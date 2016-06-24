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الإنفراد والعصرية في بيت من اليابان

shereen gouda shereen gouda
crossing point, 後藤武建築設計事務所 後藤武建築設計事務所 منازل
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هذا المنزل العجيب موقعه في بلد توشيجي باليابان, وهي أحد المناطق الجاذبة للسياح لما فيها من طبيعة خلابة. التطلع للبيت بالتأكيد له متعة خاصة فلا يتكرر رؤيتنا لمثل هذه التصاميم إلا كل حين. المنزل في موقع طبعه صخري وجبلي, ومن هنا كان فد جاء وحي المصمم, فالخطوط الجريئة الغير سيميترية هنا منبثقة من وحي شكل الجبال الصخرية بمنحنياتها.

قد تتوقع أن المصمم الياباني هاتديوني بالتأكيد واجه تحدي في تصميم منزل على أرض منحدرة, ولكن في الواقع هو قام بالإستفادة من هذا الإنحدار, فبالأفكار المبتكرة جعل البيت كأنه جزء أساسي من المحيط.

إنفرادة التصميم

crossing point, 後藤武建築設計事務所 後藤武建築設計事務所 منازل
後藤武建築設計事務所

crossing point

後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所

من أكثر الأشياء التي تجعل المصمم فخورا هو أن يقال على تصميمه فريد من نوعه, وهذا ما تحقق هنا. فبينما قام كثير من المصممين المعماريين بتغاضيهم النظر عن طبيعة البيئة المحيطة, قرر المصمم هنا أن يمتزج معها. تصميم البيت جدير بأن ينال إعجاب الجميع و بسهولة فهو فيه عنصريين مهمين, الإبتكار وإثارة الغموض.نقاء الأبيض مع الأشكال الهندسية يجعل البيت ذو شخصية قوية كالحجر.

أشكال هندسية صريحة

crossing point, 後藤武建築設計事務所 後藤武建築設計事務所 منازل
後藤武建築設計事務所

crossing point

後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所

خطوط التصميم الجريئة كونت أشكال هندسية قمة في القوة جاعلا البيت يبدو كأنه رمز معماري للحداثة. نرى واجهة المدخل جانبية على غير العادة ونلاحظ أن من زاوية المدخل شكل مثلث, وهو شكل هندسي نادرا ما نرى إستخدامه في التصميمات المعمارية لما فيه من حدية و تحدي في توظيفه بشكل متزن, ولكن هنا أظهر هذا الشكل عبقرية التصميم فهو مزج بين الأشكال الهندسية بلون الأبيض النقي كبرواز لشفافية الواجهة الزجاجية ولكل منهم قوة و شخصية.

لكي لا يخطف الأنظار بعيدا عن خطوط التصميم لم يبرز التصميم المدخل كما يفعل المعماريون عادة’ ولكن فقط ليعطيه حقه صمم السلم بشكل عصري وبنفس اللون الأبيض للواجهة وفي هذا الإختيار تناغم وتبسيط مذهل.

.تصميم في غاية التميز

crossing point, 後藤武建築設計事務所 後藤武建築設計事務所 منازل
後藤武建築設計事務所

crossing point

後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所

هذه الواجهة المتميزة فريدة من نوعها لدرجة أنك لا تتوقع أبدا’ أنه في الأساس منزل! تعدد الأشكال وإختلافها مع كل زاوية رؤية يجعلك تظن أنه مبنى تجاري لأحد العلامات التجارية المشهورة. مع أن الواجهة الأساسية تحتوي على مساحة لا بأس بها من الفتحات الزجاجية قرر المصمم أن يخلف التصميم في الواجهة الجانبية الأخرى لتكون فقط واجهة صلبة بشكل هندسي يوحي أنها صخرة. هذا التصميم متكاملا يشكل تلاعب بالظل مبدع خالقا’ أجواء مختلفة لكل واجهة.

توظيف التصميم داخليا"

crossing point, 後藤武建築設計事務所 後藤武建築設計事務所 غرفة المعيشة
後藤武建築設計事務所

crossing point

後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所

لم يكتفي المصمم بواجهة تذهلنا من الخارج فقط فترك لنا مفاجأة أخرى في الداخل, فعلى عكس التصميم الصاخب خارجيا نجد هدوء تام في التصميم الداخلي وهو أمر لم يكن متوقع. ولكن تم الإستفادة من الواجهة داخليا بتصميم الواجهة على مشهد بانوراما مميز.

في إختيار الألوان لم يبعد المصمم عن مفهومه في الواجهة, فكلما قلت الألوان زادت قوة التصميم والإرتكاز على أهم العناصر. أختار الألوان أن تكون بين الأبيض والخشب الماسيف من ما خلق جوا’ من الهدوء والراحة النفسية. إذا أمعنت النظر ستلاحظ أن في الواقع هذه التجاليد الخشبية ليست تجاليد وإنما هي وحدات تخزين للمطبخ, وفيها أيضا غرفة السفرة. قد تكون مساحة المنزل صغيرة ولكن بهذه الحلول الذكية أصبح البيت متناسبا لكل الخدمات.

جرأة أم بساطة

crossing point, 後藤武建築設計事務所 後藤武建築設計事務所 جدران
後藤武建築設計事務所

crossing point

後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所

يجتمعان المفهومين معا في هذه الشرفة, فمن الجرأة أن تكون الشرفة داخل شكل هندسي ليس فيه سيمترية, أما البساطة فتظهر في الإكتفاء في التصميم بنقاء الأبيض. 

العملية في النمط التبسيطي

crossing point, 後藤武建築設計事務所 後藤武建築設計事務所 غرفة المعيشة
後藤武建築設計事務所

crossing point

後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所
後藤武建築設計事務所

من الواضح أن للنمط التبسيطي في هذا المنزل سيطرة كاملة, وجماله يرتكز على أن كل ما هو في التصميم هو موجود لضرورته فقط. فنجد أن كل الغرف هي نسخة من بعض موضحا’ فيها هذا المفهوم.

تابع تصفح هذا البيت إذا كنت من المعجبين بأسلوب المنيمال.

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