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تصاميم غرفة الطعام و المعيشة… في مساحة واحدة!!!

Marwan Marwan
Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' غرفة المعيشة
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تعد غرفة المعيشة من أكثر الأماكن أهميةً في المنزل لأنها المكان الذي يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة ليقضوا نهارهم ويتبادلون أطراف الحديث, ولذلك فهي يجب أن تكون أجواؤها وديكوراتها وألوانها مريحة يحبها الجميع ويشعر فيها بالراحة ولذلك لابد من تنسيق أثاث وديكورات هذه الغرفة بشكل يجعلها ملاذاً ومكاناً محبباً لكل أفراد العائلة.

وتشكل أيضاً غرفة الطعام في كل منزل محط اهتمام اصحاب البيت خصوصاً انها الغرفة حيث يجتمع افراد العائلة والضيوف لتناول الطعام, هذا ويولي صاحب البيت اهمية خاصة لديكور غرفة الطعام اسوة بالغرف الاخرى الموجودة في البيت، وبالتالي يحرص على ان تكون مميزة من الجوانب كافة بدءاً بطاولة الطعام  وصولاً الى مختلف الاكسسورات التي يمكن ان تضفي على الغرفة رونقاً خاصاً.

ولذلك حينما نتحدث عن أن تكون غرفة الطعام وغرفة المعيشة في مساحة واحدة وبدون جدران أو فواصل بينهما فلابد أن يتم تصميم غرفة الطعام بحيث تبدو كأنّها امتداد طبيعي لغرفة المعيشة من حيث الطراز والخامات المستخدمة في الأثاث.

المكان المناسب

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

لا شك ان اختيار ديكور غرفة الطعام يرتبط دون شك بمكانها اي اذا كانت تحتل جزءاً مستقلاً من اجزاء المنزل او تتداخل مع غرفة المعيشة، لذا يفضل في الحالة الثانية أن يتم اختيار الوان متناسقة بين الاثنين, كما نرى في هذه الصورة التي تجمع بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة بحيث تحتوي كل غرفة منهم على ألوان متناسقة وقريبة جداً بعضها مع بعض.

مساحة واحدة والديكور الخشبي

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos غرفة المعيشة
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

كما أشرنا من قبل من خلال أن تكون غرفة الطعام مع غرفة المعيشة في مساحة واحدة مفتوحة على بعضها حيث يفضّل أن يتم تصميمها بحيث تبدو كأنّها امتداد طبيعي لغرفة المعيشة من حيث الطراز والخامات المستخدمة في الأثاث, فهنا نرى الديكور الخشبي لأثاث غرفة الطعام مع أثاث غرفة المعيشة, فنرى الطاولة من نفس التصميم الخشبي والمقاعد والأريكة بتصميم جميل ذو لون واحد وهو الأبيض, وذلك ليبدو الشكل متناسق.

المساحة الكبيرة أيضاً

Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة زجاج Grey
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

لا يقتصر أن تكون غرفة الطعام وغرفة المعيشة في مساحة واحدة متداخلة بعضها مع بعض في المنازل الصغير فقط, بل يمكن عمل ذلك بسهولة أيضاً في المساحات الكبيرة, حيث يتم توسيع المساحة الداخلية للمنزل بشكل يعطي إنطباعاً جيداً بإتساع المكان ورونقاً جميلاً بإبراز الديكورات المختلفة للمنزل من الداخل.

غرفة الطعام والمعيشة الهادئة

Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' غرفة المعيشة
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

بعض المنازل تتميز بالطابع الهادئ المحيط بالمنزل خارجياً وداخلياً, حيث يجد المصممون الراحة في تصميم غرفة طعام وغرفة معيشة في مساحة واحدة صغيرة بألوان هادئة تتناسق مع بعضها كاللون الأزرق الغامق, الذي يعطي شعوراً بهدوء المكان والراحة والطمأنينة داخل المنزل ذاته.

التصميم الخشبي الداخلي

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة المعيشة
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

بعض المنازل تتميز بالتصميم الخشبي الكامل داخل المنزل, سواء الجدران أو الأرضية أو حتى أثاث المنزل من طاولة الطعام والمقاعد وغيرها, وفي هذه الصورة يتضح لنا تناسق أيضاً غرفة الطعام ذات الطاولة الخشبية مع غرفة المعيشة ذات الألوان المتناسقة مع نفس ألوان غرفة الطعام, وهذا الذي يتماشى مع الطبيعة الداخلية للمنزل ككل.

الغرفة الصغيرة

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS غرفة السفرة
SAS

SAS
SAS
SAS

قد تكون عاقبة أمام المصممين في تصميم جيد لغرفة لطعام والمعيشة في مساحة واحدة في حالة صغر حجم الغرفة, ولكن عندما يبتكر المصممون الأفكار الجيدة لإبراز الغرفة بشكل متناسق ورائع من حيث تصميم طاولة صغير لغرفة الطعام ذات مقاعد محدودة وصغيرة, بجانب الأثاث البسيط لغرفة المعيشة, مع الإهتمام الكامل بأن تكون الألوان أيضاً متناسقة وبعيداً عن الأشكال والتصميمات التقليدية المختلفة.

كيف يكون المرآب عنصر مبهر في التصميم
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