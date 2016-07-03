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توظيف الأنماط في تصميم شرفة مميزة

shereen gouda shereen gouda
Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
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الشرفة من الأماكن الحرجة التي إن لم تستغل بشكل سليم تكون عبئا على الساكن والمصمم معا, فإن صممت بكفاءة كانت من أكثر الأماكن جذبا للناس في المنزل, ولكن إن تم إهمالها أو عدم تصميمها بما يتماشى مع شخصية وإستخدام الساكن فتتحول إلى مساحة مهملة. لتنجح في إختيارك عليك معرفة ما هو النمط المتناسب الذي سيجذبك لإستخدام الشرف. لا يخفى على أحد أن لكل نمط من أنماط التصميم طابع وشخصية خاصة, ومن السهل جدا الإنحياز لنمط محدد لقربه لشخصيتنا, ولكن قليل منا من يعرف تأثير كل طابع و كيفية توظيفه بشكل سليم بحيث يسغل على أكمل وجه. فقط عند إدراكنا تأثير كل نمط على المكان يمكننا الإختيار بشك مناسب لما يتناسب مع شخصيتنا و تفضيلنا لروح المكان. لنرى معا كيفية التعامل مع كل نمط عند تصميم الشرفة المثالية.

أناقة النمط العصري

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

من مميزات النمط العصري أن مجال التصميم فيه واسع جدا وحيثما إتجه التصميم داخل إطار هذا النمط سيبدو التتصميم أنيق ومنظم. إذا كنت تريد أن تكون شرفتك منمقة وعملية لإستقبال الضيوف فيها أيا كانت المناسبة فالإتجاه العصري هو أسلم حل لك, ستستطيع فيه أن تصمم شرفة جميلة بأقل اللمسات وتتعدد الإستخدامات في مكان واحد, ولك مطلق الحرية أن تضيف بعض من الشخصية بقليل من الألوان.

الهدوء النفسي في النمط التبسيطي

House at Andratx, Octavio Mestre Arquitectos Octavio Mestre Arquitectos بلكونة أو شرفة
Octavio Mestre Arquitectos

House at Andratx

Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos

الكثير مننا في صخب الحياة من أكثر طموحاته هو الإستجمام بالهدوء  بعد نهار من العمل الشاق, ومنا من يلقى هذه الراحة في الإنعزال عن كل ما هو مزعج من تلفاز وأجهزة كهربائية وأين سنلقى كل هذه الصفات إلا في الشرفة أو الحديقة؟ إذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون إستخدام الشرفة للإسترخاء ولإسترداد التوازن فستجد ما تبحث عنه في النمط التبسيطي. جمال هذا النمط يكمن في سرعة تأثيره على الحالة النفسية, ففور دخولك مكان بهذا النمط تجد السلام النفسي في لحظات. ما يشجع أكثر لإختيار النمط التبسيطي هو أنه لا يمل منه وفيه من العملية ما يكفي لتصب الشرفة الملاذ الأول والأخير.

عفوية النمط الإنتقائي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذا النمط يعد فريدا من نوعه ومع ذلك فهو لا يجذب الكثير لأنه يعتمد على الإختيارات الجريئة والمندفعة, ولكنه سيجذب كل من لديه حب التميز. إن كنت من من يحبون الصخب والتجمعات يمكن لشرفتك أن تكون هي ملجأك. رغم أن نادرا من يروا أن الشرفة قد تكون مكان للتجمعات والإحتفالات إلى أنها تعد من أكثر الأماكن نجاحا حين تستغل لهذا السبب, وهذا كان بالماضي هو السبب الأساسي لوجود الشرفة. النمط الإنتقائي هنا يعد أكثر الأنماط إتفاقا مع هذا الإستخدام فهو يعطيك مجال واسع لتعدد أشكال وأنماط المجالس والأثاث. عادة من يفضلون الشرفة أن تكون مكانا’ للتجمعات سيحبذون أيضا بساطة وإنفراد هذا النمط.

الهدوء النفسي في النمط الآسيوي

Japan in Barcelona: japanese stone garden on the terrace Daifuku Designs بلكونة أو شرفة
Daifuku Designs

Japan in Barcelona: japanese stone garden on the terrace

Daifuku Designs
Daifuku Designs
Daifuku Designs

إستطاع النمط الآسيوي الإنتشار حول العالم حين توصلوا لمبادئ في التصميم لتتبيق ما يسمى بالفنج شوي وهي مدرسة كيف يبعث التصميم طاقة إيجابية. لمن يحبذ الشرفة أن توظف كمنبع للطاقة ول إطلالة جميلة من المنزل فهذا الأسلوب في التصميم سيتناسب مع رغباتك.

الشخصية الفريدة في نمط الحر المتوسط

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

كما هو واضح في التصميم هنا إستطاع المصممون في SWEET HOME DESIGN أن يخلقوا جوا مليء بالترحيب في هذه الشرفة التقليدية. من جمال هذا الطابع أنه يتمتع بشخصية قوية و ذات عراقة, هو طابع يمكنه أن يتجه نحو التصميم الرسمي أو الغير رسمي ببصع لمسات. إتجه نحو هذا الطابع إذا كنت من هواة العراقة وتحب أن تتكلم الشرفة.

حب الطبيعة في النمط الريفي

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio بلكونة أو شرفة White
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

العودة للأصول والطبيعة هي من أهم سمات هذا النمط, لمحبي البساطة والإحاطة بكل مرادفات الطبيعة فالنمط الريفي هو الأجمل لك بالتأكيد.

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