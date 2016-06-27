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منزل ريفى بتصميم حجرى رائع

Assem Elsherif Assem Elsherif
Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
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سنذهب فى جولة بعيدة إلى الريف الإسبانى وتحديداً ولاية لاكورونيا لستعرض إحدى المنازل الريفية هناك، وهو منزل رائع وسط الطبيعة الخلابة للريف وأيضاً بلمسات عصرية من الداخل والخارج، فهو مناسب للإسترخاء والإستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة وأيضاً بجمال التصميم.

المنزل مصمم من الحجر وله أكثر من واجهة متميزة وتظهر جمال الفن المعمارى، فلنشاهد المنزل الذى سيسرق قلبك من أول نطرة!

منزل ساحر وسط الطبيعة

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

وسط جمال الطبيعة نرى المنزل الجميل المكون من طابقين،والذى صمم بالكامل من الحجر المتميز بجمال شكله وقوته، ويتمتع بسقف على الطراز الكلاسيكى للمنازل الريفية فهو مائل وله مدخنة واضحة وطويلة، أما المظلات الخاصة بالمنزل فهي من الفولاذ الأحمر جميل الشكل وقوى البنية.

صممت الأبواب والنوافذ كلها من الزجاج العاكس لتتمتع بجمال الطبيعة وأيضاً تحتفظ بخصوصيتك داخل المنزل.

الخلفية لا تقل تميزاً عن الواجهة

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

أما الخلفية  فهى لا تقل روعة ولا جمال عن واجهة المنزل، فهو مبنى على هضبة مرتفعة استغلها المصمم فى بناء سلم واسع ومريح للصعود بسلاسة للمنزل وسط الطبيعة الخضراء.

ويوجد فى الخلفية أيضاً أكثر من مظلة لتوفير الظل فى أكثر من زاوية للمنزل فتستطيع بسهولة الجلوس براحة تامة فى أي جزء والتمتع بجمال الطبيعة من حولك دون القلق من أشعة الشمس.

سور المنزل يجمع بين الطبيعة والفن

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

استغل المصمم مرة أخرى وجود المنزل على مرتفع طبيعى وتركه محاط بتلك التلة وأضاف إليها سور بسيط من الحجارة المستخدمة فى واجهة المنزل، وترك الأعشاب والحجارة البارزة من التلة كما هى ليدمج بين التصميم والطبيعة لتكون النتيجة هذا الصور المميز والمختلف للمنزل.

غرفة خاصة للمدفأه المتميزة

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura غرفة المعيشة
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

نرى هنا هذا البهو الواسع الذى وضعت فيه المدفأه لتشعل بها النار وتستمتع بتدفئة طبيعية للمنزل، وترك المصمم مساحة واسعة أمام المدفأه لكى لا يتأثر أى شئ بالنار التي فى الموقد وذلك لأمان وحماية أكثر.

ونلاحظ أيضاً درجات السلم والتى تبدو وكأنها معلقة فى الهواء فتصميمها مميز ومختلف وتعطى للمنزل لمسة عصرية، إلى جانب النافذة الزجاجية بالإطار الأسود والمزينة برسومات ملونة على الزجاج لتصبح لوحة فنية وليست مجرد نافذة.

مطبخ أنيق وعملى جداً

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura مطبخ
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

صمم المطبخ من الخشب الطبيعى وهو أنيق وعملى جداً ويتكون من طاولة رئيسية فى المنتصف ثبت عليها صنبور المياهو مغطاه بالرخام الرمادى الجميل و بها فتحتين للكهرباء لتستعمل كل أجهزة المطبخ بسهولة وراحة تامة من مكانك.

أما نافذة المطبخ فهى باللون البنى الغامق وبفتحة واسعة تسمح لضوء الشمس الطبيعى والهواء بالدخول لتحصل على مطبخ صحى، أما كشاف الإضاءة فهو بتصميم عصرى جداً ومختلف بلون أبيض وتصميم إسطوانى لتوزيع الإضاءة بشكل أفضل داخل المطبخ.

فرن مميز ومساحة تخزين كافية

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura مطبخ
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

حول المصمم الحائط الخلفى إلى مساحة تخزين ضخمة تكفى لكل أغراض المطبخ بسهولة،و قسمها إلى مربعات مختلفة الحجم لتستخم منها ما تريد وبراحة تامة، أما الفرن فهو مثبت في وسط الحائط وهو مرتفع عن الأرض لتستخدمه بسهولة دون الحاجة إلى أن تحنى ظهرك فى كل مرة.

بالمسبح الكبير يكتمل جمال المنزل

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

بين حديقتى المنزل الهادئتين يوجد حوض سباحة كبير وواسع بلون أزرق خلاب يعطى المنزل لمسة جمالية فلا يوجد أجمل من الطبيعة والمياه عندما يجتمعان معاً في مكان واحد.

يمكنك السباحة براحة تامة وخصوصية كبيرة وأيضاً الجلوس تحت المظلة الضخمة للمنزل والإستمتاع بقضاء وقت ممتع على المسبح، أو يمكنك فقط فتح النوافذ الزجاجية والإستمتاع بالمنظر الخلاب حول منزلك.

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