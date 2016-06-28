الحجر والخشب ! قوة وجمال

تختلف عناصر تصميم المنازل وتختلف معها الأذواق، فمن اهم عناصر التصميم المستخدمة الخشب، والحجر، والزجاج، فهي لها تأثيرات خاصة و مميزات مختلفة، في هذا المقال سنتعرف على منزل في كورية الجنوبية والتغيرات التي أجريت عليه لتحسينه مع المحافظة على عنصر الحجر وإضافة عنصر الخشب، وماهي مميزات عملية الدمج ما بين عنصري الخشب والحجر التي استخدمت في تجديد تصميم المنزل .
هذا هو المنزل الذي يجمع جمال الحجر بلون رمادي لجدار عالي على أرضية مائلة، والخشب لباب المنزل وشباك صغير ولبناء سور البلكون. كسر اللون الأخضر لشجرة التنوب التناقد بين لوني الحجر الرمادي ولون الخشب. عملية الدمج بين الحجر والخشب تزداد جمالية بإضافة عنصر ثانوي كالأشجار.
من المفترض وجود تمثال عند المدخل الرئيسي للباب، لكن لا يمكن روئيتة بسبب كثرة الفوضى واللاتنسق، انعدام الخصوصية لاصحاب المنزل بسبب الجدار المنخفض هي أمور تحتاج إلى تغيير. دائما تعطي الأشجار انطباع وشعور جميل ولكن ليس في حالة هذا المدخل التي زادت من الفوضى ولم تعطي التأثير الجمالي بسبب الإهمال في الترتيب والتنظيم.
تفاصيل حكاية الحجر والخشب مع شجرة التنوب. كان عنوان المدخل القديم عدم التنظيم والفوضى العارمة، بعد التفكير والتخطيط اصبح المدخل القديم، مدخل مشمس، منتظم وحيوي، متناسق ما بين الحجرالرمادي للجدار العالي و الأعمدة الخشبية التي أعطت الخصوصية التي كان يفتقدها المدخل القديم، والاهم ان التمثال اصبح واضح وجزء جميل من المدخل ومستعد لاستقبال الضيوف.
لا أتخيل أحدا سيستمتع بشرب قهوة الصباح أو الجلوس والاستمتاع بهدوء الليل في بلكون كئيب بأرضية الخضراء المزعجة للعين، الشيء الوحيد المميز هو لون الحجر الأحمر للجدارالذي سيتم المحافظة واجراء بعض الإضافات… تابعو معي التغيير.
لم اعرف أي وصف يمكن وصف هذا البلكون إلا بالبلكون الذهبي، وذلك بسبب اللون الأصفر للخشب المستخدم بشكل أعمدة سواء للأرضية أو لسور البلكون الذي أعطى خصوصية وبنفس الوقت يسمح لأشعة الشمس صباح بالتسرب، والاضواء الليلة الخافتة الموجه على الجدار الأحمر أعطت توهج ولمعان للبلكون.
لا يخلو هذا المنزل من عنصريين قويين الخشب والحجر، في كل ركن وفي كل جزء والجميل في عملية التغيير هذه انه لم يتم دهن الحجر بلون مختلف إنما تم المحافظة على شكلة ولونه ليعطي طابع ريفي ، وتم إضافة عنصر الخشب ليعطي روح الطبيعة في المنزل.
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