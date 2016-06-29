أستوديو بمقومات البيت التقليدي

مع ظهور السكن الشبابي والحياة العملية السريعة في الآونة الأخيرة وكثرة الطلب على السكن في قلب المدينة ظهر أسلوب للعمارة الداخلية بديل عن الشقق التقليدية وتسمى بالإستوديو.نمط الإستوديو في مثابة منزل ولكن مساحته و وظائفه تكون كافية لشخصين كحد أقصى. في هذا المشروع سنتطرق لهذا النمط المعماري ولكن مع لفتة جديدة وهي أن الإستوديو منقسم على طابقين! الإستوديو موقعه في باريس ومساحته لا تتعدى ال22 متر مربع. رغم هذا الرقم الصغير نود منك أن لا تصعق, فستجد في هذا المنزل كل ما قد تحتاجه! التصميم من وحيMARION ROCHERوقد قام بالتحليل العميق خلال التصميم ليصل المنزل لهذا الشكل الأنيق.

سلط المصمم الضوء على إنسيابية التصميم المعماري, ففي كل ركن شخصية منفصلة تجذبك ولكن بينهم جميعا ترابط غريب. إستطاع المصمم أن يجعل من هذا المنزل بيتا دافئا ومحببا للجميع.