلفية فتشعر وكأنها قطعة حجر كبيرة صنعها إنسان قديم من العصر الحجرى.

الإضاءة المميزة تعكس جمال الأحجار

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

نرى هنا في هذا التصميم استخدام الإضاءة المبنية داخل الجدار الحجرى فى مكان مميز لتعكس جمال الرخام المستخدم للسلم وأيضاً الجدار الحجرى الضخم بجانبه، أما لون الحجارة هنا فهو أقرب إلى اللون الكريمى الهادئ والذى أصبح رائعاً أكثر مع الإضاءة.

لم ينسى المصمم أيضاً الطبيعية في هذا التصميم فقد وضع زهريات حجرية مميزة بجانب الجدار ومُلأت بالزرع الأخضر الجميل في شكل مرتب ومنظم مما أضاف للتصميم لمسة طبيعية هادئة.

قطعة من الجبل فى منزلك

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

جمع المصمم بين كل عناصر الطبيعة المختلفة في تصميم واحد مما أعطى شخصية فريدة من نوعها إلى هذه الشرفة، فاستخدم فى الأرض الخشب الطبيعى بشكله التقليدى الجميل إلى جانب الأشجار الخضراء الطبيعية لتزين حديقة المنزل البسيطة.

واختار المصمم أن يكون الجدار من الحجر الجبلى المميز فهو مكون من قطعة واحدة ضخمة غير مستوية وكأنك تنظر إلى جبل حقيقى فى الصحراء، وأيضاً صمم بشكل مائل ليعطى إحساس طبيعى أكثر، ويكتمل جمال التصميم بالإضاءة الموزعة بشكل متميز مما ساعد فى إبراز جمال التصميم وروعة تفاصيله.

المياه والحجر..سحر الطبيعة في منزلك

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

فى هذا التصميم الساحر جمع المصمم بين قوى الطبيعة المختلفة فنرى المياه فى المسبح خارج المنزل والتى تبدو طبيعية تماماً بفضل الأشجار بجانبها والإضاءة الخضراء فعندما تنطر إليها تشعر كأنك ترى مياه الجداول الطبيعية وسط الجبال.

أما الأرضيات فهى من الرخام الطبيعي بلونه الأبيض الساحر ويزين التصميم الجدار الحجرى المزركش بجانب المياه أما عن النوافذ في المنزل فهي  زجاجية مما سيجعلك تستمتع بالنظر إلى هذا المنظر الطبيعى بالخارج وتبقى على اتصال مع الطبيعية حتى وأنت داخل منزلك.

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