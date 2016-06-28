الحجر والخشب ! قوة وجمال

تختلف عناصر تصميم المنازل وتختلف معها الأذواق، فمن اهم عناصر التصميم المستخدمة الخشب، والحجر، والزجاج، فهي لها تأثيرات خاصة و مميزات مختلفة، في هذا المقال سنتعرف على منزل في كورية الجنوبية والتغيرات التي أجريت عليه لتحسينه مع المحافظة على عنصر الحجر وإضافة عنصر الخشب، وماهي مميزات عملية الدمج ما بين عنصري الخشب والحجر التي استخدمت في تجديد تصميم المنزل .