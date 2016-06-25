تصميمات حجرية رائعة !

الحجر البازلت أوالبركانى هو ذلك الحجر الذى يزين الحائط الأبيض ويعطيه شخصية وشكل مميز عن أى حائط تقليدى، فلقد اختار المصمم هنا تزيين مساحة محددة من الحائط بذالك الحجر المميز.

أما أرضية الحديقة فقد مُلأت بقطع الحجر الصغيرة جميلة الشكل، وقد غطى المصمم باب الشرفة بقطعة من الخشب البنى الفاتح لتجلس وتتحرك براحة تامة بعيداً عن الأحجار.