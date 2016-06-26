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منزل عفوي بالنمط الإنتقائي

shereen gouda shereen gouda
Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
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في هذا المقال سنتحدث عن منزل من بوينوس آريس بالأرجنتين, وهو مشروع له ذوق خاص ذو طابع عملي ومريح مصمم من مكتب POP ARQالهندسي بالأرجنتين. المنزل له تفاصيل مثيرة  للإعجاب من حيث التفاصيل الإنشائية والمساحات المتسعة بتصميم على الطراز الإنتقائي. إهتم المصمم أيضا بإظهار شخصية فريدة لدى التصميم الداخلي والمساحات الخارجية. دعونا نرى كيف إستطاع المصمم النجاح في هذه المعادلة الصعبة.

ذوق جديد!

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

حين ننظر للمساحات ككل أول إنطباع يصل لدينا أن العناصر كلها متميزة على حدة ولكنها ليست من نفس الطابع, وهذه هي روح التصميم لدى النمط الإنتقائي. فقد تكون كل قطعة مختلفة ولكن تواجد كل الإختلافات جنبا إلى جنب يخلق روح من الألفة والبهجة.

المميز أيضا في النمط الإنتقائي هو أنه يحرر من القيود والتقاليد, فيمكنك وضع كل ما تحب أن تراه عينك في غرفة واحدة و بلا شك هذا هو ما حدث في هذه الغرفة. فنجد الطاولة هي باب معاد إسخدامه فهو من النمط الصناعي, أما الكراسي فهي من الواضح أنها من النمط العصري. وحين نتطرق للإكسسوار المنزلي نرى أنها مجموعة من الألعاب والكتب, وفي هذه العبثية روح جميلة ليس فيها أي إصطناع. غرفة المعيشة ككل لها طابع مشرق بألوانها وعفويتها.

السفرة العفوية

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة السفرة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

غرفة السفرة هنا منفتحة على غرفة المعيشة, لذا فقد حافظ المصمم على نفس الروح ولكن بقليل من الإختلاف ليعطي لكل ركن لمسة مميزة. فما زال الطابع المسيطر هو الإنتقائي ولكن مع هدوء حدة التنفيذ فالغالب هنا هو بساطة الخطوط مع إستحواذ الخشب على الأثاث من ما يعطي طاقة إيجابية, وهذا دائما محبذ في غرف السفرة.

الركن الهادئ

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

عند رؤية هذا الركن تشعر وكأنه يجذبك إليه لما فيه من دفئ وعفوية, الكرسي العصري المريح بجانب إطلالة الفناء الغني بالنباتات هو أكيد من أكثر الأماكن التي توفر الراحة النفسية. هذا أكبر مثال أن يمكننا إبتكار تصميمات جميلة بأقل التكاليف, أكثر ما هو مطلوب هو إظهار شخصيتك ز ما يريحك ويسعدك ويعبر عنك أنت.

للممرات أسلوب خاص

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq الممر والمدخل
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

عند رؤية هذا الركن تشعر وكأنه يجذبك إليه لما فيه من دفئ وعفوية, الكرسي العصري المريح بجانب إطلالة الفناء الغني بالنباتات هو أكيد من أكثر الأماكن التي توفر الراحة النفسية. هذا أكبر مثال أن يمكننا إبتكار تصميمات جميلة بأقل التكاليف, أكثر ما هو مطلوب هو إظهار شخصيتك ز ما يريحك ويسعدك ويعبر عنك أنت.

المطبخ المتكامل

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq مطبخ
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

عتد تصميم الممرات يفضل دائما أن نضع شيئان نصب أعيننا, أولهما أن لا يكون الممر ممل والثاني أن يصمم الممر على أنه منطقة إنتقالية سلسة. هي معادلة صعبة أكيد فأنت تبحث عن تصميم ملفت للإنتباه ولكن مريح للمارة, وهذا هو ما تحقق هنا, فللإثارة و كسر الملل إنفتح الممر هنا على السلم ذات السور الصارخ اللون, ولكن لم يضيف المصمم غير وحدات تخزين بالخشب الهادئ ليكون إنتقالا’ هادئ.

تصميم فريد للفناء

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

يتسم المطبخ بالعملية الصريحة وهي من أهم الصفات عند تصميم المطابخ, ومع صغر المساحة لكنك ستجد كل متطلباتك ملباه. من الأشياء التي أعطت المبطخ الصغير نسبيا متنفس هو إطلالته على الفناء, ودائما ما يؤدي ذلك إلى الإحساس بالإتساع.

إذا كنت من محبي الإنفراد بشخصيتك الخاصة في منزلك فستسعد بمتابعة قرأة هذا المقال.

منزل الريفيرا الأبيض

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