غرف صغيرة… قبل وبعد!!!

في بعض الأحيان تكون غرف المنزل صغيرة نوعاً ما بالمقارنة بحجم المنزل أو المسكن, وبالتالي حينما نريد أن نتحدث عن كيفية جعل هذه الغرف سواء كانت غرفة معيشة أو مطبخ أو غيرها فإننا يجب أن فكر خارج الإطار التقليدي في كيفية إنشاء مساحة جديدة تساعد على إعطاء الغرفة ككل شعوراً بالإتساع وفي ذات الوقت لا يمس التصميم الخاص بالغرفة, سواء كان تصميماً حديثاً وعصرياً أو تصميم ذو طابع مختلف الألوان أو أي تصميم آخر.
وبالتالي فإننا نتحدث هنا في هذه المقالة عن كيفية إنشاء وتصميم مساحات زائدة في نفس الغرفة المراد إعطاءها شعوراً بإتساع المكان, بل وكيف يتم إستغلال تلك المساحات الزائدة بشكل عبقري وعدم إهدار الفراغات والمساحات الجانبية.
فسنعرض سوياً صوراً لتلك الأفكار الجديدة نوعاً ما, بخصوص إمكانية إنشاء أماكن جديدة في نفس المكان أو نفس الغرفة لتساعد على ظهور الغرفة بشكل أكثر إتساعاً وكبيراً.
هذا المطبخ الذي لا يتسم بالنظام والترتيب, بل وبشكل مزري للغاية, فيجب أن يتدخل أصحاب المنزل وإعادة تنسيقه وترتيبه بشكل كامل بأسلوب راقي وغير تقليدي, لأن المطبخ أيضاً واجهة المنزل الداخلية, فهو يعطي إنطباعاً عن الشكل العام والتنسيق العام للمنزل ككل.
وهنا عندما تدخل المصممون وأصحاب المنزل في إعادة تنسيق المطبخ ليكون بالشكل الراقي الأنيق الذي يتماشى مع طبيعة ترتيب وتنظيم المسكن ككل, فهو جزء هام جداً في المنزل, فالمنزل لا يكتمل تنسيقه وترتيبه بشكل جيد بدون التصميم الجيد لهذا المطبخ.
بالإضافة إلى أننا نرى أن أصحاب المنزل أرادوا الإستفادة أيضاً من المكان العلوي أعلى السقف المطبخ ليكون مكان ملائم لوضع ديكورات خاصة, أو مكان جيد للتخزين أو غيرهما.
انظر كيف كانت تلك الغرفة أثناء التحضير وأثناء وضع اللمسات الفنية لترتيبها وتنظيمها بما يناسب طبيعة السكن, فنرى الأسلاك المبعثرة في أنحاء الغرفة ومع عمل أصحاب المنزل بالترتيب والتسيق الداخلي للغرفة لتكون فيما بعد بمظهر جيد ووضع الديكورات اللازمة لها بعد ذلك.
عندما نتحدث عن غرفة المعيشة, فإننا نتحدث عن أهم غرفة بالمنزل أو بالمسكن, ولا يشترط أن تحتوي الغرفة على الأثاث الفاخر, والديكورات الفنية الراقية, بل يحتاج أصحاب المنازل الصغيرة أو المساكن الصغيرة إلى تصميمات بسيطة للغاية لعمل غرفة معيشة وفي ذات الوقت لا تفقد جمالها التصميمي ورونق الغرفة العصري.
وها نحن في هذه الصورة بعد وضع الترتيبات النهائية للغرفة وتنظيمها بشكل جيد, وإنهاء الأعمال اللازمة لتكون في أحسن شكل ومظهر, وفي ذات الوقت تتسم بالبساطة من حيث الأثاث والديكورات الخاصة بها.
وهنا تكمن فكرة إستغلال المساحات الفارغة, فبرغم صغر حجم المنزل والغرف, إلا أن أصحابه إستطاعوا أن يستثمروا أفكارهم بشكل غير تقليدي وإنشاء أماكن جديدة تساعد كثيرا في توفير المساحات الصغيرة وتوفير أماكن جيدة لتساعد على إعطاء المكان مساحة واسعة بشكل كلي إذا ما تم إستغلالها بطريقة صحيحة.