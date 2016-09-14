منزل صغير الحجم كثير الأفكار

سيكون موضوع المقال اليوم عن مشروع إعادة تصميم منزل أنيق في مدينة هاكلي ليتسم بلاحداثة ويلبي كل إحتياجات الساكن. قام بتصميم هذا المشروع المعماري Tom Dulake من Atom Build وقد نجح في تنفيذ المشروع بحرفية. يعد موقع المشروع في مركز حيوي في بريطانيا حيث حياة المدينة العصرية والعملية. أراد الساكن الجديد إستغلال المنزل على أكمل وجه ويحولها من مساحة صغيرة إلي غرف فيها رحابة وبهجة.الصور المعروضة هي من أعمال المصور WILL ECKERSLEY

المشروع عبارة عن جناح إمتداد لمنزل أراد الساكن فيه وجود غرفة نوم و مكتب بمكتبة خاصة, كل هذا في بمساحة محدودة, فلنتابع معا كيف تمت عملية التصميم والتنفيذ أمام هذا التحدي!