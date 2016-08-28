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من منزل متهالك إلى منزل حديث وأنيق

Heba khlili Heba khlili
homify منازل
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في هذا المقال سنتعرف على كيف يمكن لمنزل قديم بالي كئيب أن  يتحول بالذوق الرفيق والتخطيط السليم إلى منزل مليء بالحياة والسعادة تكسوه الحداثة والأناقة، الشيء الوحيد الإيجابي المستخدم في هذا المنزل هو المساحة الوافرة التي ستساعد في تجديده وتغييرة والتي سيتعاون فيها فريق عمل كبير ليصلو للنتيجة المرجوة.

اللا مدخل الرئيسي

homify منازل
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لا يمكن تسميته مدخل لأنه ببساطة لا يعتبر مدخل لمنزل أنما مدخل لسوق شعبي أو لمكان مهجور. باب حديدي مغطى بقطعة بلاستيك وبناء حجري متسخ وشبابيك حديدية كالسجن مكونات لابد من تغييرها جذرياً. اعتذر من  قرائي الأعزاء على اختيار الصورة الأولى لمدخل منزل كئيب، ولكن فقط لتتعرفوا على كيف يمكن لمنزل قديم خالي من التصميم وخالي حتى من الإحساس أن يتحول إلى أسطورة.

المدخل الرئيسي

homify منازل
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homify

انظروا ماذا فعل المصمم المعماري حول البناء البالي إلى بناء فخم بلونه الترابي الغامق والفاتح، فيه كراج للسيارة وأبواب حديدية بلون اسود بطريقة عصرية مع وجود اللمسة الفنية لذلك الجدار المحجر بتدرجات الألوان الترابية في منتصف البناء الكبير.

اللا ساحة الخلفية

homify منازل
homify

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homify

تتتابع الكئابه داخل المنزل لنشاهد تلك الأبواب الحديدية التي تشعرك بالانزعاج وضيق النفس، وذلك السقف المائل الذي ستقطر منه مياه الأمطار دون الاستفادة منها حتى، ومع ذلك سنستخدم تلك المساحة الخلفية الواسعة لعمل ساحة خلفية مميزة.

الساحة الخلفية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ابدع مهندس المساحات الخارجية في تبديل وتجديد تلك الساحة القديمة بساحة خلفية مليئة بالحياة، تعاون معه الفني الزراعي في زارعة حديقة عشبية، وباستشارة مصمم المساحات الخارجية الذي اقترح وجود مسبح وبناء ممر بأسلوب مبتكر بين المنزل والمسبح، وفني الزجاج الذي استبدل الشبابيك والابواب الحديدية المخيفة بأخرى زجاجية.

اللا غرفة سفرة

homify غرفة السفرة
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homify
homify

هل استمتعت بالطعام في غرفة السفرة المظلمة، تضيئها إضاءة برتقالية خافتة مزعجة للأعصاب؟ أبواب صغيرة سوداء، لا يوجد اثر لأشعة الشمس، خزانة غرفة السفرة هي حكاية بحد ذاتها تحكي فيها عن مدى كئابتها او طاولة السفرة الضيقة التي لن تستمتع فيها بالطعام مع الاهل والأصدقاء. ستستمتع قريبا بالطعام اللذيذ.

غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
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غرفة سفرة منعشة ومفرحة بلونها الأبيض المريح، لا حظو معي أن لون طاولة السفرة هو البني أيضا كما في المنزل القديم ولكن اللون الأبيض للكراسي أعطى إنارة جذابة زادتها أشعة الشمس المتسربة من الأبواب الزجاجية الكبيرة، زينتها المصابيح الشفافة المتدلية فوق طاولة السفرة. تستطيع الأن الاستمتاع بلقمة هنية.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فاصل بلون الخشب الغامق بشكل أعمدة طولية يفصل غرفة المعيشة عن المطبخ اظهر جمالية وتصميم منفرد. تصميم بسيط وراقي لغرفة معيشة هنية بلون كنب ابيض وطاولة بلون الخشب البني يتناسب مع الوان غرفة السفرة، ولوحة جدارية بلمسة قوية للون الأحمر. التغيير والتجديد هي أسس ليس فقط في تغيير تصميم المنزل انما لحياتنا لتبدو بشكل افضل واسعد.

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