غرف صغيرة… قبل وبعد!!!

في بعض الأحيان تكون غرف المنزل صغيرة نوعاً ما بالمقارنة بحجم المنزل أو المسكن, وبالتالي حينما نريد أن نتحدث عن كيفية جعل هذه الغرف سواء كانت غرفة معيشة أو مطبخ أو غيرها فإننا يجب أن فكر خارج الإطار التقليدي في كيفية إنشاء مساحة جديدة تساعد على إعطاء الغرفة ككل شعوراً بالإتساع وفي ذات الوقت لا يمس التصميم الخاص بالغرفة, سواء كان تصميماً حديثاً وعصرياً أو تصميم ذو طابع مختلف الألوان أو أي تصميم آخر.

وبالتالي فإننا نتحدث هنا في هذه المقالة عن كيفية إنشاء وتصميم مساحات زائدة في نفس الغرفة المراد إعطاءها شعوراً بإتساع المكان, بل وكيف يتم إستغلال تلك المساحات الزائدة بشكل عبقري وعدم إهدار الفراغات والمساحات الجانبية.

فسنعرض سوياً صوراً لتلك الأفكار الجديدة نوعاً ما, بخصوص إمكانية إنشاء أماكن جديدة في نفس المكان أو نفس الغرفة لتساعد على ظهور الغرفة بشكل أكثر إتساعاً وكبيراً.