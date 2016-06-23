6 تصميمات لمطابخ تُشبه أصحابها

مثلها مثل أي جزء من المنزل، تتحدث المطابخ عن شخصيات أصحابها، وتعبر عن أذواقهم بصوت مرتفع، خاصة بالنسبة إلى هؤلاء الذين يحبون الطهو والأجواء العائلية، حيث نجد أن مطابخهم تتمتع بالدفء والحميمية، وتكون أغلبها مفتوحة على غرفة الطعام، وقد تكون أيضًا مفتوحة على غرفة المعيشة لمزيد من التواصل.

في التصميمات الست التي نستعرضها معكم اليوم، يمكننا ملاحظة الجوانب الشخصية لأصحابها بوضوح، في كل ركن وكل تفصيل في التصميم، حيث محبي التعلم، ومحبي التواصل، وأيضًا محبي التميز وحذب الأنظار، وغيرهم..