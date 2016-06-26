حول مسبحك المنزلى إلى مسبح رائع بسهولة

وجود مسبح في المنزل أمر هام جداً فمع ارتفاع درجات الحارارة ودخول الصيف بقوة لا يوجد أجمل من الأستمتاع بالمياه من داخل منزلك لتكون علي راحتك وفي خصوصية كاملة.
ولكن المسبح ليس مجرد حوض ومياه بل هو تصميم متكامل وعليك الإهتمام بتفاصيله لتحسل على مسبح صحى وأمن وجميل لا يختلف عن مسابح الفنادق السياحية.
إذا كنت تريد أن تعرف كيف تحصل على ذلك فقط اقرأ هذا المقال وسترى أنه بخطوات بسيطة ستتمكن بسهولة من تحويل المسبح المنزلى التقليدى إلى مسبح سياحى متميز ولكن من داخل منزلك.
نرى هنا المسبح وواضح أنه مهجور من فترةكبيرة، فالمياه داكنة وغير نظيفة والكراسي تبدو تالفة وهو أيضاً محاط بحديقة ذات عشب طويل وضخم غير مناسب ليكون بجانب المسبح فهو يسجعله يتسخ بسرعة وسهولة .
من الطبيعى أن المسبح هو المكان المخصص للراحة والإسرتخاء فيجب أن يكون بمظهر لائق يعبر عن المنزل وجماله ، وأن توفر له كل الإمكانيات لتعشر أن لديك مسبح حقيقى وليس مجرد بركة من المياه.
نرى الأن المسبح بعد التنظيف والتجديد وقد تحول تماماً ليصبح كما نشاهد الأن، فالمياه أصبحت نظيفة وبلون أزرق جميل لا تستطيع أحد مقاومة جمالها، وتم أيضاً إزالة كل العشب الطويل واستخدام النجيلة الصناعية حول المسبح لأنها الأنسب عملياً وأكثر جمالاً وإشراقاً.
احتفظ المصمصم باللمسة الطبيعية للمسبح فوضع بعض الأشجار الطبيعية على إحدى جوانبه ولكن في مكانها الصحيح بعيداُ عن المياة وأيضا زين المسبح بقصريتين زرع صغيرتان ووضعهم فى مكان مميز، ومع إضافة بعض الألعاب المائية الصغيرة أصبح الأن المسبح جاهزاً لتقضى فيه وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء والأطفال.
بنى هذا المسبح مرتفعاً قليلاً عن الأرض وكما نلاحظ الأرضية من حوله غير مستوية فالحديقة مرتفعة والأرض حول المنزل أيضاً مرتفعة أما الممر المؤدى للمسبح فهو منخفض بكشل غريب فتشعر وكأنه جزء من أرض الطريق الخارجى وليس منزلك.
برغم وجود المسبح بين الحدائق الطبيعية إلا إنه لم يتم إستغلال هذه الطبيعة الخلابة في التصميم فكما نرى لا يوجد حوله أى مكان مخصص للجلوس والأرض غير صالحة للسير عليها براحة بعد السباحة.
بعد التعديلات التى تمت إلى المسبح أصبح الأن أشبه بمنتجع سياحى صغير يطل على مسبح أرزق جميل وسط الأشجار الإستوائية والنخيل، في البداية تم بناء الأرض حول المسبح بالسيراميك المخصص لذلك وأصبح ارتفاعه الأن جميلاً جداً ومناسباً، وتمت إزالة السقف والحوائط واستبدالها بمظلة خشبية ضخمة وسور حجرى جميل لتجلس داخل منزلك وتستمتع بالمناظر الطبيعية من حولك.
لا يشترط وجود مسبح فى المنزل أن تكون الحديقة لديك كبيرة، فنرى هنا تلك الحديقة البسيطة والتي لا تحتوى علي أى شئ سوى غرفة تخزين قديمة ومساحة واسعة غير مستغلة.
برغم وجود الأشجار حول المنزل والشمس الساطعة إلا إن الحديقة تبدو عديمة الفائدة ولا يستفيد منها أصحاب المنزل سوى في تخزين أغراضهم القديمة فهل هذا هو الإستخدام الأمثل ؟
والأن بعد إزالة غرفة التخزين تماماً وإستغلال مكانها عادت الحديقة للحياة مرة أخرى، فمكان الغرفة القديمة أصبح الأن يوجد سور حجرى بلون رمادى جميل وهادئ به مجموعة من الأشجار الصغيرة التي تزين المسبح الجديد.
وأيضاً نرى النجيلة الخضراء بعد أن تم تهذيبها وإبعادها عن المسبح بمسافة كافية ووضح السيراميك الأوف وايت حوله لإضفاء لمسة من الجمال وتحديد مساحته الخاصة بشكل رائع داخل حديقتك.
هنا في هذا المنزل لا يوجد حديقة ولكن توجد تلك الشرفة الخارجية ذات المساحة المتوسطة والتي وضع فيها حوض سباحة ولكنه ليس فى أفضل حال، فهو مكشوف الأطراف وغير مغطى بأى شي والشرفة غير مجهزة ليكون بها مسبح فالأرضيات والحوائط لا تصلح لذلك ولا يوجد شكل جمالى في المكان .
نرى الأن التحول الكبير الذى حدث للشرفة الخارجية بفضل الخشب الأبيض مميز الشكل الذى غطاها بالكامل لتكون مؤهلة وصالحة لإستخدام المسبح والذى تحول بالكامل أيضاً فقد تم تغليفه بالخشب الأبيض أيضاً وأصبح به طبقتين من الخارج لتجلس عليه براحة تامة.
أما الجدار الحجرى المميز فبقى كما هو وتم حماية الجزء السفلى منه وتغطيته بالأخشاب، ووضع أمامه الزرع فى قصريته البيضاء المتماشية مع التصميم الكامل.
نرى في الصورة القديمة المساحة الواسعة الغير مستغلة حول المسبح وأيضاً الأرض الحجرية الغير ممهدة والتي تعطي إحساس بعدم الراحة رغم أن المكان جميل ووسط الطبيعة، فهل يمكن إستغلال هذه المساحة وتحويلها إلى مكان أكثر جمالاً ؟
بالطبع يمكن فبعد تدخل المصممين نرى الأن المسبح وقد تحول تماماً، فالأرضيات أصبحت من الخشب البنى جميل التصميم مع طاولة طعام زجاجية وكراسي خشبية بسيطة لجلسة هادئة على المسبح فيمكنك الأن التمتع بجمال الطبيعية وممارسة السباحة من منزلك براحة تامة ولا حاجة للسفر بعيداً أو الحجر فى فندق باهظ الثمن.
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