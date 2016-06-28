الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الحجر والخشب ! قوة وجمال

Heba khlili Heba khlili
율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
Loading admin actions …

تختلف عناصر تصميم المنازل وتختلف معها الأذواق، فمن اهم عناصر التصميم المستخدمة الخشب، والحجر، والزجاج، فهي لها تأثيرات خاصة و مميزات مختلفة، في هذا المقال سنتعرف على منزل في كورية الجنوبية والتغيرات التي أجريت عليه لتحسينه مع المحافظة على عنصر الحجر وإضافة عنصر الخشب، وماهي مميزات عملية الدمج ما بين عنصري الخشب والحجر التي استخدمت في تجديد تصميم المنزل .

الاطلالة المميزة لمنزل خشبي حجري

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

هذا هو المنزل الذي يجمع جمال الحجر بلون رمادي لجدار عالي على أرضية مائلة، والخشب لباب المنزل وشباك صغير ولبناء سور البلكون. كسر اللون الأخضر لشجرة التنوب التناقد بين لوني الحجر الرمادي ولون الخشب. عملية الدمج بين الحجر والخشب تزداد جمالية بإضافة عنصر ثانوي كالأشجار.

مدخل متعثر لمنزل كئيب…

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

من المفترض وجود تمثال عند المدخل الرئيسي للباب، لكن لا يمكن روئيتة بسبب كثرة الفوضى واللاتنسق، انعدام  الخصوصية لاصحاب المنزل بسبب الجدار المنخفض هي أمور تحتاج إلى تغيير. دائما تعطي الأشجار انطباع وشعور جميل ولكن ليس في حالة هذا المدخل التي زادت من الفوضى ولم تعطي التأثير الجمالي بسبب الإهمال في الترتيب والتنظيم.

تمثال الاستقبال في انتظارك…

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

تفاصيل حكاية الحجر والخشب مع شجرة التنوب. كان عنوان المدخل القديم عدم التنظيم والفوضى العارمة، بعد التفكير والتخطيط اصبح المدخل القديم، مدخل مشمس، منتظم وحيوي، متناسق ما بين الحجرالرمادي للجدار العالي و الأعمدة الخشبية التي أعطت الخصوصية التي كان يفتقدها المدخل القديم، والاهم ان التمثال اصبح واضح وجزء جميل من المدخل ومستعد لاستقبال الضيوف.

الطابق العلوي الكئيب

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

لا أتخيل أحدا سيستمتع بشرب قهوة الصباح أو الجلوس والاستمتاع بهدوء الليل في بلكون كئيب بأرضية الخضراء المزعجة للعين، الشيء الوحيد المميز هو لون الحجر الأحمر للجدارالذي سيتم المحافظة واجراء بعض الإضافات… تابعو معي التغيير.

البلكون الذهبي المتوهج

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

لم اعرف أي وصف يمكن وصف هذا البلكون إلا بالبلكون الذهبي، وذلك بسبب اللون الأصفر للخشب المستخدم بشكل أعمدة سواء للأرضية أو لسور البلكون الذي أعطى خصوصية وبنفس الوقت يسمح لأشعة الشمس صباح بالتسرب، والاضواء الليلة الخافتة الموجه على الجدار الأحمر أعطت توهج ولمعان للبلكون.

الصالة الداخلية

율리아네 집수리(Julia's JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

لا يخلو هذا المنزل من عنصريين قويين الخشب والحجر، في كل ركن وفي كل جزء والجميل في عملية التغيير هذه انه لم يتم دهن الحجر بلون مختلف إنما تم المحافظة على شكلة ولونه ليعطي طابع ريفي ، وتم إضافة عنصر الخشب ليعطي روح الطبيعة في المنزل.

ننصحكم بقراءة المقال التالي البيت المهجور يتحول إلى لؤلؤة بيضاء أنيقة

10 أفكار للمطابخ من تركيا
ماهو رأيك بدمج عنصري الخشب والحجر في تصميم منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً