تصاميم غرفة الطعام و المعيشة… في مساحة واحدة!!!

تعد غرفة المعيشة من أكثر الأماكن أهميةً في المنزل لأنها المكان الذي يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة ليقضوا نهارهم ويتبادلون أطراف الحديث, ولذلك فهي يجب أن تكون أجواؤها وديكوراتها وألوانها مريحة يحبها الجميع ويشعر فيها بالراحة ولذلك لابد من تنسيق أثاث وديكورات هذه الغرفة بشكل يجعلها ملاذاً ومكاناً محبباً لكل أفراد العائلة.

وتشكل أيضاً غرفة الطعام في كل منزل محط اهتمام اصحاب البيت خصوصاً انها الغرفة حيث يجتمع افراد العائلة والضيوف لتناول الطعام, هذا ويولي صاحب البيت اهمية خاصة لديكور غرفة الطعام اسوة بالغرف الاخرى الموجودة في البيت، وبالتالي يحرص على ان تكون مميزة من الجوانب كافة بدءاً بطاولة الطعام وصولاً الى مختلف الاكسسورات التي يمكن ان تضفي على الغرفة رونقاً خاصاً.

ولذلك حينما نتحدث عن أن تكون غرفة الطعام وغرفة المعيشة في مساحة واحدة وبدون جدران أو فواصل بينهما فلابد أن يتم تصميم غرفة الطعام بحيث تبدو كأنّها امتداد طبيعي لغرفة المعيشة من حيث الطراز والخامات المستخدمة في الأثاث.