منزل ريفى بتصميم حجرى رائع

سنذهب فى جولة بعيدة إلى الريف الإسبانى وتحديداً ولاية لاكورونيا لستعرض إحدى المنازل الريفية هناك، وهو منزل رائع وسط الطبيعة الخلابة للريف وأيضاً بلمسات عصرية من الداخل والخارج، فهو مناسب للإسترخاء والإستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة وأيضاً بجمال التصميم.

المنزل مصمم من الحجر وله أكثر من واجهة متميزة وتظهر جمال الفن المعمارى، فلنشاهد المنزل الذى سيسرق قلبك من أول نطرة!