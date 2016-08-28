من منزل متهالك إلى منزل حديث وأنيق

لا يمكن تسميته مدخل لأنه ببساطة لا يعتبر مدخل لمنزل أنما مدخل لسوق شعبي أو لمكان مهجور. باب حديدي مغطى بقطعة بلاستيك وبناء حجري متسخ وشبابيك حديدية كالسجن مكونات لابد من تغييرها جذرياً. اعتذر من قرائي الأعزاء على اختيار الصورة الأولى لمدخل منزل كئيب، ولكن فقط لتتعرفوا على كيف يمكن لمنزل قديم خالي من التصميم وخالي حتى من الإحساس أن يتحول إلى أسطورة.