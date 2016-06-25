تصميمات حجرية رائعة !

الحجر من أقدم مواد البناء في التاريخ الإنسانى، ومع التطور وظهور مواد البناء المختلفة لم تعد المنازل تبنى من الحجر ولكنه احتفظ بمكانة خاصة فى أى تصميم نظراً لقوته وصلابته وتنوع أشكاله وأحجامه.
فلا يكاد يخلوا تصميم من الحجر سواء داخل أو خارج المنزل فشكله الجميل وألوانه المتميزة جعلته من المواد المفضلة للمصميين، ونحن في هذا المقال جمعنا لك مجموعة متميزة من التصميمات والإستخدامات المختلفة للحجر لتعطى منزلك لمسة من روح الطبيعة.
استغل المصمم المساحة الخارجية للمنزل وحولها لتحفة فنية من الحجر ووضع قطع بسيطة من الأثاث الأبيض الهادئ وذلك لتستمتع بالجلوس فى شرفتك المميزة طول الوقت.
الحجر هو الإختيار الأفضل لتصميمات الشرف الخارجية وذلك لتتحمل الظروف المناخية المختلفة دون أى مشكلة بفضل صلابته وقوة تحمله، أما الحجر فلونه رمادى فاتح قريب من لون السور ودرجات السلم وذلك ليعطى إحساس بالتناغم بين جوانب التصميم المختلفة وتحصل فى النهاية على تصميم مميز وطبيعي.
الحجر البازلت أوالبركانى هو ذلك الحجر الذى يزين الحائط الأبيض ويعطيه شخصية وشكل مميز عن أى حائط تقليدى، فلقد اختار المصمم هنا تزيين مساحة محددة من الحائط بذالك الحجر المميز.
أما أرضية الحديقة فقد مُلأت بقطع الحجر الصغيرة جميلة الشكل، وقد غطى المصمم باب الشرفة بقطعة من الخشب البنى الفاتح لتجلس وتتحرك براحة تامة بعيداً عن الأحجار.
الجمع بين عناصر الطبيعة التى نراها على هذا الجدار هو أمر رائع، فنرى الحجر بقوته وصلابته تخترقه الأشجار الخضراء من داخل فتحات مخصصة صممت خصيصاً لتعطى الشجر المساحة الكافية لينطلق من داخل الجدار.
تصميم الجدار مناسب لحديقتك ويعطيها لمسة طبيعية مختلفة تجعلك تشعر وكأنه جبل طبيعى تخرج منه الأشجار، والحجر المستخدم هنا لونه بنى قريب من لون الأخشاب الطبيعية وهو اللون المناسب للحديقة.
يتميز الحجر ببساطة التفاصيل وجمال الشكل وهذا ما نراه واضحاً فى هذه الصورة، فنرى هنا الحائط الحجرى باللون البنى الفاتح يزين هذه المساحة الصغيرة دون أى تكليف أو تعقيد فقد تم وضع الأحجار بشكلها الطبيعى دون أى محاولة لترتيبها ومع ذلك خرجت لنا بهذا الشكل الطبيعى الساحر.
ونرى هنا تلك الطاولة مستطيلة الشكل والتى صممت من الخشب خصيصاً لتناسب تصميم الحائط فى الخلفية فتشعر وكأنها قطعة حجر كبيرة صنعها إنسان قديم من العصر الحجرى.
نرى هنا في هذا التصميم استخدام الإضاءة المبنية داخل الجدار الحجرى فى مكان مميز لتعكس جمال الرخام المستخدم للسلم وأيضاً الجدار الحجرى الضخم بجانبه، أما لون الحجارة هنا فهو أقرب إلى اللون الكريمى الهادئ والذى أصبح رائعاً أكثر مع الإضاءة.
لم ينسى المصمم أيضاً الطبيعية في هذا التصميم فقد وضع زهريات حجرية مميزة بجانب الجدار ومُلأت بالزرع الأخضر الجميل في شكل مرتب ومنظم مما أضاف للتصميم لمسة طبيعية هادئة.
جمع المصمم بين كل عناصر الطبيعة المختلفة في تصميم واحد مما أعطى شخصية فريدة من نوعها إلى هذه الشرفة، فاستخدم فى الأرض الخشب الطبيعى بشكله التقليدى الجميل إلى جانب الأشجار الخضراء الطبيعية لتزين حديقة المنزل البسيطة.
واختار المصمم أن يكون الجدار من الحجر الجبلى المميز فهو مكون من قطعة واحدة ضخمة غير مستوية وكأنك تنظر إلى جبل حقيقى فى الصحراء، وأيضاً صمم بشكل مائل ليعطى إحساس طبيعى أكثر، ويكتمل جمال التصميم بالإضاءة الموزعة بشكل متميز مما ساعد فى إبراز جمال التصميم وروعة تفاصيله.
فى هذا التصميم الساحر جمع المصمم بين قوى الطبيعة المختلفة فنرى المياه فى المسبح خارج المنزل والتى تبدو طبيعية تماماً بفضل الأشجار بجانبها والإضاءة الخضراء فعندما تنطر إليها تشعر كأنك ترى مياه الجداول الطبيعية وسط الجبال.
أما الأرضيات فهى من الرخام الطبيعي بلونه الأبيض الساحر ويزين التصميم الجدار الحجرى المزركش بجانب المياه أما عن النوافذ في المنزل فهي زجاجية مما سيجعلك تستمتع بالنظر إلى هذا المنظر الطبيعى بالخارج وتبقى على اتصال مع الطبيعية حتى وأنت داخل منزلك.
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