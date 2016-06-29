الرزانة والهدوء عنوان هذا المنزل

الرزانة أن تضع الأشياء في محلها بطريقة يسهل استخدمها وتظهر جمالها، الترتيب أن تختار أثاث منزلك بطريقة بسيطة وسهلة وواضحة خالية من التعقيد، الهدوء أن تختار الوان مريحة للأثاث ونوعية جيدة
في هذا المقال سنتعرف على المنزل الذي تجتمع فيه تلك الكلمات الفنية وماهي الأشياء المميزة فيه.
بتناسق ثلاث الوان الأبيض الرمادي ولون الخشب ستحظى بغرفة معيشة هنية. لون الهناء الأبيض يلون ويضيئ الباب والسقف والجدران، لون الخشب الطبيعي لأرضية كأرضية الطبيعة، اللون الرمادي البارد مناسب لأثاث البلدان الحارة، لكنبه كبيرة في منتصف غرفة المعيشة، مناسبة للتمدد أمام شاشة تلفزيون عملاقة معلقة على الحائط أو لقراءة كتب من رفوف المكتبة الخشبية. الترتيب هو خزانة عرضية بلون ابيض اسفل التلفزيون.
يتابع لون الهناء ليُلون طاولة السفرة وكراسيها بلون ابيض مضيئ، وستائر الحلم الأبيض لتسمح بتسرب أشعه الشمس الساحرة لتزيد من بياض غرفة السفرة وغرفة المعيشة. الهدوء هو مجموعه متنوعة من النباتات المعلقة على الحائط المقابل لطاولة السفرة.
الأبيض يتحدث في كل أرجاء المنزل ليقول: أنا لون الهناء والهدوء، اُلوِن غرفة المعيشة وطاولة السفرة والمطبخ، ترد الإضاءة وتقول: أنا أضيئ المطبخ من خلال مصابيح داخلية في السقف، بصوت رقيق ترد ستائر الحلم الأبيض: أنا اغطي باب البلكون لتتسرب منه أشعة شمس وتزيد من الإضاءة الطبيعية.
تتميز غرفة النوم ببساطتها وقلة عدد الأثاث فيها. الرزانة هي وجود خزانة الملابس التي هي عبارة عن غرفة بباب سحاب لا يأخذ مساحة من الغرفة وحمام بباب سحاب، أي ترتيب ووضع الأشياء في مكانها وإظهار جمالية الأثاث.
في غرف الأطفال يمكنك التفنن بكل الألوان الناعمة والهادئة والمرحة بنفس الوقت، ومع ذلك لم يخلو من الهدوء والترتيب وأناقة اللون الأبيض للستائر والأرضية الخشبية. الهدوء هو سرير طفلي بلون الهناء الأبيض لنوم مريح واحلام سعيدة.
بسيط التصميم بلون ابيض للمغسلة ولون الخردل للجدران الذي أعطى جو دافئ، وشبالك كبير لإضاءة طبيعية أعطى القليل من التغيير والمرح مع المحافظة على الترتيب.
هذه هي مميزات المنزل الهادئ .
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