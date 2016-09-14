منزل صغير الحجم كثير الأفكار

سيكون موضوع المقال اليوم عن مشروع إعادة تصميم منزل أنيق في مدينة هاكلي ليتسم بلاحداثة ويلبي كل إحتياجات الساكن. قام بتصميم هذا المشروع المعماري Tom Dulake من Atom Build وقد نجح في تنفيذ المشروع بحرفية. يعد موقع المشروع في مركز حيوي في بريطانيا حيث حياة المدينة العصرية والعملية. أراد الساكن الجديد إستغلال المنزل على أكمل وجه ويحولها من مساحة صغيرة إلي غرف فيها رحابة وبهجة.الصور المعروضة هي من أعمال المصور WILL ECKERSLEY
المشروع عبارة عن جناح إمتداد لمنزل أراد الساكن فيه وجود غرفة نوم و مكتب بمكتبة خاصة, كل هذا في بمساحة محدودة, فلنتابع معا كيف تمت عملية التصميم والتنفيذ أمام هذا التحدي!
تعددت إستخدامات المكتبة حين تواجد مكتب بداخلها, و هذا ذكاء في التصميم لما وفر من مساحة قد تكون مهدرة, و بوضع الكرسي الأصفر اشلبابي أضاف جوا’ من المرح.
إذا كنت من المعجبين بما فعله المصمم من إيجاد حلول لتصميم هذا البيت الصغير فلتتعرف أكثر على كيفية إظهار أي منزل على أنه أكبر بقراءة هذا المقال.
يعي المصمم جيدا أن لكي يصل لإحساس بالتجديد يحبذ دائما أن تبدأ عملية التصميم خارجيا ثم داخليا. الواجهة الخارجية هنا تم تصميمها لكي تلفت الأنظار عن باقي الواجهة, فقد دهنت بلون الأسود متاباينا بشدة مع الأبيض بجواره, فالحليات السوداء حول الفتحات إتسمت هكذا بروح حديثة على خلاف الواجهة سابقا. في الإهتمام بالتفاصيل هنا لفتات هامة كلون باب المدخل, فهذا يؤكد وجهة نظر المصمم المختلفة ويتماشى مع روح النباتات في فناء المدخل. حتي في سلم البيت الأسود قوة لا يمكن غض النظر عنها. هذا البيت دليل كافي على أن بالحدود الضيقة المتاحة للتغييرما زال بإمكانك أن تترك أثر قوي.
لجأ المعماري عند تصميم هذه الغرفة بالنمط التبسيطي لما يتيحه هذا النمط من حرية في الإختيارات وعدم التقيد بعناصر محددة. الجميل أيضا في النمط التبسيطي أنه يعطي مجالا واسعا لتصميم ما يكون فيه راحة نفسية أولا, و هذا هو في الأصلأهم هدف من أهداف التصميم الداخلي. نرى هنا للوهلة الأولى قلة وجود تفاصيل أو حتى أثاث ومع ذلك هي بها كل ما قد تحتاجه, فالسرير أبعاده مريحة ولتصميمه البسيط هو بالتأكيد أكثر راحة, و بجانب السرير كل ما يحتاجه الساكن من كتب للتصفح قبل النوم و دعونا لا ننسى الإضاءة الموجهة لقاءة مريحة للعين. هذا الأسلوب في تصميم الأثاث وتوجيهه هو الأسلوب المحبذ لدى الشباب فالغرف هكذا أصبحت تفي بغرضها وهو الهدوء والراحة, أيضا ما يحققه هذا الأسلوب هو التحرر من ضجيج التفاصيل عند بداية ونهاية اليوم, فبالتأكيد شاب يسكن في مثل هذا النمط سيصبح متحرر من الكثير من القيود ليصبح أكثر عفوية و خلاقا أكثر من ذاك الذي يستيقظ في غرفة مليئة بالتفاصيل.
خلف الحائط الفاصل نجد غرفة الملابس مفتوحة لتكون جزء أساسي من غرفة النوم ولكن بقليل من الخصوصية, فأكثر غرف النوم كفاءة هي التي يتحقق فيها كل الإستخدمات, ولذلك لكي يحقق المصمم هنا هذا الهدف في غرفة محدودة المساحة قام بتصميم غرفة للملابس بدلا من وحدة مغلقة ففي الآونة الأخيرة أصبح عرض الملابس جزء من الديكور بالغرفة ليضيف بعد شخصي للتصميم.
بالرغم من صغر حجم المكتبة إلا أنها منمقة وتحفذ على أن تنزع كتابا منها و تقرأ على هذا الكرسي الأيقوني و تنسى نفسك فيه.
الحداثة في التصميم خلقت جوا’ من التفتح والعملية, وهذا هو المطلوب من تصميم أي مكتبة, فقط تريد الكتب في متناول الجميع وفرصة للقراءة في عزلة.