الإنفراد والعصرية في بيت من اليابان

هذا المنزل العجيب موقعه في بلد توشيجي باليابان, وهي أحد المناطق الجاذبة للسياح لما فيها من طبيعة خلابة. التطلع للبيت بالتأكيد له متعة خاصة فلا يتكرر رؤيتنا لمثل هذه التصاميم إلا كل حين. المنزل في موقع طبعه صخري وجبلي, ومن هنا كان فد جاء وحي المصمم, فالخطوط الجريئة الغير سيميترية هنا منبثقة من وحي شكل الجبال الصخرية بمنحنياتها.

قد تتوقع أن المصمم الياباني هاتديوني بالتأكيد واجه تحدي في تصميم منزل على أرض منحدرة, ولكن في الواقع هو قام بالإستفادة من هذا الإنحدار, فبالأفكار المبتكرة جعل البيت كأنه جزء أساسي من المحيط.