توظيف الأنماط في تصميم شرفة مميزة

الشرفة من الأماكن الحرجة التي إن لم تستغل بشكل سليم تكون عبئا على الساكن والمصمم معا, فإن صممت بكفاءة كانت من أكثر الأماكن جذبا للناس في المنزل, ولكن إن تم إهمالها أو عدم تصميمها بما يتماشى مع شخصية وإستخدام الساكن فتتحول إلى مساحة مهملة. لتنجح في إختيارك عليك معرفة ما هو النمط المتناسب الذي سيجذبك لإستخدام الشرف. لا يخفى على أحد أن لكل نمط من أنماط التصميم طابع وشخصية خاصة, ومن السهل جدا الإنحياز لنمط محدد لقربه لشخصيتنا, ولكن قليل منا من يعرف تأثير كل طابع و كيفية توظيفه بشكل سليم بحيث يسغل على أكمل وجه. فقط عند إدراكنا تأثير كل نمط على المكان يمكننا الإختيار بشك مناسب لما يتناسب مع شخصيتنا و تفضيلنا لروح المكان. لنرى معا كيفية التعامل مع كل نمط عند تصميم الشرفة المثالية.
من مميزات النمط العصري أن مجال التصميم فيه واسع جدا وحيثما إتجه التصميم داخل إطار هذا النمط سيبدو التتصميم أنيق ومنظم. إذا كنت تريد أن تكون شرفتك منمقة وعملية لإستقبال الضيوف فيها أيا كانت المناسبة فالإتجاه العصري هو أسلم حل لك, ستستطيع فيه أن تصمم شرفة جميلة بأقل اللمسات وتتعدد الإستخدامات في مكان واحد, ولك مطلق الحرية أن تضيف بعض من الشخصية بقليل من الألوان.
الكثير مننا في صخب الحياة من أكثر طموحاته هو الإستجمام بالهدوء بعد نهار من العمل الشاق, ومنا من يلقى هذه الراحة في الإنعزال عن كل ما هو مزعج من تلفاز وأجهزة كهربائية وأين سنلقى كل هذه الصفات إلا في الشرفة أو الحديقة؟ إذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون إستخدام الشرفة للإسترخاء ولإسترداد التوازن فستجد ما تبحث عنه في النمط التبسيطي. جمال هذا النمط يكمن في سرعة تأثيره على الحالة النفسية, ففور دخولك مكان بهذا النمط تجد السلام النفسي في لحظات. ما يشجع أكثر لإختيار النمط التبسيطي هو أنه لا يمل منه وفيه من العملية ما يكفي لتصب الشرفة الملاذ الأول والأخير.
هذا النمط يعد فريدا من نوعه ومع ذلك فهو لا يجذب الكثير لأنه يعتمد على الإختيارات الجريئة والمندفعة, ولكنه سيجذب كل من لديه حب التميز. إن كنت من من يحبون الصخب والتجمعات يمكن لشرفتك أن تكون هي ملجأك. رغم أن نادرا من يروا أن الشرفة قد تكون مكان للتجمعات والإحتفالات إلى أنها تعد من أكثر الأماكن نجاحا حين تستغل لهذا السبب, وهذا كان بالماضي هو السبب الأساسي لوجود الشرفة. النمط الإنتقائي هنا يعد أكثر الأنماط إتفاقا مع هذا الإستخدام فهو يعطيك مجال واسع لتعدد أشكال وأنماط المجالس والأثاث. عادة من يفضلون الشرفة أن تكون مكانا’ للتجمعات سيحبذون أيضا بساطة وإنفراد هذا النمط.
إستطاع النمط الآسيوي الإنتشار حول العالم حين توصلوا لمبادئ في التصميم لتتبيق ما يسمى بالفنج شوي وهي مدرسة كيف يبعث التصميم طاقة إيجابية. لمن يحبذ الشرفة أن توظف كمنبع للطاقة ول إطلالة جميلة من المنزل فهذا الأسلوب في التصميم سيتناسب مع رغباتك.
كما هو واضح في التصميم هنا إستطاع المصممون في SWEET HOME DESIGN أن يخلقوا جوا مليء بالترحيب في هذه الشرفة التقليدية. من جمال هذا الطابع أنه يتمتع بشخصية قوية و ذات عراقة, هو طابع يمكنه أن يتجه نحو التصميم الرسمي أو الغير رسمي ببصع لمسات. إتجه نحو هذا الطابع إذا كنت من هواة العراقة وتحب أن تتكلم الشرفة.
العودة للأصول والطبيعة هي من أهم سمات هذا النمط, لمحبي البساطة والإحاطة بكل مرادفات الطبيعة فالنمط الريفي هو الأجمل لك بالتأكيد.