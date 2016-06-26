منزل عفوي بالنمط الإنتقائي

حين ننظر للمساحات ككل أول إنطباع يصل لدينا أن العناصر كلها متميزة على حدة ولكنها ليست من نفس الطابع, وهذه هي روح التصميم لدى النمط الإنتقائي. فقد تكون كل قطعة مختلفة ولكن تواجد كل الإختلافات جنبا إلى جنب يخلق روح من الألفة والبهجة.

المميز أيضا في النمط الإنتقائي هو أنه يحرر من القيود والتقاليد, فيمكنك وضع كل ما تحب أن تراه عينك في غرفة واحدة و بلا شك هذا هو ما حدث في هذه الغرفة. فنجد الطاولة هي باب معاد إسخدامه فهو من النمط الصناعي, أما الكراسي فهي من الواضح أنها من النمط العصري. وحين نتطرق للإكسسوار المنزلي نرى أنها مجموعة من الألعاب والكتب, وفي هذه العبثية روح جميلة ليس فيها أي إصطناع. غرفة المعيشة ككل لها طابع مشرق بألوانها وعفويتها.