تصاميم غرفة الطعام و المعيشة… في مساحة واحدة!!!

تعد غرفة المعيشة من أكثر الأماكن أهميةً في المنزل لأنها المكان الذي يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة ليقضوا نهارهم ويتبادلون أطراف الحديث, ولذلك فهي يجب أن تكون أجواؤها وديكوراتها وألوانها مريحة يحبها الجميع ويشعر فيها بالراحة ولذلك لابد من تنسيق أثاث وديكورات هذه الغرفة بشكل يجعلها ملاذاً ومكاناً محبباً لكل أفراد العائلة.
وتشكل أيضاً غرفة الطعام في كل منزل محط اهتمام اصحاب البيت خصوصاً انها الغرفة حيث يجتمع افراد العائلة والضيوف لتناول الطعام, هذا ويولي صاحب البيت اهمية خاصة لديكور غرفة الطعام اسوة بالغرف الاخرى الموجودة في البيت، وبالتالي يحرص على ان تكون مميزة من الجوانب كافة بدءاً بطاولة الطعام وصولاً الى مختلف الاكسسورات التي يمكن ان تضفي على الغرفة رونقاً خاصاً.
ولذلك حينما نتحدث عن أن تكون غرفة الطعام وغرفة المعيشة في مساحة واحدة وبدون جدران أو فواصل بينهما فلابد أن يتم تصميم غرفة الطعام بحيث تبدو كأنّها امتداد طبيعي لغرفة المعيشة من حيث الطراز والخامات المستخدمة في الأثاث.
لا شك ان اختيار ديكور غرفة الطعام يرتبط دون شك بمكانها اي اذا كانت تحتل جزءاً مستقلاً من اجزاء المنزل او تتداخل مع غرفة المعيشة، لذا يفضل في الحالة الثانية أن يتم اختيار الوان متناسقة بين الاثنين, كما نرى في هذه الصورة التي تجمع بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة بحيث تحتوي كل غرفة منهم على ألوان متناسقة وقريبة جداً بعضها مع بعض.
كما أشرنا من قبل من خلال أن تكون غرفة الطعام مع غرفة المعيشة في مساحة واحدة مفتوحة على بعضها حيث يفضّل أن يتم تصميمها بحيث تبدو كأنّها امتداد طبيعي لغرفة المعيشة من حيث الطراز والخامات المستخدمة في الأثاث, فهنا نرى الديكور الخشبي لأثاث غرفة الطعام مع أثاث غرفة المعيشة, فنرى الطاولة من نفس التصميم الخشبي والمقاعد والأريكة بتصميم جميل ذو لون واحد وهو الأبيض, وذلك ليبدو الشكل متناسق.
لا يقتصر أن تكون غرفة الطعام وغرفة المعيشة في مساحة واحدة متداخلة بعضها مع بعض في المنازل الصغير فقط, بل يمكن عمل ذلك بسهولة أيضاً في المساحات الكبيرة, حيث يتم توسيع المساحة الداخلية للمنزل بشكل يعطي إنطباعاً جيداً بإتساع المكان ورونقاً جميلاً بإبراز الديكورات المختلفة للمنزل من الداخل.
بعض المنازل تتميز بالطابع الهادئ المحيط بالمنزل خارجياً وداخلياً, حيث يجد المصممون الراحة في تصميم غرفة طعام وغرفة معيشة في مساحة واحدة صغيرة بألوان هادئة تتناسق مع بعضها كاللون الأزرق الغامق, الذي يعطي شعوراً بهدوء المكان والراحة والطمأنينة داخل المنزل ذاته.
بعض المنازل تتميز بالتصميم الخشبي الكامل داخل المنزل, سواء الجدران أو الأرضية أو حتى أثاث المنزل من طاولة الطعام والمقاعد وغيرها, وفي هذه الصورة يتضح لنا تناسق أيضاً غرفة الطعام ذات الطاولة الخشبية مع غرفة المعيشة ذات الألوان المتناسقة مع نفس ألوان غرفة الطعام, وهذا الذي يتماشى مع الطبيعة الداخلية للمنزل ككل.
قد تكون عاقبة أمام المصممين في تصميم جيد لغرفة لطعام والمعيشة في مساحة واحدة في حالة صغر حجم الغرفة, ولكن عندما يبتكر المصممون الأفكار الجيدة لإبراز الغرفة بشكل متناسق ورائع من حيث تصميم طاولة صغير لغرفة الطعام ذات مقاعد محدودة وصغيرة, بجانب الأثاث البسيط لغرفة المعيشة, مع الإهتمام الكامل بأن تكون الألوان أيضاً متناسقة وبعيداً عن الأشكال والتصميمات التقليدية المختلفة.