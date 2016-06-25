تصميمات رائعة لمنازل خشبية مميزة

بناء منزل خشبي ليس بالقرار السهل، فعلى الرغم من مزاياه المتعددة، إلا أن قرار بناءه والعيش فيه يحتاج إلى شجاعة كبيرة، خاصة عند اختيار المكان المناسب لبناءه، ولكن إذا ما اتخذت القرار، ستجد أنه لديك فرصة الاختيار بين عدة تصميمات خاصة مع تطور أساليب البناء وانتشار المنازل الخشبية الجاهزة، والتي يمكن نقلها إلى المكان المقرر؛ لتصبح جاهزة خلال عدة أيام، كما أنك ستتمتع بمزايا التكاليف غير الباهظة، وتعدد الخامات، فضلًا عن سهولة التدفئة.
إذا كانت الفكرة قد أثارت اهتمامك، فإليك تلك النماذج الرائعة لتصميمات بعض المنازل الخشبية المميزة، التي بنيت بين أحضان الطبيعة..
بني هذا المنزل من خلال الدمج بين الأخشاب والحجارة لتقديم لوحة فنية متناسقة، حيث يتكون البناء من طابقين، بني الأول من الحجارة، بينما بني أغلب الطابق الثاني من الخشب، كذلك استخدمت الأخشاب في بناء الأعمدة الأساسية التي يستند إليها المنزل، وكذلك الأبواب والنوافذ، فيما تزين سقف المنزل مرة أخرى بالحجارة.
في مدينة اسطنبول في تركيا، نجد هذا المنزل الخشبي الملون، وقد تم تصميمه بطريقة آسرة للقلوب، حيث يتكون من طابقين، الأول من الحجارة، وقد أحيط بعدة أعمدة خشبية ضخمة يقوم عليها الطابق الثاني، الذي بني بأكمله من الخشب البني المائل للحمرة، فيما اتخذ السقف شكلًا مثلثًا يُشبه البيوت الريفية الأوروبية. أكثر ما يميز هذا المنزل هو بناءه على تلة غير مستوية، وقد استخدمت الأعمدة الخشبية لخلق التوازن، كذلك يتميز بشرفته الكبيرة الملتفة حول المنزل، والتي تحوي عدة نوافذ زجاجية ضخمة ، بما يسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء إلى الداخل، ليتمتع المنزل بإشراقة طبيعية، تحمل إليه نسمات الهواء النقي للطبيعة الخلابة المحيطة به.
قدمت شركة KULOĞLU ORMAN ÜRÜNLERI، نموذجًا يحتذى به في تصميم المنازل الخشبية الجاهزة، حيث صممت منزلًا أنيقًا من الألواح الخشبية المتراصة عرضيًا فوق بعضها البعض، بلونها الشوكلاتي المُشرق، مع سقف بني غامق، ولمسات بالأبيض، أضفت على المنزل بريق خاص. يتمتع المنزل بشرفتين تطلان على الحديقة الأمامية، كما يتمتع بنافذة مربعة كبيرة تتوسط الشرفتين، بما يمنح المنزل إضاءة طبيعية مُشرقة،
يتمتع هذا المنزل بإطلالة خاصة، تنبع من تصميمه الهندسي المميز، حيث السقف المائل، والنوافذ المثلثة التي تُشبه المرايا، مع تلك الأسوار الخشبية ذات التصميم الزخرفي.
صمم هذا المنزل الخشبي الكبير وسط الطبيعة، دون أن يؤثر لى المشهد الجمالي للبيئة المحيطة، بل على العكس، فقد أكمل اللوحة الفنية ببناءه الخشبي المميز ذو الطابع الدافئ، وألوانه التي تندمج مع ألوان الأشجار، وقد صمم من طابقين، متخذًا شكل مستطيل كبير يعلوه بيت خشبي مثلث صغير، وتزينت واجهته بالنوافذ الزجاجية المربعة ذات التربيعات الصغيرة.
وسط الأرض الترابية، شُيد هذا المنزل الخشبي البسيط، بتصميمه المستمد كليًا من الطبيعة، حيث بني من جذوع الأشجار المتراصة بطريقة متداخلة، بما يمنح البيت متانة وثبات، مع سقف من القرميد، وباب خشبي من ذات لون المنزل.