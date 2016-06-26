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حول مسبحك المنزلى إلى مسبح رائع بسهولة

Assem Elsherif Assem Elsherif
Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus منازل
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وجود مسبح في المنزل أمر هام جداً فمع ارتفاع درجات الحارارة ودخول الصيف بقوة لا يوجد أجمل من الأستمتاع بالمياه من داخل منزلك لتكون علي راحتك وفي خصوصية كاملة.

ولكن المسبح ليس مجرد حوض ومياه بل هو تصميم متكامل وعليك الإهتمام بتفاصيله لتحسل على مسبح صحى وأمن وجميل لا يختلف عن مسابح الفنادق السياحية.

 إذا كنت تريد أن تعرف كيف تحصل على ذلك فقط اقرأ هذا المقال وسترى أنه بخطوات بسيطة ستتمكن بسهولة من تحويل المسبح المنزلى التقليدى إلى  مسبح سياحى متميز ولكن من داخل منزلك.

مسبح قديم ومهجور

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus منازل
acertus

acertus
acertus
acertus

نرى هنا المسبح وواضح أنه مهجور من فترةكبيرة، فالمياه داكنة وغير نظيفة والكراسي تبدو تالفة وهو أيضاً محاط بحديقة ذات عشب طويل وضخم غير مناسب ليكون بجانب المسبح فهو يسجعله يتسخ بسرعة وسهولة .

من الطبيعى أن المسبح هو المكان المخصص للراحة والإسرتخاء فيجب أن يكون بمظهر لائق يعبر عن المنزل وجماله ، وأن توفر له كل الإمكانيات لتعشر أن لديك مسبح حقيقى وليس مجرد بركة من المياه.

بعد التجديد..المسبح أكثر إشراقاً

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus حديقة Green
acertus

acertus
acertus
acertus

نرى الأن المسبح بعد التنظيف والتجديد وقد تحول تماماً ليصبح كما نشاهد الأن، فالمياه أصبحت نظيفة وبلون أزرق جميل لا تستطيع أحد  مقاومة جمالها، وتم أيضاً إزالة كل العشب الطويل واستخدام النجيلة الصناعية حول المسبح لأنها الأنسب عملياً وأكثر جمالاً وإشراقاً.

احتفظ المصمصم باللمسة الطبيعية للمسبح فوضع بعض الأشجار الطبيعية على إحدى جوانبه ولكن في مكانها الصحيح بعيداُ عن المياة وأيضا زين المسبح بقصريتين زرع صغيرتان ووضعهم فى مكان مميز، ومع إضافة بعض الألعاب المائية الصغيرة أصبح الأن المسبح جاهزاً لتقضى فيه وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء والأطفال.

مسبح قديم دون أرضيات!

homify
homify

homify
homify
homify

بنى هذا المسبح مرتفعاً قليلاً عن الأرض وكما نلاحظ الأرضية من حوله غير مستوية فالحديقة مرتفعة والأرض حول المنزل أيضاً مرتفعة أما الممر المؤدى للمسبح فهو منخفض بكشل غريب فتشعر وكأنه جزء من أرض الطريق الخارجى وليس منزلك.

برغم وجود المسبح بين الحدائق الطبيعية إلا إنه لم يتم إستغلال هذه الطبيعة الخلابة في التصميم فكما نرى لا يوجد حوله أى مكان مخصص للجلوس والأرض غير صالحة للسير عليها براحة بعد السباحة.

من مسبح مهمل إلى منتجع كامل !

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos منزل عائلي صغير
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

بعد التعديلات التى تمت إلى المسبح أصبح الأن أشبه بمنتجع سياحى صغير يطل على مسبح أرزق جميل وسط الأشجار الإستوائية والنخيل، في البداية تم بناء الأرض حول المسبح بالسيراميك المخصص لذلك وأصبح ارتفاعه الأن جميلاً جداً ومناسباً، وتمت إزالة السقف والحوائط واستبدالها بمظلة خشبية ضخمة وسور حجرى جميل لتجلس داخل منزلك وتستمتع بالمناظر الطبيعية من حولك.

حديقة صغيرة بدون مسبح

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

لا يشترط وجود مسبح فى المنزل أن تكون الحديقة لديك كبيرة، فنرى هنا تلك الحديقة البسيطة والتي لا تحتوى علي أى شئ سوى غرفة تخزين قديمة ومساحة واسعة غير مستغلة.

برغم وجود الأشجار حول المنزل والشمس الساطعة إلا إن الحديقة تبدو عديمة الفائدة ولا يستفيد منها أصحاب المنزل سوى في تخزين أغراضهم القديمة فهل هذا هو الإستخدام الأمثل ؟ 

المسبح أعاد الحديقة للحياة مرة أخرى!

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

والأن بعد إزالة غرفة التخزين تماماً وإستغلال مكانها عادت الحديقة للحياة مرة أخرى، فمكان الغرفة القديمة أصبح الأن يوجد سور حجرى بلون رمادى جميل وهادئ به مجموعة من الأشجار الصغيرة التي تزين المسبح الجديد.

وأيضاً نرى النجيلة الخضراء بعد أن تم تهذيبها وإبعادها عن المسبح بمسافة كافية ووضح السيراميك الأوف وايت حوله لإضفاء لمسة من الجمال وتحديد مساحته الخاصة بشكل رائع داخل حديقتك.

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المسبح في الشرفة هل ممكن أن يكون أفضل ؟

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

هنا في هذا المنزل لا يوجد حديقة ولكن توجد تلك الشرفة الخارجية ذات المساحة المتوسطة والتي وضع فيها حوض سباحة ولكنه ليس فى أفضل حال، فهو مكشوف الأطراف وغير مغطى بأى شي والشرفة غير مجهزة ليكون بها مسبح فالأرضيات والحوائط لا تصلح لذلك ولا يوجد شكل جمالى في المكان .

الخشب الأبيض هو الحل!

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

نرى الأن التحول الكبير الذى حدث للشرفة الخارجية بفضل الخشب الأبيض مميز الشكل الذى غطاها بالكامل لتكون مؤهلة وصالحة لإستخدام المسبح والذى تحول بالكامل أيضاً فقد تم تغليفه بالخشب الأبيض أيضاً وأصبح به طبقتين من الخارج لتجلس عليه براحة تامة.

أما الجدار الحجرى المميز فبقى كما هو وتم حماية الجزء السفلى منه وتغطيته بالأخشاب، ووضع أمامه الزرع فى قصريته البيضاء المتماشية مع التصميم الكامل.

لمسة عصرية حولت هذا المكان

chalet en Javea, torradoarquitectura torradoarquitectura مسبح
torradoarquitectura

chalet en Javea

torradoarquitectura
torradoarquitectura
torradoarquitectura

نرى في الصورة القديمة المساحة الواسعة الغير مستغلة حول المسبح وأيضاً الأرض الحجرية الغير ممهدة والتي تعطي إحساس بعدم الراحة رغم أن المكان جميل ووسط الطبيعة، فهل يمكن إستغلال هذه المساحة وتحويلها إلى مكان أكثر جمالاً ؟

بالطبع يمكن فبعد تدخل المصممين نرى الأن المسبح وقد تحول تماماً، فالأرضيات أصبحت من الخشب البنى جميل التصميم مع طاولة طعام زجاجية وكراسي خشبية بسيطة لجلسة هادئة على المسبح فيمكنك الأن التمتع بجمال الطبيعية وممارسة السباحة من منزلك براحة تامة ولا حاجة للسفر بعيداً أو الحجر فى فندق باهظ الثمن.

للمذيد من التصميمات الرائعة ننصحك بقراءة المقال التالى : مجموعه مختارة من بيوت الحارة 

مسبح منزلي المتواضع
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