أستوديو بمقومات البيت التقليدي

مع ظهور السكن الشبابي والحياة العملية السريعة في الآونة الأخيرة وكثرة الطلب على السكن في قلب المدينة ظهر أسلوب للعمارة الداخلية بديل عن الشقق التقليدية وتسمى بالإستوديو.نمط الإستوديو في مثابة منزل ولكن مساحته و وظائفه تكون كافية لشخصين كحد أقصى. في هذا المشروع سنتطرق لهذا النمط المعماري ولكن مع لفتة جديدة وهي أن الإستوديو منقسم على طابقين! الإستوديو موقعه في باريس ومساحته لا تتعدى ال22 متر مربع. رغم هذا الرقم الصغير نود منك أن لا تصعق, فستجد في هذا المنزل كل ما قد تحتاجه! التصميم من وحيMARION ROCHERوقد قام بالتحليل العميق خلال التصميم ليصل المنزل لهذا الشكل الأنيق.
سلط المصمم الضوء على إنسيابية التصميم المعماري, ففي كل ركن شخصية
منفصلة تجذبك ولكن بينهم جميعا ترابط غريب. إستطاع المصمم أن يجعل من هذا
المنزل بيتا
دافئا ومحببا للجميع.
أكثر ما نلاحظه في التصميم الداخلي هنا هو تداخل المساحات ذات الوظائف المختلفة, وهذا الإنفتاح ضروري لكي لا تشعر بأنك في مساحة صغيرة. بدلا’ من التقسيم بين الغرف المختلفة قامت الأرضيات المختلفة بخلق هذا الفاصل البصري.السلم يعد هنا من التفاصيل المعمارية المؤثرة بشدة في تصميم الإستوديو, فبدلا من أن يكون عائق في المساحة الصغيرة قرر المصمم أن يجعله عنصر محوريا في التصميم, فهذا الشكل العصري المجرد من التفاصيل سهل عليه أن يكون جزئا جميلا’ في غرفة المعيشة. و فوق ذلك بدلا من أن يكون هذا الركن مساحة مهملة أصبح جزء من غرفة المعيشة, فقد إستغله كجزء من وحدات التخزين . هكذا يكون الذكاء في التصميم!
كان من الممكن أن يكون حائط السلم تقليديا و مجرد مسار من مكان لآخر, ولكن حين نواجه تحديات في التصميم دائما ما تظهر الإبتكارات الخلاقة. ولذلك نجد هنا أن تحول حائط السلم من مجرد حائط ممل إلا أنه أصبح عبارة عن وحدة تخزين و ركن للديكور ليزيدمن عمق البيت. أيضا بدلا من أن يكون السلم تقليدي وغير مستغل صنع منه جلسه غير تقليدية بأوله ليكون إمتداد لغرفة المعيش. الجلسة ووحدة التلفاز موضعهما عند أول درجة للسلم مخفية بذكاء, هذا الإبداع جعل من الغرفة تصميما مبهج وإنسيابي.
من التحديات التي تقابلنا عند تصميم إستوديو بهذا الحجم هو إبتكار وسيلة لخلق شخصية مختلفة أو ترك بصمة مميزة في التصميم. إذا أمعنا النظر في تفاصيل التصميم الداخلي نجد شيئا ملفت للأنظار, و هو إختلاف بعض عناصر الديكور بقوة عن نمط باقي المنزل مثل الديكور بين الشباكين المكون من مرايا وطاولة من النمط الكلاسيكي. يعتبر تواجد هذا الإختلاف من الذكاء,فوظيفتها كسر الملل وإضافة شخصية جذابة للمكان. من الواضح أيضا الإستعانة بالعروق الخشبية في السقف بالرغم من أن التصميم كله عصري إلا أن هذه الإضافة أعطت الإحساس الريفي بدفء و تميز المكان.
رغم أن كل خطوط التصميم في توافق تام إلا أن في هذا الركن نجد قليل من العشوائية في التصميم, فكل خط مستقل بنفسه و حتى في إختيار ألوان الأقمشة لن تجد هناك تطابق أو تكرار صريح, و هذا التباين في الحقيقة نقطة قوة في التصميم, فقد تخلى هنا عن التقيد بتكرار نفس أسلوب التصميم كي لا تمل العين من النمطية في هذه المساحة الصغيرة
المطبخ أنيق ومتكامل من كل الأجهزة اللازمة, وما يجعله بهذه الأناقة هو جعل الأجهزة جزء من وحدات المطبخ ليترك المطبخ واسع وفيه رحابة, حتى الثلاجة تخفت داخل الوحدات. نجد أيضا أن في إختيار اللون الرمادي ذكاء, فهو عملي جدا ليس فقط من حيث التنظيف والنظافة الدائمة, و إنما لأنه يتماشى مع غرفة المعيشة ولا يظهر كأنه جزء منفصل تماما.
الحمام هنا مصمم بحرفية تامة, فلكي يظهر الحمام بمساحة أكبر من ما هو عليه لجأ المصمم للخدع البصرية, فالبلاط الموزايك الصغير باللون الأسود مع تباين الأبيض أعطى عمق أكثر للحمام. إذا حللنا الحمام من ناحية العملية نجد أن كل الوظائف متحققة, فالعازل الزجاجي خلق حيز كافي لإستحمام طويل وهادئ أما الحوض ففيه وحدة تخزين مفتوحة كي لا تتسبب في إختناق المساحة.
لنتترق إلى كيفية ربط تصميم الحمام بباقي المنزل, سنجد أن تصميم بلاط الأرض موحد مع المطبخ وأن الألوان من نفس العائلة, من ما يخلق ترابط تام بين كل الغرف بتعدد الوظائف.
إختلف أسلوب التصميم في الشرفة تماما عن باقي المنزل, وهذا لكسرالنمطية الحادة. تحولت الشرفة إلى حديقة مصغرة حين أحيطت بأحواض النباتات و جعل الأرض من العشب الصناعي. أما الأثاث فهو أثاث عصري وشبابي بألوان قوية و مبهجة. هذه الشرفة بالتأكيد ستكون موضع جذب الجميع.
غرفة النوم تقع في الدور العلوي في إنعزال تام, والسرير كما يظهر لنا يعتبر كأنه في قوقعته الخاصة ! إستغل المصمم أن الإستوديو في أعلى دور فأوجد شباك في السقف لإدخال إضاءة لا بأس بها لغرفة النوم.
إذا أعجبك ذكاء تصميم هذا الستوديو سينال هذا المنزل الصغير أيضا’ إعجابك!