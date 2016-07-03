توظيف الأنماط في تصميم شرفة مميزة

الشرفة من الأماكن الحرجة التي إن لم تستغل بشكل سليم تكون عبئا على الساكن والمصمم معا, فإن صممت بكفاءة كانت من أكثر الأماكن جذبا للناس في المنزل, ولكن إن تم إهمالها أو عدم تصميمها بما يتماشى مع شخصية وإستخدام الساكن فتتحول إلى مساحة مهملة. لتنجح في إختيارك عليك معرفة ما هو النمط المتناسب الذي سيجذبك لإستخدام الشرف. لا يخفى على أحد أن لكل نمط من أنماط التصميم طابع وشخصية خاصة, ومن السهل جدا الإنحياز لنمط محدد لقربه لشخصيتنا, ولكن قليل منا من يعرف تأثير كل طابع و كيفية توظيفه بشكل سليم بحيث يسغل على أكمل وجه. فقط عند إدراكنا تأثير كل نمط على المكان يمكننا الإختيار بشك مناسب لما يتناسب مع شخصيتنا و تفضيلنا لروح المكان. لنرى معا كيفية التعامل مع كل نمط عند تصميم الشرفة المثالية.