منزل عفوي بالنمط الإنتقائي

في هذا المقال سنتحدث عن منزل من بوينوس آريس بالأرجنتين, وهو مشروع له ذوق خاص ذو طابع عملي ومريح مصمم من مكتب POP ARQالهندسي بالأرجنتين. المنزل له تفاصيل مثيرة للإعجاب من حيث التفاصيل الإنشائية والمساحات المتسعة بتصميم على الطراز الإنتقائي. إهتم المصمم أيضا بإظهار شخصية فريدة لدى التصميم الداخلي والمساحات الخارجية. دعونا نرى كيف إستطاع المصمم النجاح في هذه المعادلة الصعبة.
حين ننظر للمساحات ككل أول إنطباع يصل لدينا أن العناصر كلها متميزة على حدة ولكنها ليست من نفس الطابع, وهذه هي روح التصميم لدى النمط الإنتقائي. فقد تكون كل قطعة مختلفة ولكن تواجد كل الإختلافات جنبا إلى جنب يخلق روح من الألفة والبهجة.
المميز أيضا في النمط الإنتقائي هو أنه يحرر من القيود والتقاليد, فيمكنك وضع كل ما تحب أن تراه عينك في غرفة واحدة و بلا شك هذا هو ما حدث في هذه الغرفة. فنجد الطاولة هي باب معاد إسخدامه فهو من النمط الصناعي, أما الكراسي فهي من الواضح أنها من النمط العصري. وحين نتطرق للإكسسوار المنزلي نرى أنها مجموعة من الألعاب والكتب, وفي هذه العبثية روح جميلة ليس فيها أي إصطناع. غرفة المعيشة ككل لها طابع مشرق بألوانها وعفويتها.
غرفة السفرة هنا منفتحة على غرفة المعيشة, لذا فقد حافظ المصمم على نفس الروح ولكن بقليل من الإختلاف ليعطي لكل ركن لمسة مميزة. فما زال الطابع المسيطر هو الإنتقائي ولكن مع هدوء حدة التنفيذ فالغالب هنا هو بساطة الخطوط مع إستحواذ الخشب على الأثاث من ما يعطي طاقة إيجابية, وهذا دائما محبذ في غرف السفرة.
عند رؤية هذا الركن تشعر وكأنه يجذبك إليه لما فيه من دفئ وعفوية, الكرسي العصري المريح بجانب إطلالة الفناء الغني بالنباتات هو أكيد من أكثر الأماكن التي توفر الراحة النفسية. هذا أكبر مثال أن يمكننا إبتكار تصميمات جميلة بأقل التكاليف, أكثر ما هو مطلوب هو إظهار شخصيتك ز ما يريحك ويسعدك ويعبر عنك أنت.
عند رؤية هذا الركن تشعر وكأنه يجذبك إليه لما فيه من دفئ وعفوية, الكرسي العصري المريح بجانب إطلالة الفناء الغني بالنباتات هو أكيد من أكثر الأماكن التي توفر الراحة النفسية. هذا أكبر مثال أن يمكننا إبتكار تصميمات جميلة بأقل التكاليف, أكثر ما هو مطلوب هو إظهار شخصيتك ز ما يريحك ويسعدك ويعبر عنك أنت.
عتد تصميم الممرات يفضل دائما أن نضع شيئان نصب أعيننا, أولهما أن لا يكون الممر ممل والثاني أن يصمم الممر على أنه منطقة إنتقالية سلسة. هي معادلة صعبة أكيد فأنت تبحث عن تصميم ملفت للإنتباه ولكن مريح للمارة, وهذا هو ما تحقق هنا, فللإثارة و كسر الملل إنفتح الممر هنا على السلم ذات السور الصارخ اللون, ولكن لم يضيف المصمم غير وحدات تخزين بالخشب الهادئ ليكون إنتقالا’ هادئ.
يتسم المطبخ بالعملية الصريحة وهي من أهم الصفات عند تصميم المطابخ, ومع صغر المساحة لكنك ستجد كل متطلباتك ملباه. من الأشياء التي أعطت المبطخ الصغير نسبيا متنفس هو إطلالته على الفناء, ودائما ما يؤدي ذلك إلى الإحساس بالإتساع.
إذا كنت من محبي الإنفراد بشخصيتك الخاصة في منزلك فستسعد بمتابعة قرأة هذا المقال.